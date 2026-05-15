『骨インプラント用材料』の市場、トレンド、技術、有力企業を解説した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。人工股関節・膝関節置換術、脊椎インプラント、四肢関節置換術を取り上げています。
2026年5月15日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「骨インプラント用材料 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年5月8日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「骨インプラント用材料 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Materials for Bone Implants 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 205
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-bone-implants/1156
本調査レポートでは、骨インプラントの市場、トレンド、技術、有力企業を解説しています。人工股関節・膝関節置換術、脊椎インプラント、四肢関節置換術を取り上げ、2026年から2036年までの市場予測を掲載しており、この製品分野における最も包括的な調査となっています。人工股関節・膝関節置換術市場が2036年までに340億ドルに迫る規模になる見通しであるなど、大きな市場機会があることを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349335/images/bodyimage1】
「骨インプラント用材料 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
- 全体概要
- 市場規模・予測
- 人工股関節・膝関節置換術市場の概要
? 人工股関節・膝関節置換術の紹介
? 主な市場推進要因と地域別分析
? 競合状況
? 価格ベンチマーク
- 骨インプラント最新トレンド
- 人工股関節・膝関節置換術用材料
? チタンとコバルトクロム
? 多孔質金属材料
? ポリエチレン
? PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）
? セラミック
? セラミック化金属
? 抗菌コーティング
- その他の骨インプラント（脊椎・四肢など）
- 企業概要（インタビューも掲載）
「骨インプラント用材料 2026-2036年」は以下の情報を提供します
人工股関節・膝関節置換術市場の徹底分析
- 市場を推進するマクロとミクロ要因分析（高齢化や外科医の選好など）
- 地域差分析（インプラント普及率、臨床実績、設計思想の選好、手術用ロボット使用状況）
- 人工膝関節・股関節置換術用インプラント大手メーカー4社（ジンマー・バイオメット、ストライカー、デピュー・シンセス（ジョンソン・エンド・ジョンソン）、スミス・アンド・ネフュー）の製品徹底解説とメーカー20社（米国、欧州、アジア）の解説
- インプラント価格の定量的ベンチマーク（米国、英国、中国など）
- 材料革新と知財管理に関して各企業が採用する手法の違い概要
骨インプラント用材料の詳細評価
- 股関節・膝関節用インプラントに使用される材料の特性評価とベンチマーク分析
（材料特性、臨床性能、コストの各観点から）
- 骨セメントを使用しない生物学的固定を目的として股関節・膝関節用インプラントに使用される各種多孔質材料分析
（積層造形、プラズマ溶射、焼結、蒸着を用いて製造したものなど）
- 企業への一次インタビューを基に人工膝関節・股関節置換術用材料の市場トレンド考察
（HXPE利用増加、PEEK利用の台頭など）
- 各種インプラント設計の利点と制約の分析（固定方法、コーティング、形態の違いなど）
- 脊椎や四肢の関節置換術など、その他の骨インプラントの概要（非金属代替材料の利用を含む）
人工股関節・膝関節置換術市場の予測
- 地域別の市場予測 2026-2036年（予測の手法と前提条件も記載）
- 人工股関節・膝関節置換術用インプラント製造での材料選定変化の見通し
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-bone-implants/1156
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「骨インプラント用材料 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年5月8日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「骨インプラント用材料 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Materials for Bone Implants 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 205
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-bone-implants/1156
本調査レポートでは、骨インプラントの市場、トレンド、技術、有力企業を解説しています。人工股関節・膝関節置換術、脊椎インプラント、四肢関節置換術を取り上げ、2026年から2036年までの市場予測を掲載しており、この製品分野における最も包括的な調査となっています。人工股関節・膝関節置換術市場が2036年までに340億ドルに迫る規模になる見通しであるなど、大きな市場機会があることを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349335/images/bodyimage1】
「骨インプラント用材料 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
- 全体概要
- 市場規模・予測
- 人工股関節・膝関節置換術市場の概要
? 人工股関節・膝関節置換術の紹介
? 主な市場推進要因と地域別分析
? 競合状況
? 価格ベンチマーク
- 骨インプラント最新トレンド
- 人工股関節・膝関節置換術用材料
? チタンとコバルトクロム
? 多孔質金属材料
? ポリエチレン
? PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）
? セラミック
? セラミック化金属
? 抗菌コーティング
- その他の骨インプラント（脊椎・四肢など）
- 企業概要（インタビューも掲載）
「骨インプラント用材料 2026-2036年」は以下の情報を提供します
人工股関節・膝関節置換術市場の徹底分析
- 市場を推進するマクロとミクロ要因分析（高齢化や外科医の選好など）
- 地域差分析（インプラント普及率、臨床実績、設計思想の選好、手術用ロボット使用状況）
- 人工膝関節・股関節置換術用インプラント大手メーカー4社（ジンマー・バイオメット、ストライカー、デピュー・シンセス（ジョンソン・エンド・ジョンソン）、スミス・アンド・ネフュー）の製品徹底解説とメーカー20社（米国、欧州、アジア）の解説
- インプラント価格の定量的ベンチマーク（米国、英国、中国など）
- 材料革新と知財管理に関して各企業が採用する手法の違い概要
骨インプラント用材料の詳細評価
- 股関節・膝関節用インプラントに使用される材料の特性評価とベンチマーク分析
（材料特性、臨床性能、コストの各観点から）
- 骨セメントを使用しない生物学的固定を目的として股関節・膝関節用インプラントに使用される各種多孔質材料分析
（積層造形、プラズマ溶射、焼結、蒸着を用いて製造したものなど）
- 企業への一次インタビューを基に人工膝関節・股関節置換術用材料の市場トレンド考察
（HXPE利用増加、PEEK利用の台頭など）
- 各種インプラント設計の利点と制約の分析（固定方法、コーティング、形態の違いなど）
- 脊椎や四肢の関節置換術など、その他の骨インプラントの概要（非金属代替材料の利用を含む）
人工股関節・膝関節置換術市場の予測
- 地域別の市場予測 2026-2036年（予測の手法と前提条件も記載）
- 人工股関節・膝関節置換術用インプラント製造での材料選定変化の見通し
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-bone-implants/1156
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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