ドラゴンズファン必見！ 2026年版 中日ドラゴンズ承認 オリジナルスマートフォンケース サインボールデザインモデルを販売開始
スマートフォンアクセサリーメーカー株式会社アイキューラボ（本社所在地：愛知県名古屋市中区大須3丁目30－40 万松寺ビル10F、代表取締役：丸山和之、以下アイキューラボ）は、ドラゴンズグッズを身に着けて応援しよう！「2026年版 中日ドラゴンズ承認 オリジナルスマートフォンケースサインボールデザインモデル」を2026年5月15日に販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349306/images/bodyimage1】
● お手持ちのスマートフォンに装着して中日ドラゴンズを応援しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349306/images/bodyimage2】
●デザインイメージ（一部）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349306/images/bodyimage3】
2026年版 中日ドラゴンズ承認
サインボールデザインモデル
スマートフォンケース
発売日：2026年5月15日
価格：2,200円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349306/images/bodyimage4】
商品の購入はコチラからお願いします。
【楽天市場】
https://item.rakuten.co.jp/iqlabo/c/0000002014/
【Yahoo!!ショッピング】
https://store.shopping.yahoo.co.jp/iq-labo/a5b5a5a4a5.html?sc_i=shopping-pc-web-detail-item-bclst-_
◎会社概要
会 社 名： 株式会社アイキューラボ
本 社： 〒460-0011 名古屋市中区大須三丁目30番40号 万松寺ビル10F
電 話： 052-269-3233
代 表 者： 代表取締役 丸山 和之
設 立： 2007年6月
資 本 金： 1,000万円
U R L： http://www.iqlabo.com
◎本リリースに関するお問合せ
株式会社アイキューラボ スマートフォン事業部 担当：岩田
E-mail：info@iqlabo.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349306/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社アイキューラボ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349306/images/bodyimage1】
● お手持ちのスマートフォンに装着して中日ドラゴンズを応援しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349306/images/bodyimage2】
●デザインイメージ（一部）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349306/images/bodyimage3】
2026年版 中日ドラゴンズ承認
サインボールデザインモデル
スマートフォンケース
発売日：2026年5月15日
価格：2,200円（税込）
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商品の購入はコチラからお願いします。
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【Yahoo!!ショッピング】
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◎会社概要
会 社 名： 株式会社アイキューラボ
本 社： 〒460-0011 名古屋市中区大須三丁目30番40号 万松寺ビル10F
電 話： 052-269-3233
代 表 者： 代表取締役 丸山 和之
設 立： 2007年6月
資 本 金： 1,000万円
U R L： http://www.iqlabo.com
◎本リリースに関するお問合せ
株式会社アイキューラボ スマートフォン事業部 担当：岩田
E-mail：info@iqlabo.com
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配信元企業：株式会社アイキューラボ
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