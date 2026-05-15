【武蔵大学】6/14、7/25、8/1、8/2 オープンキャンパス開催 ― 2027年度から始まる社会学部と国際教養学部の新たな専攻紹介や学食体験も

【武蔵大学】6/14、7/25、8/1、8/2 オープンキャンパス開催 ― 2027年度から始まる社会学部と国際教養学部の新たな専攻紹介や学食体験も