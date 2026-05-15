米カリフォルニア州 アーバイン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うSBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之、以下「SBC」）は本日、2026年 第1四半期（2026年1月-3月）の連結決算を発表いたしました。

【2026年度 1四半期（3ヶ月）の業績ハイライト】

・売上高：43百万ドル（前年同期比9%減）

・当社株主に帰属する四半期純利益：11百万ドル（前年同期比47%減）

・1株当たり四半期純利益（EPS）：0.11ドル（前年同期比48%減）

・EBITDA1：18百万ドル（前年同期比26%減）

なお、EBITDAは営業利益に減価償却費を加えた値で算出しております。

EBITDA マージン1は43%となり前年同期から10ポイント低下しました。

・自己資本利益率2（ROE）18％（前年同期から23ポイント低下）

・拠点数3（2026年3月末時点）：284院（前年同期末から33院増加）

・年間来院顧客数4（直近12ヶ月）：6.76百万人（前年比10%増）

・顧客のリピート率5：72%（2回以上来院した顧客の割合）

SBCの会長兼最高経営責任者（CEO）である相川佳之は、次のように述べています。

「2026年度第1四半期におけるSBCの売上高は43百万ドルとなり、前年同期比で9％の減収となりました。この減収は、2025年4月に実施したフランチャイズ手数料体系の見直しという戦略的な構造改革が主因です。この構造的な変化を除外すれば、当社のコアビジネスの業績は堅調に推移しております。利益指標については、EBITDAマージンが43%と引き続き高水準を維持しています。今後も、美容皮膚科領域におけるマルチブランド戦略の推進、一般医療事業の拡大、海外市場での事業基盤構築に加えて、Longevity市場への挑戦やAI活用によるサービスの高度化に努め、持続的に成長するヘルスケアプラットフォームを目指してまいります。」

[IR資料について]

本決算のリリース資料、プレゼンテーション用スライドは、当社のIRサイトにて公開いたします。

SBC IRサイト： https://ir.sbc-holdings.com/ja/

【SBCについて】

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うMedical Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。詳細はhttps://ir.sbc-holdings.com/ja/をご参照下さい。

【Non-GAAP財務指標の使用】

当社は、営業成績の評価および財務・経営上の意思決定において、EBITDAおよびEBITDAマージンなどのNon-GAAP指標を使用しています 。これらの指標は、当社の事業における根本的な動向を特定する上で有用であり、投資家の皆様に当社の過去の業績および将来の見通しに関する包括的な理解を提供できると考えています。また、経営陣が意思決定に用いる主要な指標を明示することで、経営の可視性を高めることを目的としています。ただし、Non-GAAP指標は米国会計基準（U.S. GAAP）で定義されたものではなく、これに準拠して作成されたものでもありません。これらの指標には分析ツールとしての限界があるため、当社の経営成績やキャッシュフロー、流動性を評価する際には、当該指標を単独で考慮、GAAPに基づく純損失や営業活動によるキャッシュフロー等の代用として扱うことは避けてください。

当社は、これらの限界を補完するため、Non-GAAP指標とそれに対応する最も直接的なGAAP指標との調整を行っています。詳細については、本資料内の「GAAP実績とNon-GAAP実績の未監査調整表」をご参照ください。

【将来の見通しに関する記述】

本プレスリリースには、米国証券法等の規定に基づく「将来の見通しに関する記述」が含まれています。

これらは過去の事実ではなく、当社の財務実績、収益成長、事業展望、資本計画等に関する現在の見解を示すものです。これらの記述には、当社の財務実績、収益および利益の成長、事業の見通し、資本配分計画、および流動性に関する見解が含まれます。また、「可能性がある」、「はずである」、「期待する」、「予想する」、「企図する」、「推定する」、「考える」、「計画する」、「予測する」、「展望する」、「希望する」といった用語やその否定語、または類似の表現によって特定される場合があります。

これらは本リリース日時点の予測であり、将来の業績を保証するものではありません。実際の結果は、世界的な経済情勢、競争環境、規制の変更、および当社がSECに提出した書類の「リスク要因」に記載された様々な不確実性により、大きく異なる可能性があります。

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本バージョンは米国時間2026年5月14日に公開された「SBC Medical Group Holdings Announces First Quarter 2026 Financial Results」の参考和訳でございます。齟齬が生じた場合、英語版が日本語版に優先します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260514686420/ja/

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福井 輝 / IR部長 E-mail: ir@sbc-holdings.com

Source: SBC Medical Group Holdings Incorporated