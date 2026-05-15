株式会社アットオフィス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷 健太郎）は、経営理念体系を再定義し、新たなコンセプト「想いと場所の間で、次の当たり前を創る」を軸に、ミッション・ビジョン・バリューを刷新したことをお知らせいたします。







刷新の背景と込めた想い

アットオフィスはこれまで、「『はたらく』をつなげる」「人と企業によりそい続ける」というミッション・ビジョンのもと、お客様の課題に正面から向き合ってまいりました。この姿勢は、これからも変わりません。

一方、時代は大きく変わっています。AIの進化により、仕事のあり方も、人間に求められる役割も、根本から問い直されています。私たちはこの変化を、業界の前提を塗り替え、未来を明るくする好機と捉えています。変化を追い風として、果たすべき役割を改めて問い直した結果が、今回の新コンセプト、およびミッション・ビジョン・バリューです。

AIをはじめとする時代の手段を使いこなしながら、人間にしかできない領域に、私たちは最大の力を注ぎます。挑戦者の深層にある想いを汲み取り、熱量で人を動かし、孤独になりがちな挑戦者に並走することで、まだ誰も作っていない次の当たり前（ネクストスタンダード）を生み出してまいります。

私たちの軸足は、不動産です。挑戦者の「想い」と、それを実現する「場所（物件）」の間にプロとして介在し、想いに火をつけ、場所の可能性を最大化し、そこに新しい価値を生み出す。これが、アットオフィスの存在意義です。

MISSION：挑戦者の挑戦に挑む

お客様の挑戦と対等に向き合うには、相応の実力と視座が不可欠です。本ミッションは、当社自身が大小問わず挑戦者であり続け、自己研鑽を通じて実力を磨き、お客様を引っ張るのでも支配するのでもなく「横に並んで」共に未来を切り拓くという姿勢を明確に打ち出すものです。

これまで大切にしてきた「つなげる」「よりそう」という姿勢の上に、「共に挑戦する」という意志を重ね、アットオフィスは次の段階へと進化してまいります。

VISION：共創共栄の次代





本ビジョンが掲げるのは、お客様と共に次の時代（次代）を創るだけでなく「共に栄える」関係性です。事業の永続性は、関わるすべてのプレイヤーが共に栄えてこそ実現されます。既存事業の強みを起点に、新たな技術・知見を掛け合わせていく。本ビジョンには、関わるすべての方々と共に栄え、共創共栄の次代をともに切り拓いていく想いを込めています。

VALUES：5つの行動原則

新コンセプトを日々の業務で体現するための行動原則（バリュー）として、下記の５つを定義しました。

01｜勝つな、勝たせろ

02｜期待を超えろ

03｜最速か、最高か

04｜超高層プロ意識

05｜本気は、伝わる

これらは全社員の共通言語として、日々の判断と行動に通底する基準となります。

アットオフィスは、新コンセプト「想いと場所の間で、次の当たり前を創る」のもと、お客様の挑戦に並走し、世の中に新しい価値を生み出し続けてまいります。

会社概要

名称：株式会社アットオフィス

代表者：代表取締役社長CEO 谷 健太郎

設立：2012年4月

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル 5階

事業内容：

・オフィス移転コンサルティング・物件検索サイト『アットオフィス』運営

・クリニック開業支援・物件検索サイト『アットクリニック』運営

・ビルオーナー向けサービス『ビルアド』運営

・起業家支援メディア『ベンチャー.jp』運営

コーポレートサイト：https://www.at-office.co.jp/





