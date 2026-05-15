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【武蔵大学】6/14、7/25、8/1、8/2 オープンキャンパス開催 ― 2027年度から始まる社会学部と国際教養学部の新たな専攻紹介や学食体験も
武蔵大学（東京都練馬区／学長：郄橋徳行）では、6月14日（日）、7月25日（土）、8月1日（土）、8月2日（日）にオープンキャンパスを開催します。2027年度よりスタートする社会学部と国際教養学部の新たな専攻紹介や入試制度説明、また在学生による「キャンパスツアー」や「ゼミ紹介」、「模擬授業」「個別相談」など、武蔵大学を体感できるプログラムで皆様をお迎えします。
また6月14日（日）のオープンキャンパスでは、高校教員や学校教育関係者向けの説明会を開催しますので、ぜひご来場ください。
教員や在学生に気軽に質問できたり、緑あふれるキャンパス散策を楽しんで頂く絶好の機会です。皆様のご来場をお待ちしています。
オープンキャンパス（事前予約制）
【概 要】
■日程：2026年6月14日（日） 、7月25日（土） 、8月1日（土） 、8月2日（日）
■時間：9:00〜16:00（予定）
■会場：武蔵大学 江古田キャンパス
【プログラム】
大学説明：武蔵大学の歴史や魅力を紹介。
学部学科説明：学部の特長や学びについて紹介。
一般入試・総合型選抜：最新の入試情報を説明。過去問題配付も。
模擬授業：学科・専攻の学びを体験。一足早く大学の雰囲気を味わえます。
個別相談：入試や授業の内容のほか、就職、資格、留学、奨学金、課外活動などの相談に応じます。学生相談コーナーも。
キャンパスツアー：在学生によるキャンパス案内。緑豊かな自然あふれる構内を、学生がご案内します。
キッチンカー・学食：人気メニューをご用意しました。
https://www.musashi.ac.jp/news/m5vp4o0000000m2j.html
その他：大学図書館の開放や学芸員課程在学生によるミニ企画展など。
申込方法
詳細は右記をご覧下さい。 https://nyushi.musashi.ac.jp/event/opencampus/
トピック
学生団体による活動紹介なども予定しています。
11/14（土）には秋のオープンキャンパスも予定しています。詳細は決まり次第公式Webサイトでお知らせします。
2026年度 学校教育関係者対象大学説明会のご案内
教員と気軽に話せる個別相談
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
教員や在学生に気軽に質問できたり、緑あふれるキャンパス散策を楽しんで頂く絶好の機会です。皆様のご来場をお待ちしています。
オープンキャンパス（事前予約制）
【概 要】
■日程：2026年6月14日（日） 、7月25日（土） 、8月1日（土） 、8月2日（日）
■時間：9:00〜16:00（予定）
■会場：武蔵大学 江古田キャンパス
【プログラム】
大学説明：武蔵大学の歴史や魅力を紹介。
学部学科説明：学部の特長や学びについて紹介。
一般入試・総合型選抜：最新の入試情報を説明。過去問題配付も。
模擬授業：学科・専攻の学びを体験。一足早く大学の雰囲気を味わえます。
個別相談：入試や授業の内容のほか、就職、資格、留学、奨学金、課外活動などの相談に応じます。学生相談コーナーも。
キャンパスツアー：在学生によるキャンパス案内。緑豊かな自然あふれる構内を、学生がご案内します。
キッチンカー・学食：人気メニューをご用意しました。
https://www.musashi.ac.jp/news/m5vp4o0000000m2j.html
その他：大学図書館の開放や学芸員課程在学生によるミニ企画展など。
申込方法
詳細は右記をご覧下さい。 https://nyushi.musashi.ac.jp/event/opencampus/
トピック
学生団体による活動紹介なども予定しています。
11/14（土）には秋のオープンキャンパスも予定しています。詳細は決まり次第公式Webサイトでお知らせします。
2026年度 学校教育関係者対象大学説明会のご案内
教員と気軽に話せる個別相談
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/