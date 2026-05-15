札幌 AI研修を2026年6月末まで無料提供｜AX Japanが中小企業向け期間限定キャンペーンを開始
「まず体験してから判断してほしい」--札幌のAI会社AX Japanが、北海道の中小企業・1人社長を対象に無料AI研修の受付を開始
AIコンサルティング・AI研修・AIツール開発を手がけるAX Japan（所在地：北海道札幌市、代表：岸本 一翔）は、2026年6月30日までの期間限定で、札幌・北海道の中小企業および1人社長を対象に、札幌 AI研修を無料で提供するキャンペーンを開始しました。
「AIに興味はあるけど費用が心配」「本当に自社で使えるのか試してから決めたい」--そんな経営者の声に応える形で、通常有料の札幌 AI研修を期間限定で無料開放します。まず体験した上で、AI導入の可否を判断していただける環境を提供します。
札幌 AI研修 無料キャンペーンの概要
AX Japanが今回提供する無料キャンペーンの内容は以下のとおりです。
対象： 札幌・北海道の中小企業、1人社長
内容： 半日スポット研修（通常有料）を無料で提供
期間： 2026年6月30日まで（期間限定・先着順）
形式： 札幌市内は訪問対応、道外はオンラインでも実施可能
定員： 若干名（先着順のため、お早めにお申し込みください）
研修では、ChatGPTやClaudeの基本操作から、飲食・整体・建設・士業など業種ごとの業務改善まで、現場でそのまま使える形に落とし込んだカリキュラムを提供します。「学んで終わり」にしないことをAX Japanは最大の特徴としており、研修後も伴走支援を継続できる体制を整えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348532/images/bodyimage1】
札幌 AI研修 が今必要な理由
札幌・北海道の中小企業のAI未導入率は75%（2025年各種調査平均）にとどまっています。AI活用企業と非活用企業の売上成長率の差はすでに2倍（経産省DX白書）に達しており、AI市場が年84%のスピードで拡大する中、2026年はAI格差の分岐点とも言われています。
「登録だけで止まっている」「研修を受けたが現場で使えていない」という状況を脱するために、AX Japanは今回の無料キャンペーンを通じて、一社でも多くの札幌の中小企業がAIを実際に使い始めるきっかけを作ります。
代表コメント
岸本 一翔（AX Japan 代表）
正直に言うと、AIに興味があっても「費用がかかるなら様子を見よう」と後回しにしている経営者がたくさんいます。その「様子を見ている間」にも、AIを使う会社との差は確実に広がっています。だからこそ、まず体験してほしい。使ってみてから判断してほしい。2026年6月末までの期間限定ですが、札幌 AI研修を無料で提供することで、一人でも多くの経営者にAIを自分ごととして捉えてもらえるきっかけになればと思っています。
AX Japanの4つのサービス
無料研修をきっかけに、以下のサービスへの継続支援も対応しています。
AIコンサルティング「AI武装」：社長専属・月1回の1on1・24時間チャットサポート・6ヶ月伴走
AI研修（継続プラン）：全3回×3時間の集中カリキュラム・業種別カスタマイズ対応
AIO対策：生成AI検索への引用最適化・AI時代の新しい流入経路の確保
AIツール開発：御社専用AIツールのオーダーメイド構築・50万円～・2～3週間で稼働
今後の展望
AX Japanは今回の無料キャンペーンを皮切りに、以下の展開を計画しています。
対応エリアの拡大：札幌市内から北海道全域へ順次展開
対象業種の拡大：飲食・美容・建設・士業に加え、小売・医療・宿泊施設等への横展開
AIツール開発の拡充：業種別テンプレートの整備により導入コスト・期間をさらに短縮
「AIを使いこなす中小企業が当たり前になる北海道」を目指し、地域密着型のAI支援に取り組んでまいります。
サービス概要
サービス名： AX Japan（エーエックス ジャパン）
主なサービス： AIコンサルティング（AI武装）・札幌 AI研修・AIO対策・AIツール開発
対象： 札幌・北海道の中小企業、1人社長
対応エリア： 札幌市内（訪問対応）／道外（オンライン対応）
無料研修キャンペーン期間： ～2026年6月30日まで（先着順）
サービスURL： https://axjp.jp/
会社概要
ブランド名： AX Japan（エーエックス ジャパン）
