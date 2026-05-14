全国652人に調査！理想の住まい1位は47.1％で「省エネ性能が高い住宅」

■理想の住まいはどう変わった？家族構成の多様化と住宅ニーズを全国調査

株式会社NEXER

住まいに求める条件は、家族構成や働き方、将来設計によって大きく変わります。

一人暮らしと子育て世帯では必要な広さが異なり、親との同居を考える家庭では間取りやバリアフリーの重要度も高まります。

だからこそ、住まい選びとは単なる機能の選択ではなく、そこに住まう『誰が、どう暮らすか』という日々の営みや将来のビジョンを具現化する作業であり、その人の生き方そのものと切り離して考えることはできません。

そこで今回は千葉注文住宅運営事務局と共同で、全国の男女652名を対象に、「理想の住まい」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと千葉県注文住宅業者おすすめナビ！による調査」である旨の記載

・千葉県注文住宅業者おすすめナビ！（https://customhome-chiba.info/）へのリンク設置

「理想の住まいに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月16日 ～ 2026年4月23日

調査対象者：全国の男女

有効回答：652サンプル

質問内容：

質問1：理想の住まいとして魅力を感じるものはどれですか？（複数回答可）

質問2：理想の住まいについて、最も重視したい理由を教えてください。

質問3：家づくりで最もこだわりたいポイントは何ですか？

質問4：将来を見据えた住宅設計（バリアフリーなど）は必要だと思いますか？

質問5：住宅選びにおいて「広さ」と「立地」、どちらを優先しますか？

質問6：自宅に取り入れたい住宅設備はどれですか？（複数回答可）

質問7：理想の住宅の間取りとして最も近いものを教えてください。

質問8：在宅ワークスペースは必要だと思いますか？

質問9：現在のご自身の家族構成を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■47.1％が、「省エネ性能が高い住宅」に魅力を感じると回答

まずは、理想の住まいとして魅力を感じるものについて調査しました。

その結果、最多は「省エネ性能が高い住宅」で47.1％でした。

次いで「収納が充実している家」が42.5％、「自分のライフスタイルに合わせた間取り」が41.3％、「光や風を取り入れやすい設計」が41.1％でした。

毎月の光熱費を抑えやすく、室内環境も快適に保ちやすい省エネ住宅への支持が集まりました。また、収納や間取り、採光・通風など、暮らしやすさに直結する項目が上位に並んでいます。住宅に対して、見た目より実用性を求める傾向が強まっているようです。

■40.3%が、理想の住まいを重視する理由は「家族が快適に過ごせるため」と回答

続いて、先ほど挙げたような理想の住まいを実現するにあたり、どのような目的や背景を最も重視しているのかを聞きました。

調査の結果、「家族が快適に過ごせるため」が40.3%で最多となりました。

次いで「将来の安心のため」が20.9%、「生活の利便性を高めたいため」が20.9%と続いています。

住まいを単なる「資産」としての価値（7.2%）や、個人の「こだわり」の具現化（5.7%）と捉える人よりも、日々の暮らしの質や将来への備えといった「実生活の安定」を重視する傾向が顕著です 。

家族構成が多様化する現代において、誰にとっても共通する「心身の快適さ」と「長く住み続けられる安心感」が、理想の住まいを形づくる核となっていることがうかがえます。

■29.1％が、「価格（コスト）」を最もこだわりたいと回答

次に、家づくりで最もこだわりたいポイントを尋ねました。

家づくりで最もこだわりたいポイントは、「価格（コスト）」が29.1％で最多でした。

続いて「住宅性能（断熱・耐震など）」が27.8％、「立地」が15.0％、「間取りの自由度」が12.3％という結果でした。

住宅購入では予算管理が重要である一方、断熱性や耐震性などの基本性能も強く意識されています。初期費用だけでなく、住み始めてからの安心や快適さまで含めて比較検討する人が多いことがうかがえます。

■68.6％が、「将来を見据えた住宅設計は必要」と回答

続いて、バリアフリーなど将来を見据えた住宅設計の必要性について聞きました。

「非常に必要」が25.5％、「やや必要」が43.1％となり、合計68.6％が必要と回答しました。

将来の暮らし方は誰にも正確には予測できません。だからこそ、年齢を重ねたときや家族構成が変化したときにも対応しやすい住まいを望む声が多いと考えられます。長く住む家ほど、先を見据えた設計の価値は高まりそうです。

■37.3％が、「広さと立地はどちらも同じくらい重要」と回答

住宅選びにおいて、「広さ」と「立地」どちらを優先するかも調査しました。

住宅選びにおいて「広さ」と「立地」のどちらを優先するか聞いたところ、「どちらも同じくらい重要」が37.3％で最多でした。

また、「どちらかといえば立地」26.7％と「立地を優先」14.7％を合わせると41.4％となり、立地重視派が広さ重視派の21.3％を上回りました。

住まいそのものの広さだけでなく、通勤・通学のしやすさ、買い物環境、医療機関へのアクセスなど、生活全体の利便性も重要視されていることがわかります。家の条件と周辺環境をセットで考える時代といえそうです。

■28.1％が、理想の間取りは「3LDK」と回答

次に、理想の住宅の間取りについて調査しました。

もっとも多かったのは「3LDK」が28.1％で最多でした。

次いで「4LDK」が23.3％、「特に決まっていない」が16.4％、「5LDK以上」が14.9％、「2LDK」が12.3％でした。

3LDKや4LDKは、家族で暮らしやすく、趣味部屋や仕事部屋にも対応しやすい現実的な広さです。現在の暮らしだけでなく、今後の変化にも対応しやすい間取りが支持されていると考えられます。

■41.1％が、「在宅ワークスペースは必要」と回答

続いて、働き方の多様化によって広がりを見せている、在宅時のワークスペースの必要性について聞きました。

在宅ワークスペースについては、「必ず必要」8.6％と「あった方がよい」32.5％を合わせ、41.1％が必要と回答しました。

一方、「あまり必要ない」14.3％と「まったく必要ない」21.8％を合わせると36.1％でした。

働き方の多様化によって、自宅内にも仕事に集中できる場所を求める人が増えています。その一方で、働き方によって必要性に差がある点も特徴です。専用個室に限らず、多目的に使える空間設計が求められています。

■26.7％が、「夫婦のみ（子どもなし）」と回答

最後に、現在の家族構成を聞いたところ、「夫婦のみ（子どもなし）」が26.7％で最多でした。

次いで「親と同居（2世帯含む）」が21.8％、「一人暮らし」が18.4％、「夫婦＋子ども1人」が14.6％でした。

単身世帯、夫婦のみ世帯、子育て世帯、二世帯同居など、多様な暮らし方の人が回答していることがわかります。住まいへの希望が一つにまとまらない背景には、こうした家族形態の広がりも影響しているといえそうです。

■まとめ

今回の調査では、理想の住まいに求められているのは、豪華さや流行ではなく、日々の暮らしを支える実用性であることが明らかになりました。

省エネ性能、収納力、快適な間取り、将来への備えなど、生活の質を高める要素に支持が集まっています。また、家族構成が多様化するなかで、必要とされる住まいの形も一つではありません。

これから住まいを検討する際は、現在の条件だけでなく、数年後の暮らしまで見据えて比較することが、満足度の高い選択につながるでしょう。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと千葉県注文住宅業者おすすめナビ！による調査」である旨の記載

・千葉県注文住宅業者おすすめナビ！（https://customhome-chiba.info/）へのリンク設置

【千葉県注文住宅業者おすすめナビ！について】

URL：https://customhome-chiba.info/

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作