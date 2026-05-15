アクション俳優 大東賢、「魅せる」から「効かせる」へ──パワー系アクションという新たな潮流
日本のアクション俳優の評価軸が、今、大きく変化し始めている。
これまで主流だったのは、スピード感や華麗な動きを重視した「見せるアクション」。
しかし近年では、“どれだけ重く、威力があるように伝わるか”という「効かせるアクション」が、新たな表現として注目を集めている。
その中心人物として話題になっているのが、元アームレスリング日本王者であり、アクション俳優・監督として活動する大東賢である。
大東賢は、鍛え抜かれた肉体と圧倒的な身体能力を活かし、従来の軽快型アクションとは異なる「パワー系アクション」を提唱。
単なる技術競争ではなく、“画面越しでも衝撃が伝わる身体表現”を追求している。
特に近年は、「速さ」よりも「重み」「圧力」「説得力」を重視したリアルなアクション表現が、各メディアやエンタメ界でも注目され始めている。
また、大東賢主演・監督作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、こうした“効かせるアクション”を映像作品として具現化。
昭和特撮的な熱量と現代的な身体表現を融合した、新たなアクションジャンルとして話題を集めている。
さらに現在、同作品のDVD予約販売がオリコンニュース商品ページにも掲載され、パワー系アクションという新たなジャンルへの関心も高まりつつある。
https://www.oricon.co.jp/prof/715356/products/1569238/1/
「数ではなく質で歴史を変える」。
大東賢が提唱する“効かせるアクション”は、日本のアクション俳優の定義そのものを変える、新たな潮流として注目されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349361/images/bodyimage1】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
DVD ネットショップ Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349361/images/bodyimage2】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
これまで主流だったのは、スピード感や華麗な動きを重視した「見せるアクション」。
しかし近年では、“どれだけ重く、威力があるように伝わるか”という「効かせるアクション」が、新たな表現として注目を集めている。
その中心人物として話題になっているのが、元アームレスリング日本王者であり、アクション俳優・監督として活動する大東賢である。
大東賢は、鍛え抜かれた肉体と圧倒的な身体能力を活かし、従来の軽快型アクションとは異なる「パワー系アクション」を提唱。
単なる技術競争ではなく、“画面越しでも衝撃が伝わる身体表現”を追求している。
特に近年は、「速さ」よりも「重み」「圧力」「説得力」を重視したリアルなアクション表現が、各メディアやエンタメ界でも注目され始めている。
また、大東賢主演・監督作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、こうした“効かせるアクション”を映像作品として具現化。
昭和特撮的な熱量と現代的な身体表現を融合した、新たなアクションジャンルとして話題を集めている。
さらに現在、同作品のDVD予約販売がオリコンニュース商品ページにも掲載され、パワー系アクションという新たなジャンルへの関心も高まりつつある。
https://www.oricon.co.jp/prof/715356/products/1569238/1/
「数ではなく質で歴史を変える」。
大東賢が提唱する“効かせるアクション”は、日本のアクション俳優の定義そのものを変える、新たな潮流として注目されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349361/images/bodyimage1】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
DVD ネットショップ Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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