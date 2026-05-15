沖縄の伝統・紅型がつなぐ記憶と未来。「加治工紅型」よりオリジナルの香りのオイルが新登場です♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348750/images/bodyimage1】
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は「加治工紅型」（那覇市）にて2026年5月18日（月）より、加治工紅型オリジナルエッセンシャルオイルを発売します。
＜サービス内容＞
加治工紅型は、沖縄の伝統工芸「紅型」を通して、受け継がれてきた文化や想いを未来へとつなぐ工房です。
伝統的な紅型の技法を大切に守りながら、現代の感性に寄り添う洗練されたデザインを展開。祝いごとなど人生の節目にに選ばれることも多い作品は、大切な人へ想いを届ける存在として暮らしに寄り添っています。
加治工紅型オリジナルの香りは、琉球王朝時代より貴重な香りとして親しまれてきたクローブを主軸にした、深みのあるブレンド。
かたちある紅型に、目には見えない香りがそっと寄り添い、その世界観をより深く印象付けます。
紅型が持つ温もりや華やかさ、人から人へ想いが受け継がれていく情景と沖縄の空気感を、ぜひ五感でお楽しみください。
加治工紅型オリジナルエッセンシャルオイルは、加治工紅型工房、kiyokawa gallery、ゴタスオンラインストアにてお求めいただけます。
特定の香りがその香りにまつわる記憶を呼び起こす「プルースト効果」に着目し、楽しい旅の思い出と香りを結びつけるリゾートならではのサービスを目指します。
＜商品情報＞
KAJIKU BINGATA
エッセンシャルオイル
4ml / 2,300円（税込）
＜施設情報＞
加治工紅型工房
〒900-0005
沖縄県那覇市天久１丁目１０－２０ レジデンス カジク
090-1948-1412
＜お取り扱い店舗＞
・加治工紅型工房
・kiyokawa gallery
https://www.kiyokawagallery.com
＜オンラインストア＞
・Gotas store
https://gotas.stores.jp
＜香りのイメージ＞
琉球王朝時代から貴重な香りとして重宝されてきた、クローブを主軸に据えた深みのあるブレンドです。
スパイス特有の奥行きのある印象に、上品な柔らかさが重なります。
凛とした格式の高さを感じさせる、静かな熱を帯びた香りです。
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
098-943-0120
http://gotas.jp/
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で100件を超える施設にて香りの演出を展開しています。
空間演出だけではなく、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
「ホテルのための香り屋」として、多くの宿泊施設のサポートを行なっています。
配信元企業：株式会社Gotas
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は「加治工紅型」（那覇市）にて2026年5月18日（月）より、加治工紅型オリジナルエッセンシャルオイルを発売します。
＜サービス内容＞
加治工紅型は、沖縄の伝統工芸「紅型」を通して、受け継がれてきた文化や想いを未来へとつなぐ工房です。
伝統的な紅型の技法を大切に守りながら、現代の感性に寄り添う洗練されたデザインを展開。祝いごとなど人生の節目にに選ばれることも多い作品は、大切な人へ想いを届ける存在として暮らしに寄り添っています。
加治工紅型オリジナルの香りは、琉球王朝時代より貴重な香りとして親しまれてきたクローブを主軸にした、深みのあるブレンド。
かたちある紅型に、目には見えない香りがそっと寄り添い、その世界観をより深く印象付けます。
紅型が持つ温もりや華やかさ、人から人へ想いが受け継がれていく情景と沖縄の空気感を、ぜひ五感でお楽しみください。
加治工紅型オリジナルエッセンシャルオイルは、加治工紅型工房、kiyokawa gallery、ゴタスオンラインストアにてお求めいただけます。
特定の香りがその香りにまつわる記憶を呼び起こす「プルースト効果」に着目し、楽しい旅の思い出と香りを結びつけるリゾートならではのサービスを目指します。
＜商品情報＞
KAJIKU BINGATA
エッセンシャルオイル
4ml / 2,300円（税込）
＜施設情報＞
加治工紅型工房
〒900-0005
沖縄県那覇市天久１丁目１０－２０ レジデンス カジク
090-1948-1412
＜お取り扱い店舗＞
・加治工紅型工房
・kiyokawa gallery
https://www.kiyokawagallery.com
＜オンラインストア＞
・Gotas store
https://gotas.stores.jp
＜香りのイメージ＞
琉球王朝時代から貴重な香りとして重宝されてきた、クローブを主軸に据えた深みのあるブレンドです。
スパイス特有の奥行きのある印象に、上品な柔らかさが重なります。
凛とした格式の高さを感じさせる、静かな熱を帯びた香りです。
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
098-943-0120
http://gotas.jp/
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で100件を超える施設にて香りの演出を展開しています。
空間演出だけではなく、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
「ホテルのための香り屋」として、多くの宿泊施設のサポートを行なっています。
配信元企業：株式会社Gotas
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