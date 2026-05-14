くじらキャピタル、AIエージェントによるM&A分析プラットフォーム「beluuga.ai（ベルーガ・エーアイ）」をリリース

くじらキャピタル株式会社投資銀行レベルのComps（上場企業比較分析）が数秒で生成できる。

くじらキャピタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：竹内真二）は、投資銀行及びプライベートエクイティ関係者を対象としたAIアナリティクスSaaSプラットフォーム「beluuga.ai（ベルーガ・エーアイ）」のベータ版提供を開始しましたのでお知らせいたします。

beluuga.aiは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・プレスリリース・財務省公開情報等の一次データをAIエージェントが自動取得・加工し、国内上場約4,000社を対象に投資銀行品質のアウトプットを数分で生成します。戦略コメント付き企業概要書や財務情報、絶対・相対株価チャートのAIアノテーション、LBOフィージビリティチェック、暦年調整済みComps（AIピアセレクション機能付き）、そして自然言語インターフェースで構築しExcel出力可能なDCF・LBOモデルを提供します。大手米系投資銀行出身創業者の経験を余すところなく注ぎ込み、現場の分析ノウハウを直接AIワークフローに組み込んでいます。

自然言語（日本語・英語）による対話でDCFモデルが生成可能

数式込みのExcelファイルとしてダウンロード可能。もちろんシナリオ分岐も充実。

簡易LBO分析もスライダーを触るだけ

公開買付プレミアム、ゴールとする持ち分比率、レバレッジ（シニアローン、メザニン）等を自由自在に操作し、案件のフィージビリティを即座に検証。

M&Aのプロの見立てをAIが生成

事業の強み、ターゲットとしての戦略的価値、買い手になる場合に想定されるM&A戦略、バリュエーション、財務状況等、「プロのバンカー」目線で生成。そのまま案件に活用可能。

WACCの基礎となる各種指標も常時アップデート

財務省や日本証券業界データから取得する10年国債の流通利回りや、格付け機関別・格付け別の社債利回りによる負債コスト（Kd）計算から、Damodaronに基づくマーケットリスクプレミアムまで、一次情報を豊富に準備。

ベータ期間中の料金はSoloプラン\33,000/月（税込）、Teamプラン\82,500/月（税込）です。ベータ登録者は正式ローンチ後も現在の価格を永年維持します。

詳細およびお申し込みはbeluuga.aiをご覧ください。

本ローンチは、AIネイティブなPEファンドとして、AIエージェントを自社コアワークフローに統合するくじらキャピタルの姿勢を体現するものです。AIエージェントがもたらす破壊力を世に問うプロダクトとはどのようなものか。beluuga.aiがその答えの一つであると確信しています。