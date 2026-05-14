男子バレーボールクラブ最高峰の戦い、ついに決着。『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP Finals』現地会場のキャンペーンで選手直筆サイン入りTシャツをGET

株式会社VOLZ

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードやチケットリセールサービスを開発、運営している株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus、本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田宗多朗、以下VOLZ）は、2026年5月15日(金)より開催される『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP Finals』を記念した、会場限定の特別施策を実施することをお知らせいたします。（URL：https://vcolle-men.pluspo.net/）

『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP Finals』会場でサイン入りグッズもらえるチャンス

■ 「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP Finals」会場限定施策を開催！

5月15日（金）より、男子バレーボールの頂点を決める『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP Finals』がついに開幕。限界を超えて挑む選手たちの雄姿と、会場を揺らす歓喜の瞬間がいま、解き放たれます。

この歴史的決戦を刻むべく、Vコレは「コレクション」の枠を超えた没入型の応援体験をお届けします。コート上の熱狂をそのままに、あなただけのデジタルアーカイブへ。今大会の輝きを、色褪せない至高の記憶としてその手に収めてください。

■ 特設ブースにて会場限定リアルカードをプレゼント！

横浜アリーナにて開催される『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP Finals』の会場にVコレ特設ブースを出展。ブースにお越しいただき、Vコレの画面をご提示いただいた方に限定リアルカードをプレゼントいたします。

■ CHAMPIONSHIP限定デジタルカードをGET！

『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP Finals』の会場において、来場者様だけが参加できる「会場限定無料スカウト」を実施いたします。 会場内のポスターやVコレブースにて配布されるリアルカード、公式プログラムに掲載されたQRコードを読み込むことで、『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP Finals』に出場するサントリーサンバーズ大阪・大阪ブルテオンの選手による「CHAMPIONSHIP限定デジタルカード」が手に入る限定無料スカウトに挑戦いただけます。応援の証としても嬉しい「CHAMPIONSHIP限定デザイン」のデジタルカードをぜひ手に入れてください。

■ 「会場限定無料スカウト」概要

サントリーサンバーズ大阪、または大阪ブルテオンのいずれか1クラブを選択可能。

排出される10枚はすべて、選択したクラブの選手カードのみとなります。

確定枠： 配布リアルカードデザインの★4デジタルカード（特別エフェクト付）が3枚確定

利用方法：会場内のポスターに掲載されたQRコード、マッチデープログラムに記載されたQRコード、

もしくはVコレブースで配布のリアルカードの裏面に記載のQRコードから特設ページへアクセス

利用回数：1アカウント1回限定

利用料金：無料

開催期間：5月15日17:00～5月17日23:59

※開催期間は変更になる可能性がございます。

さらに、「会場限定無料スカウト」を引いた方の中から抽選で選手サイン入りの豪華景品をプレゼント。抽選へのエントリーは【第 2 セット開始まで】となっています。当選発表は【第 2 セット終了時】を予定しております。発表方法は会場内各所の掲示、および V コレブースにて当選された方の「V コレ内ユーザーネーム」を貼り出します。

ご参加の皆様は必ず会場にてご確認ください。

■ CHAMPIONSHIPオンラインくじも開催中！

応援の熱をさらに加速させる『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP オンラインくじ』が絶賛開催中です。 注目の景品は、トッププレイヤーたちが一枚一枚想いを込めた「直筆サイン入りリアルカードコンプリートセット」。さらに、インテリアとして圧倒的な存在感を放つ「直筆サイン入りアクリルフォトフレーム」など、バレーファンの心を掴んで離さない豪華ラインナップをご用意しました。 下記URLから、皆様のご参加をお待ちしております。

【景品内容】

A賞：直筆サイン入りリアルカードコンプリートセット

B賞：直筆サイン入りアクリルフォトフレーム

C賞：Vコレリアルカード3枚セット

D賞：Vコレカード型アンブレラマーカー

E賞：くじ限定デジタルVコレカード

【実施期間】

2026年5月13日（水）～ 2026年5月25日（月）

※開催期間は変更になる可能性がございます。

【価格】

1回550円（税込）

【U R L】

https://kujipl.tixplus.jp/lottery/202605_svleague_men_kuji

■ サービス概要（Vコレについて）

「Vコレ（SVリーグ公式カードコレクション）」は、SVリーグに所属する選手たちがデジタルカードになって登場する公式サービスです。選手の白熱したプレーシーンを収集・トレードして楽しむことができ、ファン同士の交流を通じて、SVリーグ観戦をより一層盛り上げます。

名 称： SV.LEAGUE MEN 公式カードコレクション VOLLEYBALL CARD COLLECTION

（Vコレ-MEN-）

対応端末： スマートフォンWEB ※パソコン、タブレット端末ではご利用になれません

推奨ブラウザ： Google Chrome（Android/iOS）最新版、iOS Safari最新版

情 報 料： 無料（アイテム課金）

コピーライト： (C) SV.LEAGUE (C)VOLZ,Inc. All Rights Reserved.

U R L： https://vcolle-men.pluspo.net/ （Vコレ-MEN-）

■株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ(旧:株式会社Tixplus)は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。 現在、22団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。 VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。

会 社 名 ： 株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや関連する各種サービスの提供ならびに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://volz.co.jp/