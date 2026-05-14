nice rice「n. ファッションシリーズ」質感と余白で変化をつくるメンズウェア　2026年春コレクション

KoRis.studio株式会社

「毎日同じでもいい」と思いながら、ほんの少しだけ整えたくなる瞬間がある。過度に変えるのではなく、わずかな違いを加えることで、日常の見え方は静かに変わっていく。nice rice の n. ファッションシリーズより、2026年春の新作が登場しました。

このシリーズが目指しているのは、「日常に質感を与えること」。ベーシックを基盤にしながら、素材やシルエット、レイヤーによって、控えめでありながら確かな変化をつくり出します。過剰に装うのではなく、整えられた余白の中で、自然にスタイルが成立するよう設計されています。

「素材」

軽さと動きを感じられる素材を選び、春の空気に合わせた着心地に仕上げました。なめらかな質感とほどよいハリを持ち、身体の動きに合わせて静かに表情が変わります。着たときだけでなく、動いたときに違いが現れる素材です。

「デザイン」

シルエットは、あえて少しだけ崩しています。ゆとりの取り方や丈のバランス、レイヤードしたときの見え方までを前提に設計。整いすぎないことで、着る人のスタイルに余白を残します。意図はありながらも主張しすぎない、そんな設計です。

「春のラインナップ」

（一部ご紹介）

今季は、日常の延長で着られるアイテムを中心に構成しています。軽やかなトップスやレイヤードを前提としたインナー、動きのあるボトムスなど、単体でも成立しながら、重ねることで印象が変わる設計です。一つ足すだけで、いつもの装いに静かな変化を加えます。

- n. ケーブルニット カーディガンインナーにもアウターにも使える一着。ケーブル編みの自然な凹凸が、装いにやわらかな奥行きを加えます。詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/n-nic05010

- n. ジャカード 開襟ニット控えめなストライプがさりげない変化を生み、重ねることで自然な立体感をつくります。詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/n-nic05102

- n. クルーネックニット身体に沿うシルエットと締め付けないネック設計で、落ち着いた着心地に。軽いレイヤードにも対応します。詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/n-nic05019

- n. デニムパンツやわらかな風合いの混紡デニムを使用。ストレートシルエットで、日常に自然に馴染むバランスに仕上げています。詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/n-nic13060?variant=45666673328316

- n. リネンジャケット軽やかなリネン混素材で通気性にも優れ、力を抜いて羽織れる一着です。詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/n-nic19120

n. シリーズ 2026年春コレクションは公式サイトにて公開中：

https://www.nicerice.com/collections/nice

日本国内配送にも対応しています。

nice rice について

nice rice は「just clothes」という理念のもと、装いの本質を追求するアパレルブランドです。主張しすぎず、それでいて欠かせない存在であること--名前の由来でもある「米」のように、日常に自然と溶け込む在り方を衣服としてかたちにしています。

上質な素材を厳選し、着心地と耐久性を両立。流行に左右されることなく、時間とともに馴染んでいく一着を提案しています。

現在は、ベーシックを軸とした r. シリーズ 、質感と変化を加える n. シリーズ 、機能性と静かな美しさを備えた s. シリーズ の3ラインを展開。2026年に日本上陸し、公式サイトを通じて国内配送にも対応しています。