乳がん画像市場は2026年から2035年にかけて免疫療法と精密医療の進展により拡大し、年平均成長率（CAGR）11.1％で力強く成長する見通し
乳がん画像市場は、2025年に約22億米ドルから2026年の7.7％の年平均成長率（CAGR）を記録し、2035年には47億米ドルに達すると予測されています。近年の技術革新により、早期発見率が大幅に向上し、診断精度も向上しています。この市場は、特にアジア太平洋地域における発展途上国の成長を牽引しています。
市場を牽引する要因
乳がんの罹患率が年々増加する中で、乳がん画像診断の重要性は増しています。WHOによると、乳がんは世界で最も罹患率の高いがんであり、診断が遅れることが死亡率の上昇を招いています。乳がん画像診断技術、特に3Dマンモグラフィ（トモシンセシス）やAI駆動の診断ツールの普及により、早期発見が進み、治療の成功率が向上しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/breast-imaging-market
技術革新と診断精度の向上
マンモグラフィやMRI、超音波、さらにはAI技術を活用した診断ツールの革新により、乳がんの早期発見率が向上しました。特に3Dマンモグラフィ技術は、放射線科医が乳房の組織を薄い断層として可視化できるため、がんの発見精度が高まり、偽陽性を減少させることに貢献しています。AIを活用した画像診断ツールは、診断時間の短縮と診断精度の向上を実現し、より多くの患者が効果的な治療を受けられるようになっています。
地域別分析と成長機会
特にアジア太平洋地域では、乳がんの早期診断に対する需要が急速に高まっています。日本や韓国、中国では、若年層の乳がん罹患者が増加しており、早期診断を強化するための政府主導の検診プログラムが導入されています。また、インドや東南アジアでは、AI技術を活用したモバイルアプリや遠隔診断が進み、地域の医療アクセスを改善しています。
主要企業のリスト：
● GE Healthcare
● Hologic Inc.
● Siemens healthcare
● Philips Healthcare
● Delphinus Medical Technologies
● Trivitron Healthineers
● Aurora Imaging Technology Inc.
● Micrima Limited
● QT Ultrasound LLC
● Fujifilm
市場の制約と課題
一方で、乳がん画像診断には放射線被ばくのリスクが伴います。特に、デジタル乳房トモシンセシスや全乳房CTスキャンなどの技術では放射線被ばくが発生するため、長期的な健康リスクが懸念されています。このようなリスクは市場の成長に一定の影響を与え、今後の技術開発には、被ばくリスクを最小化する方向への進展が求められます。
日本市場における機会と重要性
日本では、特に中高年層の女性における乳がん罹患率が高く、早期診断技術の需要が急速に高まっています。2020年には日本における乳がんの罹患率が増加し、早期発見のための新しい技術やプログラムへの投資が進んでいます。市場は、高精度な診断機器とともに、医療従事者による適切なトレーニングや制度的サポートが強化されることで、さらに成長が期待されます。この市場における成長機会を活かすためには、技術革新とともに、政府の政策支援や健康教育の強化が鍵となるでしょう。
セグメンテーションの概要
技術別
● マンモグラフィシステム（2D、3D）
● 磁気共鳴画像法（MRI）ベースシステム
● 核医学ベースシステム
● 超音波ベースシステム
● 画像誘導下生検
● その他
レポートオーシャン株式会社 最新レポート
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/breast-imaging-market
市場を牽引する要因
乳がんの罹患率が年々増加する中で、乳がん画像診断の重要性は増しています。WHOによると、乳がんは世界で最も罹患率の高いがんであり、診断が遅れることが死亡率の上昇を招いています。乳がん画像診断技術、特に3Dマンモグラフィ（トモシンセシス）やAI駆動の診断ツールの普及により、早期発見が進み、治療の成功率が向上しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/breast-imaging-market
技術革新と診断精度の向上
マンモグラフィやMRI、超音波、さらにはAI技術を活用した診断ツールの革新により、乳がんの早期発見率が向上しました。特に3Dマンモグラフィ技術は、放射線科医が乳房の組織を薄い断層として可視化できるため、がんの発見精度が高まり、偽陽性を減少させることに貢献しています。AIを活用した画像診断ツールは、診断時間の短縮と診断精度の向上を実現し、より多くの患者が効果的な治療を受けられるようになっています。
地域別分析と成長機会
特にアジア太平洋地域では、乳がんの早期診断に対する需要が急速に高まっています。日本や韓国、中国では、若年層の乳がん罹患者が増加しており、早期診断を強化するための政府主導の検診プログラムが導入されています。また、インドや東南アジアでは、AI技術を活用したモバイルアプリや遠隔診断が進み、地域の医療アクセスを改善しています。
主要企業のリスト：
● GE Healthcare
● Hologic Inc.
● Siemens healthcare
● Philips Healthcare
● Delphinus Medical Technologies
● Trivitron Healthineers
● Aurora Imaging Technology Inc.
● Micrima Limited
● QT Ultrasound LLC
● Fujifilm
市場の制約と課題
一方で、乳がん画像診断には放射線被ばくのリスクが伴います。特に、デジタル乳房トモシンセシスや全乳房CTスキャンなどの技術では放射線被ばくが発生するため、長期的な健康リスクが懸念されています。このようなリスクは市場の成長に一定の影響を与え、今後の技術開発には、被ばくリスクを最小化する方向への進展が求められます。
日本市場における機会と重要性
日本では、特に中高年層の女性における乳がん罹患率が高く、早期診断技術の需要が急速に高まっています。2020年には日本における乳がんの罹患率が増加し、早期発見のための新しい技術やプログラムへの投資が進んでいます。市場は、高精度な診断機器とともに、医療従事者による適切なトレーニングや制度的サポートが強化されることで、さらに成長が期待されます。この市場における成長機会を活かすためには、技術革新とともに、政府の政策支援や健康教育の強化が鍵となるでしょう。
セグメンテーションの概要
技術別
● マンモグラフィシステム（2D、3D）
● 磁気共鳴画像法（MRI）ベースシステム
● 核医学ベースシステム
● 超音波ベースシステム
● 画像誘導下生検
● その他
レポートオーシャン株式会社 最新レポート
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/breast-imaging-market