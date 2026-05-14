執事たちのカフェへようこそ。『悪魔執事と黒い猫』のコラボカフェが、7月2日からアニメイトカフェで開催決定！　ゲーム内レシピの再現メニューなど、魅力的なメニューをご紹介♪

株式会社アニメイトホールディングス△カフェメニュー：「主様、美味しいケーキを食べませんか？たまには自分を甘やかすのも大事っすよ！」天才料理人ロノのヴィクトリア風スポンジケーキコラボカフェの詳細はこちらから！ :https://www.animatecafe.jp/event/ac000740

株式会社アニメイトは、コラボカフェ「『悪魔執事と黒い猫』 -Royal Rose Tea Party-」を、2026年7月2日～7月31日まで開催いたします。

今回のカフェテーマは「薔薇のお茶会」。メニューにはゲーム内レシピを再現したフードやドリンクなど、作品ファンにはたまらないメニューを多数ご用意しております。さらに、カフェ限定の新商品も販売いたしますので、こちらもお見逃しなく！

また、全国アニメイト・アニメイト通販では、7月2日～8月2日までの期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連商品のご購入・ご予約で特典「リザーブスタンド風カード（全18種）」をプレゼントするフェアを開催。撮り下ろしビジュアルを使用した新商品も多数販売しますので、あわせてチェックしてみてください！

さらに、対象店舗にてロノ（CV.鈴木崚汰さん）による限定音声動画の放映も決定！ アニメイト店舗とカフェ店舗で内容が異なりますので、ぜひお楽しみください。

■カフェ概要

『悪魔執事と黒い猫』 -Royal Rose Tea Party-

開催期間：2026年7月2日～7月31日

開催場所：アニメイトカフェ池袋3号店・名古屋2号店

ご利用方法：全日程抽選予約制（Web受付）

■カフェメニュー

「これを食べればきっと素敵な朝になりますよ」

デビルズパレスの朝食プレートセット

価格：1,600円（税込）

ゲーム内のレシピに少しアレンジを加えた再現メニューです！

薔薇がそっと咲く、ごちそう時間。

ローズブーケカルボナーラ

価格：1,500円（税込）

カフェのテーマ「薔薇のお茶会」をイメージしたオリジナルメニューです！

「主様、美味しいケーキを食べませんか？ たまには自分を甘やかすのも大事っすよ！」

天才料理人ロノのヴィクトリア風スポンジケーキ

価格：1,500円（税込）

ゲーム内レシピの再現メニューです！

もこもこムーのひんやりバニラアイスパフェ

価格：1,400円（税込）

エピソード2に登場する、ムーのかわいい防寒姿をイメージしたパフェです！

「主様と一緒に季節を感じたいんです♪」

いちごたっぷりストロベリーティー

価格：900円（税込）

イベントストーリーに登場する紅茶のレシピを再現したメニューです！

「一緒に飲まない？」

レモンとローズマリーのはちみつモクテル

価格：900円（税込）

特別ストーリーにてベレンが紹介するレシピを再現したメニューです！

このほかにも、多数のメニューが登場！

■メニュー注文特典

メニューご注文1点につき、特典「コースター（前半後半・各全18種）」を1枚プレゼントいたします。

前半：2026年7月2日～

後半：2026年7月17日～

※特典はお選びいただけません。

△メニュー注文特典：コースター（前半全18種）△メニュー注文特典：コースター（後半全18種）

■カフェ新商品

△トレーディングミニアクリルスタンド

トレーディングミニアクリルスタンドA・B

発売日：2026年7月2日

価格：各800円（税込）

種類：各全9種

△CoLotta(R)

CoLotta(R)

発売日：2026年7月2日

価格：各1,000円（税込）

種類：18種

このほかにも、多数の新商品が発売！

また、カフェ新商品は2026年8月13日～8月27日までの期間で事後通販を行います。

（タペストリーのみ2026年7月2日～7月31日までの期間中で受注販売となります。）

※カフェ新商品はアニメイト店舗でのお取り扱いはございません。

■アニメイトフェア情報

△フェア特典：リザーブスタンド風カード（全18種）

『悪魔執事と黒い猫』Royal Rose Tea Party fair in アニメイト

開催期間：2026年7月2日～8月2日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、またはビジュアル商品をご購入1点毎に、特典「リザーブスタンド風カード（全18種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：リザーブスタンド風カード（全18種）

※特典はお選びいただけません。

■キャンペーン情報

「『悪魔執事と黒い猫』Royal Rose Tea Party fair in アニメイト」フェア連動キャンペーン

開催期間：

〈前半〉2026年7月2日～なくなり次第終了

〈後半〉2026年7月17日～なくなり次第終了

開催場所：アニメイトカフェ池袋3号店・名古屋2号店

参加手順：

（1）アニメイト店舗にて、『悪魔執事と黒い猫』のフェア対象商品を購入。

（2）アニメイトカフェの『悪魔執事と黒い猫』コラボ対象店舗にてグッズ・メニューあわせて2,000円（税込）以上利用。

（3）アニメイトカフェコラボ店舗退店時に、レジにて（1）で購入したレシートをご提示いただくと、メニュー注文特典「コースター（前半後半・各全18種）」を1枚プレゼントいたします。

※その他注意事項や詳細はアニメイトカフェHPをご確認ください。

■関連施策情報

カフェ&フェア開催日より、各店舗にてロノ（CV.鈴木崚汰さん）による限定音声動画の放映が決定！

アニメイト店舗とカフェ店舗で異なる内容をお見逃しなく。

放映期間：2026年7月2日～7月31日

放映場所：全国アニメイト・アニメイトカフェ池袋3号店・名古屋2号店

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)StudioWasabi

■関連URL

『悪魔執事と黒い猫』 -Royal Rose Tea Party-(https://www.animatecafe.jp/event/ac000740)

『悪魔執事と黒い猫』Royal Rose Tea Party fair in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114973)

『悪魔執事と黒い猫』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16001)

『悪魔執事と黒い猫』公式サイト(https://www.devilbutler.com/)

■『悪魔執事と黒い猫』とは

本格ノベルゲームとして楽しめるだけでなく、田丸篤志さん、鈴木崚汰さんら人気声優が演じる18人の執事が、プレイヤーの悩み相談やスケジュール管理など日常生活のサポートもしてくれる「現実と連動する全く新しいコンシェルジュゲームアプリ」です。

2025年12月24日にはリリース開始から4周年を迎え、ますます注目を集める人気作品です。