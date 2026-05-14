nice rice「n. ファッションシリーズ」質感と余白で変化をつくるメンズウェア 2026年春コレクション
「毎日同じでもいい」と思いながら、ほんの少しだけ整えたくなる瞬間がある。過度に変えるのではなく、わずかな違いを加えることで、日常の見え方は静かに変わっていく。nice rice の n. ファッションシリーズより、2026年春の新作が登場しました。
このシリーズが目指しているのは、「日常に質感を与えること」。ベーシックを基盤にしながら、素材やシルエット、レイヤーによって、控えめでありながら確かな変化をつくり出します。過剰に装うのではなく、整えられた余白の中で、自然にスタイルが成立するよう設計されています。
「素材」
軽さと動きを感じられる素材を選び、春の空気に合わせた着心地に仕上げました。なめらかな質感とほどよいハリを持ち、身体の動きに合わせて静かに表情が変わります。着たときだけでなく、動いたときに違いが現れる素材です。
「デザイン」
シルエットは、あえて少しだけ崩しています。ゆとりの取り方や丈のバランス、レイヤードしたときの見え方までを前提に設計。整いすぎないことで、着る人のスタイルに余白を残します。意図はありながらも主張しすぎない、そんな設計です。
「春のラインナップ」
（一部ご紹介）
今季は、日常の延長で着られるアイテムを中心に構成しています。軽やかなトップスやレイヤードを前提としたインナー、動きのあるボトムスなど、単体でも成立しながら、重ねることで印象が変わる設計です。一つ足すだけで、いつもの装いに静かな変化を加えます。
- n. ケーブルニット カーディガン
インナーにもアウターにも使える一着。ケーブル編みの自然な凹凸が、装いにやわらかな奥行きを加えます。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/n-nic05010
- n. ジャカード 開襟ニット
控えめなストライプがさりげない変化を生み、重ねることで自然な立体感をつくります。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/n-nic05102
- n. クルーネックニット
身体に沿うシルエットと締め付けないネック設計で、落ち着いた着心地に。軽いレイヤードにも対応します。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/n-nic05019
- n. デニムパンツ
やわらかな風合いの混紡デニムを使用。ストレートシルエットで、日常に自然に馴染むバランスに仕上げています。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/n-nic13060?variant=45666673328316
- n. リネンジャケット
軽やかなリネン混素材で通気性にも優れ、力を抜いて羽織れる一着です。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/n-nic19120
n. シリーズ 2026年春コレクションは公式サイトにて公開中：
https://www.nicerice.com/collections/nice
日本国内配送にも対応しています。
nice rice について
nice rice は「just clothes」という理念のもと、装いの本質を追求するアパレルブランドです。主張しすぎず、それでいて欠かせない存在であること--名前の由来でもある「米」のように、日常に自然と溶け込む在り方を衣服としてかたちにしています。
上質な素材を厳選し、着心地と耐久性を両立。流行に左右されることなく、時間とともに馴染んでいく一着を提案しています。
現在は、ベーシックを軸とした r. シリーズ 、質感と変化を加える n. シリーズ 、機能性と静かな美しさを備えた s. シリーズ の3ラインを展開。2026年に日本上陸し、公式サイトを通じて国内配送にも対応しています。