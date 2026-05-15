がん診断治療における人工知能（AI）市場 2026年から2035年 次世代AIによる高精度診断と臨床意思決定支援が加速する拡大市場 CAGR19.2％ : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
がん診断治療における人工知能（AI）市場は、今後10年間で大きな成長が予測されています。2025年には約4億8300万米ドルの規模から、2035年には28億200万米ドルに達する見込みです。この市場の年平均成長率（CAGR）は19.2％に達し、急速に拡大するとされています。特に、AI技術を活用した診断、治療、経過観察ががん治療の効率を劇的に向上させることが期待されており、医療業界に革新的な変化をもたらす要素となっています。
市場推進の要因：早期診断の重要性
がんの早期診断は、治療の成功率を大きく左右します。AIは画像解析、遺伝子解析、臨床データの統合的解析において優れた性能を発揮し、従来の手法よりも速く、正確にがんを検出することができます。例えば、マンモグラフィーやCTスキャンの画像解析を通じて、AIが微細ながん細胞の兆候を検出し、早期のがん発見をサポートします。これにより、生存率が大幅に向上することが実証されており、特に乳がんなどの早期発見では5年生存率が99％を超えることもあります。したがって、がん診断におけるAIの利用が加速しており、この市場の成長を大きく後押ししています。
【 無料サンプル 】
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アジア太平洋地域における市場成長
アジア太平洋地域は、がん診断治療における人工知能（AI）市場の成長を牽引しています。特に、日本や中国などでは、政府主導の医療AI技術の導入が進んでおり、AIを活用した診断ツールの普及が加速しています。日本の企業「AIメディカルサービス」や「PFDeNA」などは、早期がん検出に特化したAI技術を開発し、医療現場で実証されています。日本国内では、国立がん研究センターと理化学研究所が開発したAIシステムが、0.004秒で早期がんを検出できると報告されています。このような技術革新が、アジア太平洋地域の市場拡大をさらに加速させています。
市場の課題と制約：導入コストの高さ
AI技術の導入には、医療施設にとって高額な初期投資が求められます。特に、中小規模の病院やクリニックにとっては、ソフトウェアのライセンス料、データインフラ、スタッフのトレーニングなど、多くのコストが発生します。これにより、AI技術を導入するには数百万ドルの資金が必要となり、特に小規模な医療施設にとっては障害となっています。また、既存の電子カルテ（EHR）システムとの統合の複雑さや、標準化されていない医療データの前処理にかかるコストも市場の成長を制限する要因となっています。
主要企業のリスト：
● Ekso Bionics Holdings, Inc
● Hocoma AG
● MindMaze
● Neuro Rehab VR
● ReWalk Robotics
● Eodyne
● reHaptix GmbH
● Neofect
● Oxford VR
● Euleria
● Barron Associates
● Virtual Therapy Solutions, LLC
● Recovery Tech, Inc.
● ICAROS GmbH
市場の機会：予測腫瘍学と個別化治療
がん診断治療におけるAIの最も有望な分野の一つは、予測腫瘍学です。AIを用いた予測分析は、患者一人ひとりに合わせた治療戦略を提供するための有力な手段となります。AIは、患者のゲノムデータ、臨床履歴、画像診断結果をもとに個別の予後を予測し、治療計画を最適化します。研究によると、AIを活用することで、疾患の進行や治療反応の予測精度が最大80％向上することが示されています。これにより、がん治療の効率が飛躍的に向上し、患者の生存率を向上させる可能性が広がります。
市場推進の要因：早期診断の重要性
がんの早期診断は、治療の成功率を大きく左右します。AIは画像解析、遺伝子解析、臨床データの統合的解析において優れた性能を発揮し、従来の手法よりも速く、正確にがんを検出することができます。例えば、マンモグラフィーやCTスキャンの画像解析を通じて、AIが微細ながん細胞の兆候を検出し、早期のがん発見をサポートします。これにより、生存率が大幅に向上することが実証されており、特に乳がんなどの早期発見では5年生存率が99％を超えることもあります。したがって、がん診断におけるAIの利用が加速しており、この市場の成長を大きく後押ししています。
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アジア太平洋地域における市場成長
アジア太平洋地域は、がん診断治療における人工知能（AI）市場の成長を牽引しています。特に、日本や中国などでは、政府主導の医療AI技術の導入が進んでおり、AIを活用した診断ツールの普及が加速しています。日本の企業「AIメディカルサービス」や「PFDeNA」などは、早期がん検出に特化したAI技術を開発し、医療現場で実証されています。日本国内では、国立がん研究センターと理化学研究所が開発したAIシステムが、0.004秒で早期がんを検出できると報告されています。このような技術革新が、アジア太平洋地域の市場拡大をさらに加速させています。
市場の課題と制約：導入コストの高さ
AI技術の導入には、医療施設にとって高額な初期投資が求められます。特に、中小規模の病院やクリニックにとっては、ソフトウェアのライセンス料、データインフラ、スタッフのトレーニングなど、多くのコストが発生します。これにより、AI技術を導入するには数百万ドルの資金が必要となり、特に小規模な医療施設にとっては障害となっています。また、既存の電子カルテ（EHR）システムとの統合の複雑さや、標準化されていない医療データの前処理にかかるコストも市場の成長を制限する要因となっています。
主要企業のリスト：
● Ekso Bionics Holdings, Inc
● Hocoma AG
● MindMaze
● Neuro Rehab VR
● ReWalk Robotics
● Eodyne
● reHaptix GmbH
● Neofect
● Oxford VR
● Euleria
● Barron Associates
● Virtual Therapy Solutions, LLC
● Recovery Tech, Inc.
● ICAROS GmbH
市場の機会：予測腫瘍学と個別化治療
がん診断治療におけるAIの最も有望な分野の一つは、予測腫瘍学です。AIを用いた予測分析は、患者一人ひとりに合わせた治療戦略を提供するための有力な手段となります。AIは、患者のゲノムデータ、臨床履歴、画像診断結果をもとに個別の予後を予測し、治療計画を最適化します。研究によると、AIを活用することで、疾患の進行や治療反応の予測精度が最大80％向上することが示されています。これにより、がん治療の効率が飛躍的に向上し、患者の生存率を向上させる可能性が広がります。