MOBX、米国の防衛向けレアアース・重要鉱物企業を買収へ





カリフォルニア州アーバイン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Mobix Labs（Nasdaq：MOBX）は、レアアース元素、重要鉱物、エネルギー貯蔵における国家主導のサプライチェーンを構築している米国企業スペシャル・プロジェクト・デリバリーLLC（以下「SPD」）を買収するための拘束力のない意向表明書（LOI）を締結したと発表しました。

今回提案されている買収により、Mobix Labsの国家安全保障分野における事業は、世界で最も戦略的重要性の高い産業分野の一つへと直接的に拡大する見込みです。同社はすでに、米国および同盟国の戦闘機、ミサイル、潜水艦、人工衛星向けに製品を供給しており、防衛、航空宇宙、AIインフラを支えるサプライチェーンへの本格参入を進めています。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、SPDの買収提案に関する将来見通しが含まれており、これらはMobix Labsが米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類および適用される米国外の証券法に基づく同様の規定に記載されたリスクおよび不確実性の影響を受けます。意向表明書は法的拘束力を有するものではなく、最終契約が締結される、または本取引が完了する保証はありません。

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