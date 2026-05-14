悩みにズバリ決着つける◆細密理論で誤差なく的中【萬葉推心占】が「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）とテレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充）は、2026年5月14日（木）より、運営する、『みのり～本格占い～』にて「朝日美天先生」の占いコンテンツの提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆悩みにズバリ決着つける◆細密理論で誤差なく的中【萬葉推心占】

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_tel/448/miharu/index.html

朝日美天先生

■提供内容のご紹介

『あなたの現実は、もう解読済みです。』鑑定総数70万人以上！ その圧倒的な研究力で、プロもひれ伏す程の的中率を誇る【朝日美天】が極限を超えて全現実を解読。1％のズレもない精確な解析力はメディアでも話題！ 正しく読み取った運命を、まっすぐ受け止めてください。

■監修者紹介

老舗原宿占い館塔里木（タリム）にて占術家や経営者などその業界のプロと呼ばれる方々からの支持の多い対面鑑定師。学術的かつ実践的なアプローチ、理解に至る論理的な説明に定評がある。しかしながら、彼女の鑑定ポリシーは、人には心があり「心」には、自らの運命をよりよいものとする偉大な力、創造的かつ霊的な力がある、と優しく語りかけます。推命学を介し真摯に運命に向き合うことで、「心」は強くなり、生まれながらの先天運さえも次第に良くなり、「より健康な心の力」を誰もがもっているのだ、と寄り添い伝え謙虚にお客様おひとりおひとりに向き合い、「健康的な心」の育成に取り組んでいる。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。



2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる-運命の恋占い-』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

『うらなえる-運命の恋占い-』：https://unkoi.com/