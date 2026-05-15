訪日台湾人市場の拡大と旅行者行動の変化を捉える『台湾インバウンドプロモーション完全ガイド｜2026』を無料公開
海外デジタルマーケティングの総合支援を行い、1,300社以上の支援実績を持つ株式会社インフォキュービック・ジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 木村 和弘）は、2026年5月13日（水）『台湾インバウンドプロモーション完全ガイド｜市場動向・旅行者分析・戦略設計（2026年最新版）』を無料公開いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349378/images/bodyimage1】
▼以下のURLより、無料ダウンロード
https://go.infocubic.co.jp/taiwan-inbound-2026/press/
過去最多を記録した台湾インバウンド市場を攻略する一冊
訪日台湾人市場は、2025年に過去最多の訪日客数を記録し、今後も日本のインバウンド市場を支える主要市場として注目されています。親日的な市場環境や円安による相対的な価格優位性、台湾発着路線の増便・地方都市への拡大などを背景に、訪日需要は堅調に推移しています。
本資料では、訪日台湾人市場の成長背景、台湾人旅行者の属性・旅行傾向・消費行動、情報収集メディア、SNS・AI利用、意思決定プロセスを体系的に整理。「誰に・いつ・何を・どの接点で届けるか」という視点から、台湾向けインバウンド施策の設計・実行に活用できる実務的な内容をまとめました。
▼目次
・訪日台湾人市場の動向と成長背景
・台湾人観光客の特徴と傾向（属性・旅行傾向・旅行消費実態・訪問地域など）
・台湾人旅行者の情報収集行動
・台湾向けインバウンド戦略に必要な基礎知識と戦略設計
▼こんな方におすすめ
・訪日台湾人観光客の行動特性や市場動向を把握したい方
・訪日台湾人市場の最新動向をデータで把握したい方
・台湾向けインバウンド施策の設計・見直しを検討している方
・社内提案や戦略立案に活用できるデータを探している方
概 要
■ 台湾インバウンドプロモーション完全ガイド｜無料ダウンロード
https://go.infocubic.co.jp/taiwan-inbound-2026/press/
■ インフォキュービック・ジャパンのサービス「i CROSS BORDER JAPAN」
https://www.icrossborderjapan.com/
■ インフォキュービック・ジャパンについて
株式会社インフォキュービック・ジャパンは、海外向けデジタルマーケティングの総合支援を行う企業です。インハウスでの多言語対応を強みに、多言語デジタル広告、SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティングを軸に、各国・地域の特性に応じた施策を提供し、これまで1,300社以上の海外プロモーションを支援しています。
会社概要
https://www.infocubic.co.jp/
会 社 名：株式会社インフォキュービック・ジャパン https://www.infocubic.co.jp/
代 表 者：代表取締役 木村和弘
本社所在地：〒169-0072 東京都新宿区大久保1-1-7 高木ビル3F
設 立：2007年1月
事 業 内 容：海外向けデジタルマーケティング総合支援
（海外デジタル広告、海外SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティング支援）
本件についてのお問い合わせ先
株式会社インフォキュービック・ジャパン
広報事務局E-mail：marketing_dept@infocubic.co.jp
配信元企業：株式会社インフォキュービック・ジャパン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349378/images/bodyimage1】
https://go.infocubic.co.jp/taiwan-inbound-2026/press/
過去最多を記録した台湾インバウンド市場を攻略する一冊
訪日台湾人市場は、2025年に過去最多の訪日客数を記録し、今後も日本のインバウンド市場を支える主要市場として注目されています。親日的な市場環境や円安による相対的な価格優位性、台湾発着路線の増便・地方都市への拡大などを背景に、訪日需要は堅調に推移しています。
本資料では、訪日台湾人市場の成長背景、台湾人旅行者の属性・旅行傾向・消費行動、情報収集メディア、SNS・AI利用、意思決定プロセスを体系的に整理。「誰に・いつ・何を・どの接点で届けるか」という視点から、台湾向けインバウンド施策の設計・実行に活用できる実務的な内容をまとめました。
▼目次
・訪日台湾人市場の動向と成長背景
・台湾人観光客の特徴と傾向（属性・旅行傾向・旅行消費実態・訪問地域など）
・台湾人旅行者の情報収集行動
・台湾向けインバウンド戦略に必要な基礎知識と戦略設計
▼こんな方におすすめ
・訪日台湾人観光客の行動特性や市場動向を把握したい方
・訪日台湾人市場の最新動向をデータで把握したい方
・台湾向けインバウンド施策の設計・見直しを検討している方
・社内提案や戦略立案に活用できるデータを探している方
概 要
■ 台湾インバウンドプロモーション完全ガイド｜無料ダウンロード
https://go.infocubic.co.jp/taiwan-inbound-2026/press/
■ インフォキュービック・ジャパンのサービス「i CROSS BORDER JAPAN」
https://www.icrossborderjapan.com/
■ インフォキュービック・ジャパンについて
株式会社インフォキュービック・ジャパンは、海外向けデジタルマーケティングの総合支援を行う企業です。インハウスでの多言語対応を強みに、多言語デジタル広告、SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティングを軸に、各国・地域の特性に応じた施策を提供し、これまで1,300社以上の海外プロモーションを支援しています。
会社概要
https://www.infocubic.co.jp/
会 社 名：株式会社インフォキュービック・ジャパン https://www.infocubic.co.jp/
代 表 者：代表取締役 木村和弘
本社所在地：〒169-0072 東京都新宿区大久保1-1-7 高木ビル3F
設 立：2007年1月
事 業 内 容：海外向けデジタルマーケティング総合支援
（海外デジタル広告、海外SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティング支援）
本件についてのお問い合わせ先
株式会社インフォキュービック・ジャパン
広報事務局E-mail：marketing_dept@infocubic.co.jp
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