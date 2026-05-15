乳がん画像市場は2026年から2035年にかけて免疫療法と精密医療の進展により拡大し、年平均成長率（CAGR）11.1％で力強く成長する見通し

乳がん画像市場は2026年から2035年にかけて免疫療法と精密医療の進展により拡大し、年平均成長率（CAGR）11.1％で力強く成長する見通し