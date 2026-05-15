フリーアクセスフロア市場の成長は、データセンターと持続可能建築トレンドによってますます形成されている
市場が2035年までに31億ドル規模へ向かう中、メーカー各社は低炭素材料、柔軟な設置システム、インフラ重視型イノベーションを通じて競争している
フリーアクセスフロアは、かつては主に商業インフラにおける機能的要素として認識されており、オフィス空間やサーバールーム下部でのケーブル管理や空調用途に利用されていました。
しかし現在では、ハイパースケールデータセンター、スマートオフィス環境、持続可能性目標、柔軟なインフラ設計といった、現代建築を形成する主要トレンドとますます密接に結び付いています。
この変化により、世界のフリーアクセスフロア市場は着実に拡大しています。同市場は2020年以降、年平均成長率6.1%で成長し、2025年には16億9,920万ドルへ達しました。市場は2030年までに23億1,300万ドルへ成長し、最終的には2035年に30億7,340万ドルへ達すると予測されています。
しかし、市場進化は単純な規模拡大だけによって牽引されているわけではありません。材料イノベーション、設置柔軟性、持続可能性能が、メーカー各社の競争方法へますます影響を与えています。
競争は床材性能だけではなくなっている
フリーアクセスフロア市場は依然として比較的分散しており、2024年時点で上位10社の競合企業シェアはわずか13.0%でした。
市場で事業を展開する主要企業には以下が含まれます。
● リンドナー・グループ
● ポルセラノサ・コーポラシオン
● クナウフ
● アーレスティ
● メロ・ティーエスケー・インターナショナル
● 常州華騰フリーアクセスフロア
● ホワース
● スエロ・テクニコ・ポリグループ
● バスゲート・フローリング
業界全体で、メーカー各社はますます以下へ注力しています。
● 持続可能性重視型製品開発
● 埋め込み炭素量の低い材料
● 再生材料統合
● データセンター向け空気流管理システム
● より迅速で柔軟性の高い設置形式
市場における主要な動きの一つとして、英国およびアイルランドの商業オフィス環境向けに特別設計された新しい低炭素フリーアクセスフロアパネルの投入がありました。
このパネルは以下を用いて開発されました。
● 最低91%の再生材料含有率
● 低炭素鋼材
● 循環型建設原則に沿った設計
また、この製品は埋め込み炭素量がマイナス評価を達成しながら、ＰＳＡ：２０２１基準で認証された同カテゴリー初期製品の一つとなりました。
この製品は、気候変動に関する政府間パネルの1.5℃経路に沿った脱炭素化目標支援を目的とした、低埋め込み炭素床材シリーズの一部として導入されました。
さらに、このプロジェクトは実際の持続可能性効果も示しており、ある小売導入事例では約14トンの炭素排出削減を実現したと報告されています。
これは市場全体で進行しているより大きな変化を反映しています。フリーアクセスフロアは、単なる建設部材ではなく、長期的な持続可能性およびインフラ戦略の一部として評価されるようになっています。
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フリーアクセスフロアは、かつては主に商業インフラにおける機能的要素として認識されており、オフィス空間やサーバールーム下部でのケーブル管理や空調用途に利用されていました。
しかし現在では、ハイパースケールデータセンター、スマートオフィス環境、持続可能性目標、柔軟なインフラ設計といった、現代建築を形成する主要トレンドとますます密接に結び付いています。
この変化により、世界のフリーアクセスフロア市場は着実に拡大しています。同市場は2020年以降、年平均成長率6.1%で成長し、2025年には16億9,920万ドルへ達しました。市場は2030年までに23億1,300万ドルへ成長し、最終的には2035年に30億7,340万ドルへ達すると予測されています。
しかし、市場進化は単純な規模拡大だけによって牽引されているわけではありません。材料イノベーション、設置柔軟性、持続可能性能が、メーカー各社の競争方法へますます影響を与えています。
競争は床材性能だけではなくなっている
フリーアクセスフロア市場は依然として比較的分散しており、2024年時点で上位10社の競合企業シェアはわずか13.0%でした。
市場で事業を展開する主要企業には以下が含まれます。
● リンドナー・グループ
● ポルセラノサ・コーポラシオン
● クナウフ
● アーレスティ
● メロ・ティーエスケー・インターナショナル
● 常州華騰フリーアクセスフロア
● ホワース
● スエロ・テクニコ・ポリグループ
● バスゲート・フローリング
業界全体で、メーカー各社はますます以下へ注力しています。
● 持続可能性重視型製品開発
● 埋め込み炭素量の低い材料
● 再生材料統合
● データセンター向け空気流管理システム
● より迅速で柔軟性の高い設置形式
市場における主要な動きの一つとして、英国およびアイルランドの商業オフィス環境向けに特別設計された新しい低炭素フリーアクセスフロアパネルの投入がありました。
このパネルは以下を用いて開発されました。
● 最低91%の再生材料含有率
● 低炭素鋼材
● 循環型建設原則に沿った設計
また、この製品は埋め込み炭素量がマイナス評価を達成しながら、ＰＳＡ：２０２１基準で認証された同カテゴリー初期製品の一つとなりました。
この製品は、気候変動に関する政府間パネルの1.5℃経路に沿った脱炭素化目標支援を目的とした、低埋め込み炭素床材シリーズの一部として導入されました。
さらに、このプロジェクトは実際の持続可能性効果も示しており、ある小売導入事例では約14トンの炭素排出削減を実現したと報告されています。
これは市場全体で進行しているより大きな変化を反映しています。フリーアクセスフロアは、単なる建設部材ではなく、長期的な持続可能性およびインフラ戦略の一部として評価されるようになっています。
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