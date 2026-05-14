アパレルブランド【UNREFINED】にて、タイガーカモパンツをイメージした限定カラーの「ヘドラ」のレトロソフビフィギュアが数量限定で発売！

CCPJAPAN株式会社

アパレルブランド【UNREFINED】にて、フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社の人気フィギュアシリーズ「ミドルサイズシリーズ」からヘドラの限定カラーのソフビ製フィギュア『CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ タイガーカモ ルミナス Ver.【UNREFIND限定カラー】』が数量限定で販売！

■CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ タイガーカモ ルミナス Ver.【UNREFIND限定カラー】

■商品特長

前回、デニムカラーにて好評を博した【UNREFIND限定カラー】のヘドラが、第２弾として、UNREFIND１０周年を記念して、蓄光成形を贅沢に使用し、重厚な彩色が施された「タイガーカモ ルミナスVer.」となって登場!!



今回のポイントは全身に彩色された”迷彩柄”。

UNREFINDの人気アパレル商品でもある、タイガーカモパンツを参考に彩色を施した、まさにアパレルブランドとのコラボならではのヘドラとなっています。

本作のカラーデザインの元となった、UNREFINDのタイガーカモ柄アイテム

数ある迷彩柄の中から、UNREFINDのデザイナーが選んだのが今回採用されたタイガーカモ。

UNREFINDが10年に渡るモノづくりにおいて、タイガーカモを用いた商品をいくつか作成してきた中で、デザイナーも強い思いのあるカラーだった柄をヘドラに落とし込んだ、絶妙なカラーリングに仕上がりました。

さらに、本作はタイガーカモの単色ではなく、光を吸収して暗闇で光る「蓄光ソフビ成形」を使用することで、迷彩柄の間から不気味に光るヘドラをお楽しみ頂けます。

【蓄光ソフビ成形とは】

紫外線光を吸収して暗闇で光る、特殊な蓄光材料を使用して成形したソフビ素体。

日光や、部屋の蛍光灯などの光を蓄積し、部屋を暗くした時などに妖しく光る姿を楽しむ事ができる材質です。

「タイガーカモの表情」と、「蓄光により暗闇で光る表情」1体のヘドラで2度楽しんでいただける、UNREFINDの10周年を記念すべきスペシャル仕様のソフビとなっています。

ファッショナブルなカラーで仕上げられた特別なヘドラを、是非お手元にてお楽しみ下さい。

■商品概要

商品名 ：CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ タイガーカモ ルミナス Ver.【UNREFIND限定カラー】

価格 ：5,500円（税込）

発売時期 ：2026年９月

サイズ ：全高約12cm

素材 ：PVC（ソフビ製）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 ：日本

著作 ：ＴＭ ＆ (C) ＴＯＨＯ

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・メーカー製造状況によってはお届けが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

■商品販売方法

・５月15日（金）16日（土）にて開催される展示会での先行予約受付。

【展示会情報】

UNREFINED

2026 AW "EXHIBITION"

5/15 (FRI) 15:00-21:00

5/16 (SAT) 12:00-20:00

・開催場所

SOCIAL TOKYO

東京都渋谷区渋谷1-22-5

最寄り駅

渋谷駅徒歩3分

明治神宮前＜原宿＞駅徒歩9分



・UNREFINED ONLINE STOREでの先行予約受付。

受注開始予定：2026年５月18日（月）

■UNREFINED ONLINE STORE ご注文ページ↓

unrefined.jp(http://unrefined.jp/)

■商品の問い合わせこちら↓

・UNREFINDメールアドレス

info@unrefined.jp

・Instagram

@unrefined_official

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■ABOUT UNREFINED

洗練されてなく都会的でないものアメカジを軸に1つの偏ったカルチャーではなく自分達の身に付けたいモノを作り込む。既成概念に囚われる事なく其々の自由なスタイルに落とし込んでもらいたいという思いからそのモノの本質を生かした物作りを心がけ真新しい物よりも着続け、使い続ける事で風合いが増し経年変化を楽しんでもらえるような奇を衒う事のないベーシックなプロダクト。

It is not refined and is not urbane

We elaborate our products which I want to wear not one partial culture centering on American casual. I want you to wear it with a free style of each without being seized with an established concept. We keep a style and the manufacturing of the design that it is easy to match with each style in mind. Use of the essence of raw materials, and a basic design, the thing that I want you to continue using and are intended that enjoy a secular change.

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