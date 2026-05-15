【5月27日 海軍記念日発売開始】東郷平八郎率いる「第一艦隊第一戦隊」が現代に蘇る。日本海海戦プレミアムパッケージ、記念艦三笠売店限定で主力の4艦SETで販売開始。
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三笠保存会公認、連合艦隊の精鋭が集結。「日本海海戦 第一艦隊 第一戦隊プレミアムパッケージ」5月27日「海軍記念日」に発売開始。
～三笠記念艦売店での現地限定販売。東郷平八郎大将率いる4戦艦が、歴史的臨場感とともに蘇る～
公益社団法人三笠保存会は、日本海海戦における連合艦隊の主力、第一戦隊の勇姿を余すことなく凝縮した特別なモデルセット「日本海海戦 第一艦隊 第一戦隊 プレミアムパッケージ」を、日本海海戦の記念日である2026年5月27日（海軍記念日）より、三笠記念艦売店限定で発売開始いたします。
■ 商品の特長
1. 歴史を象徴する4隻の戦艦が一堂に
連合艦隊司令長官・東郷平八郎大将が座乗した旗艦「三笠」をはじめ、当時の主力であった「敷島」「富士」「朝日」の4戦艦を精巧なモデルとして収録し各艦のディテールの違いを楽しめ、第一戦隊主力の圧倒的な布陣をデスク上で再現できます。
2. 公式の誇りを胸に「三笠保存会公認プレミアム」
ケース裏底部に「MIKASA PRESERVATION SOCIETY・PREMIUM（三笠保存会）」ステッカーを配し、その歴史的価値と品質を保証しています。
3. 情報集約されたプレミアム・バックラベル
背景には、旭日旗・菊花紋章・Ｚ旗を掲げた重厚なラベルを配置。艦隊構成や司令官名が記されており、視覚的な満足度だけでなく、資料としての価値も兼ね備えています。
4. 各艦専用のゴールドネームプレート
それぞれの戦艦の前には、個別の名称が刻まれたゴールドカラーのネームプレートを設置。ラウンドしたケースが、コレクションとしての完成度を高めます。
■ 発売日と販売方法のこだわり
● 5月27日「海軍記念日」発売： 1905年5月27日、日本海海戦の勝利を記念する特別な日に発売を開始いたします（海軍記念日は記念艦三笠の入場が無料となり様々なイベントが開催されます。）
● 現地限定販売： 本商品は、横須賀の三笠公園内に保存されている「世界三大記念艦 三笠」の売店でのみご購入いただけます。歴史の息吹を感じる現地でのみ入手可能な、大変希少な限定モデルです。
■ 商品概要
● 商品名： 日本海海戦 第一艦隊 第一戦隊 プレミアムパッケージ
● 発売日： 2026年5月27日（海軍記念日）
● 販売場所： 三笠記念艦 売店（神奈川県横須賀市稲岡町82-19）
● 収録艦艇： 三笠、敷島、富士、朝日（日本製）
● 販売価格（予定）：14,500円 税込み15,950円
■ ご注意
本商品は三笠記念艦売店のみでの販売となります。通信販売での受付は一切行っておりませんので、あらかじめご了承ください。（運送時破損の可能性の為）ぜひ現地へ足をお運びいただき、その目でお確かめください。
※若干の仕様変更がある場合がございます。
配信元企業：株式会社ヒートグループ
三笠保存会公認、連合艦隊の精鋭が集結。「日本海海戦 第一艦隊 第一戦隊プレミアムパッケージ」5月27日「海軍記念日」に発売開始。
～三笠記念艦売店での現地限定販売。東郷平八郎大将率いる4戦艦が、歴史的臨場感とともに蘇る～
公益社団法人三笠保存会は、日本海海戦における連合艦隊の主力、第一戦隊の勇姿を余すことなく凝縮した特別なモデルセット「日本海海戦 第一艦隊 第一戦隊 プレミアムパッケージ」を、日本海海戦の記念日である2026年5月27日（海軍記念日）より、三笠記念艦売店限定で発売開始いたします。
■ 商品の特長
1. 歴史を象徴する4隻の戦艦が一堂に
連合艦隊司令長官・東郷平八郎大将が座乗した旗艦「三笠」をはじめ、当時の主力であった「敷島」「富士」「朝日」の4戦艦を精巧なモデルとして収録し各艦のディテールの違いを楽しめ、第一戦隊主力の圧倒的な布陣をデスク上で再現できます。
2. 公式の誇りを胸に「三笠保存会公認プレミアム」
ケース裏底部に「MIKASA PRESERVATION SOCIETY・PREMIUM（三笠保存会）」ステッカーを配し、その歴史的価値と品質を保証しています。
3. 情報集約されたプレミアム・バックラベル
背景には、旭日旗・菊花紋章・Ｚ旗を掲げた重厚なラベルを配置。艦隊構成や司令官名が記されており、視覚的な満足度だけでなく、資料としての価値も兼ね備えています。
4. 各艦専用のゴールドネームプレート
それぞれの戦艦の前には、個別の名称が刻まれたゴールドカラーのネームプレートを設置。ラウンドしたケースが、コレクションとしての完成度を高めます。
■ 発売日と販売方法のこだわり
● 5月27日「海軍記念日」発売： 1905年5月27日、日本海海戦の勝利を記念する特別な日に発売を開始いたします（海軍記念日は記念艦三笠の入場が無料となり様々なイベントが開催されます。）
● 現地限定販売： 本商品は、横須賀の三笠公園内に保存されている「世界三大記念艦 三笠」の売店でのみご購入いただけます。歴史の息吹を感じる現地でのみ入手可能な、大変希少な限定モデルです。
■ 商品概要
● 商品名： 日本海海戦 第一艦隊 第一戦隊 プレミアムパッケージ
● 発売日： 2026年5月27日（海軍記念日）
● 販売場所： 三笠記念艦 売店（神奈川県横須賀市稲岡町82-19）
● 収録艦艇： 三笠、敷島、富士、朝日（日本製）
● 販売価格（予定）：14,500円 税込み15,950円
■ ご注意
本商品は三笠記念艦売店のみでの販売となります。通信販売での受付は一切行っておりませんので、あらかじめご了承ください。（運送時破損の可能性の為）ぜひ現地へ足をお運びいただき、その目でお確かめください。
※若干の仕様変更がある場合がございます。
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