代表： 岸本 一翔（きしもと かずま）
所在地： 北海道札幌市
メール： info@axjp.jp
URL： https://axjp.jp/
配信元企業：株式会社キングプロテア
AIコンサルティング・AI研修・AIツール開発を手がけるAX Japan（所在地：北海道札幌市、代表：岸本 一翔）は、2026年6月30日までの期間限定で、札幌・北海道の中小企業および1人社長を対象に、札幌 AI研修を無料で提供するキャンペーンを開始しました。
「AIに興味はあるけど費用が心配」「本当に自社で使えるのか試してから決めたい」--そんな経営者の声に応える形で、通常有料の札幌 AI研修を期間限定で無料開放します。まず体験した上で、AI導入の可否を判断していただける環境を提供します。
札幌 AI研修 無料キャンペーンの概要
AX Japanが今回提供する無料キャンペーンの内容は以下のとおりです。
対象： 札幌・北海道の中小企業、1人社長
内容： 半日スポット研修（通常有料）を無料で提供
期間： 2026年6月30日まで（期間限定・先着順）
形式： 札幌市内は訪問対応、道外はオンラインでも実施可能
定員： 若干名（先着順のため、お早めにお申し込みください）
研修では、ChatGPTやClaudeの基本操作から、飲食・整体・建設・士業など業種ごとの業務改善まで、現場でそのまま使える形に落とし込んだカリキュラムを提供します。「学んで終わり」にしないことをAX Japanは最大の特徴としており、研修後も伴走支援を継続できる体制を整えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348532/images/bodyimage1】
札幌 AI研修 が今必要な理由
札幌・北海道の中小企業のAI未導入率は75%（2025年各種調査平均）にとどまっています。AI活用企業と非活用企業の売上成長率の差はすでに2倍（経産省DX白書）に達しており、AI市場が年84%のスピードで拡大する中、2026年はAI格差の分岐点とも言われています。
「登録だけで止まっている」「研修を受けたが現場で使えていない」という状況を脱するために、AX Japanは今回の無料キャンペーンを通じて、一社でも多くの札幌の中小企業がAIを実際に使い始めるきっかけを作ります。
代表コメント
岸本 一翔（AX Japan 代表）
正直に言うと、AIに興味があっても「費用がかかるなら様子を見よう」と後回しにしている経営者がたくさんいます。その「様子を見ている間」にも、AIを使う会社との差は確実に広がっています。だからこそ、まず体験してほしい。使ってみてから判断してほしい。2026年6月末までの期間限定ですが、札幌 AI研修を無料で提供することで、一人でも多くの経営者にAIを自分ごととして捉えてもらえるきっかけになればと思っています。
AX Japanの4つのサービス
無料研修をきっかけに、以下のサービスへの継続支援も対応しています。
AIコンサルティング「AI武装」：社長専属・月1回の1on1・24時間チャットサポート・6ヶ月伴走
AI研修（継続プラン）：全3回×3時間の集中カリキュラム・業種別カスタマイズ対応
AIO対策：生成AI検索への引用最適化・AI時代の新しい流入経路の確保
AIツール開発：御社専用AIツールのオーダーメイド構築・50万円～・2～3週間で稼働
今後の展望
AX Japanは今回の無料キャンペーンを皮切りに、以下の展開を計画しています。
対応エリアの拡大：札幌市内から北海道全域へ順次展開
対象業種の拡大：飲食・美容・建設・士業に加え、小売・医療・宿泊施設等への横展開
AIツール開発の拡充：業種別テンプレートの整備により導入コスト・期間をさらに短縮
「AIを使いこなす中小企業が当たり前になる北海道」を目指し、地域密着型のAI支援に取り組んでまいります。
サービス概要
サービス名： AX Japan（エーエックス ジャパン）
主なサービス： AIコンサルティング（AI武装）・札幌 AI研修・AIO対策・AIツール開発
対象： 札幌・北海道の中小企業、1人社長
対応エリア： 札幌市内（訪問対応）／道外（オンライン対応）
無料研修キャンペーン期間： ～2026年6月30日まで（先着順）
サービスURL： https://axjp.jp/
会社概要
ブランド名： AX Japan（エーエックス ジャパン）
代表： 岸本 一翔（きしもと かずま）
所在地： 北海道札幌市
メール： info@axjp.jp
URL： https://axjp.jp/
配信元企業：株式会社キングプロテア
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