執事たちのカフェへようこそ。『悪魔執事と黒い猫』のコラボカフェが、7月2日からアニメイトカフェで開催決定！ ゲーム内レシピの再現メニューなど、魅力的なメニューをご紹介♪
△カフェメニュー：「主様、美味しいケーキを食べませんか？たまには自分を甘やかすのも大事っすよ！」天才料理人ロノのヴィクトリア風スポンジケーキ
コラボカフェの詳細はこちらから！ :
https://www.animatecafe.jp/event/ac000740
株式会社アニメイトは、コラボカフェ「『悪魔執事と黒い猫』 -Royal Rose Tea Party-」を、2026年7月2日～7月31日まで開催いたします。
今回のカフェテーマは「薔薇のお茶会」。メニューにはゲーム内レシピを再現したフードやドリンクなど、作品ファンにはたまらないメニューを多数ご用意しております。さらに、カフェ限定の新商品も販売いたしますので、こちらもお見逃しなく！
また、全国アニメイト・アニメイト通販では、7月2日～8月2日までの期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連商品のご購入・ご予約で特典「リザーブスタンド風カード（全18種）」をプレゼントするフェアを開催。撮り下ろしビジュアルを使用した新商品も多数販売しますので、あわせてチェックしてみてください！
さらに、対象店舗にてロノ（CV.鈴木崚汰さん）による限定音声動画の放映も決定！ アニメイト店舗とカフェ店舗で内容が異なりますので、ぜひお楽しみください。
■カフェ概要
『悪魔執事と黒い猫』 -Royal Rose Tea Party-
開催期間：2026年7月2日～7月31日
開催場所：アニメイトカフェ池袋3号店・名古屋2号店
ご利用方法：全日程抽選予約制（Web受付）
■カフェメニュー
「これを食べればきっと素敵な朝になりますよ」
デビルズパレスの朝食プレートセット
価格：1,600円（税込）
ゲーム内のレシピに少しアレンジを加えた再現メニューです！
薔薇がそっと咲く、ごちそう時間。
ローズブーケカルボナーラ
価格：1,500円（税込）
カフェのテーマ「薔薇のお茶会」をイメージしたオリジナルメニューです！
「主様、美味しいケーキを食べませんか？ たまには自分を甘やかすのも大事っすよ！」
天才料理人ロノのヴィクトリア風スポンジケーキ
価格：1,500円（税込）
ゲーム内レシピの再現メニューです！
もこもこムーのひんやりバニラアイスパフェ
価格：1,400円（税込）
エピソード2に登場する、ムーのかわいい防寒姿をイメージしたパフェです！
「主様と一緒に季節を感じたいんです♪」
いちごたっぷりストロベリーティー
価格：900円（税込）
イベントストーリーに登場する紅茶のレシピを再現したメニューです！
「一緒に飲まない？」
レモンとローズマリーのはちみつモクテル
価格：900円（税込）
特別ストーリーにてベレンが紹介するレシピを再現したメニューです！
このほかにも、多数のメニューが登場！
■メニュー注文特典
メニューご注文1点につき、特典「コースター（前半後半・各全18種）」を1枚プレゼントいたします。
前半：2026年7月2日～
後半：2026年7月17日～
※特典はお選びいただけません。
△メニュー注文特典：コースター（前半全18種）
△メニュー注文特典：コースター（後半全18種）
■カフェ新商品
△トレーディングミニアクリルスタンド
トレーディングミニアクリルスタンドA・B
発売日：2026年7月2日
価格：各800円（税込）
種類：各全9種
△CoLotta(R)
CoLotta(R)
発売日：2026年7月2日
価格：各1,000円（税込）
種類：18種
このほかにも、多数の新商品が発売！
また、カフェ新商品は2026年8月13日～8月27日までの期間で事後通販を行います。
（タペストリーのみ2026年7月2日～7月31日までの期間中で受注販売となります。）
※カフェ新商品はアニメイト店舗でのお取り扱いはございません。
■アニメイトフェア情報
△フェア特典：リザーブスタンド風カード（全18種）
『悪魔執事と黒い猫』Royal Rose Tea Party fair in アニメイト
開催期間：2026年7月2日～8月2日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、またはビジュアル商品をご購入1点毎に、特典「リザーブスタンド風カード（全18種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：リザーブスタンド風カード（全18種）
※特典はお選びいただけません。
■キャンペーン情報
「『悪魔執事と黒い猫』Royal Rose Tea Party fair in アニメイト」フェア連動キャンペーン
開催期間：
〈前半〉2026年7月2日～なくなり次第終了
〈後半〉2026年7月17日～なくなり次第終了
開催場所：アニメイトカフェ池袋3号店・名古屋2号店
参加手順：
（1）アニメイト店舗にて、『悪魔執事と黒い猫』のフェア対象商品を購入。
（2）アニメイトカフェの『悪魔執事と黒い猫』コラボ対象店舗にてグッズ・メニューあわせて2,000円（税込）以上利用。
（3）アニメイトカフェコラボ店舗退店時に、レジにて（1）で購入したレシートをご提示いただくと、メニュー注文特典「コースター（前半後半・各全18種）」を1枚プレゼントいたします。
※その他注意事項や詳細はアニメイトカフェHPをご確認ください。
■関連施策情報
カフェ&フェア開催日より、各店舗にてロノ（CV.鈴木崚汰さん）による限定音声動画の放映が決定！
アニメイト店舗とカフェ店舗で異なる内容をお見逃しなく。
放映期間：2026年7月2日～7月31日
放映場所：全国アニメイト・アニメイトカフェ池袋3号店・名古屋2号店
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)StudioWasabi
■関連URL
『悪魔執事と黒い猫』 -Royal Rose Tea Party-(https://www.animatecafe.jp/event/ac000740)
『悪魔執事と黒い猫』Royal Rose Tea Party fair in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114973)
『悪魔執事と黒い猫』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16001)
『悪魔執事と黒い猫』公式サイト(https://www.devilbutler.com/)
■『悪魔執事と黒い猫』とは
本格ノベルゲームとして楽しめるだけでなく、田丸篤志さん、鈴木崚汰さんら人気声優が演じる18人の執事が、プレイヤーの悩み相談やスケジュール管理など日常生活のサポートもしてくれる「現実と連動する全く新しいコンシェルジュゲームアプリ」です。
2025年12月24日にはリリース開始から4周年を迎え、ますます注目を集める人気作品です。