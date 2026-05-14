執事たちのカフェへようこそ。『悪魔執事と黒い猫』のコラボカフェが、7月2日からアニメイトカフェで開催決定！　ゲーム内レシピの再現メニューなど、魅力的なメニューをご紹介♪

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株式会社アニメイトホールディングス

△カフェメニュー：「主様、美味しいケーキを食べませんか？たまには自分を甘やかすのも大事っすよ！」天才料理人ロノのヴィクトリア風スポンジケーキ

コラボカフェの詳細はこちらから！ :
https://www.animatecafe.jp/event/ac000740


株式会社アニメイトは、コラボカフェ「『悪魔執事と黒い猫』 -Royal Rose Tea Party-」を、2026年7月2日～7月31日まで開催いたします。



今回のカフェテーマは「薔薇のお茶会」。メニューにはゲーム内レシピを再現したフードやドリンクなど、作品ファンにはたまらないメニューを多数ご用意しております。さらに、カフェ限定の新商品も販売いたしますので、こちらもお見逃しなく！



また、全国アニメイト・アニメイト通販では、7月2日～8月2日までの期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連商品のご購入・ご予約で特典「リザーブスタンド風カード（全18種）」をプレゼントするフェアを開催。撮り下ろしビジュアルを使用した新商品も多数販売しますので、あわせてチェックしてみてください！



さらに、対象店舗にてロノ（CV.鈴木崚汰さん）による限定音声動画の放映も決定！　アニメイト店舗とカフェ店舗で内容が異なりますので、ぜひお楽しみください。




■カフェ概要

『悪魔執事と黒い猫』 -Royal Rose Tea Party-


開催期間：2026年7月2日～7月31日


開催場所：アニメイトカフェ池袋3号店・名古屋2号店


ご利用方法：全日程抽選予約制（Web受付）




■カフェメニュー


「これを食べればきっと素敵な朝になりますよ」


デビルズパレスの朝食プレートセット


価格：1,600円（税込）



ゲーム内のレシピに少しアレンジを加えた再現メニューです！







薔薇がそっと咲く、ごちそう時間。


ローズブーケカルボナーラ


価格：1,500円（税込）



カフェのテーマ「薔薇のお茶会」をイメージしたオリジナルメニューです！







「主様、美味しいケーキを食べませんか？ たまには自分を甘やかすのも大事っすよ！」


天才料理人ロノのヴィクトリア風スポンジケーキ


価格：1,500円（税込）



ゲーム内レシピの再現メニューです！







もこもこムーのひんやりバニラアイスパフェ


価格：1,400円（税込）



エピソード2に登場する、ムーのかわいい防寒姿をイメージしたパフェです！







「主様と一緒に季節を感じたいんです♪」


いちごたっぷりストロベリーティー


価格：900円（税込）



イベントストーリーに登場する紅茶のレシピを再現したメニューです！







「一緒に飲まない？」


レモンとローズマリーのはちみつモクテル


価格：900円（税込）



特別ストーリーにてベレンが紹介するレシピを再現したメニューです！






このほかにも、多数のメニューが登場！




■メニュー注文特典

メニューご注文1点につき、特典「コースター（前半後半・各全18種）」を1枚プレゼントいたします。


前半：2026年7月2日～


後半：2026年7月17日～


※特典はお選びいただけません。



△メニュー注文特典：コースター（前半全18種）

△メニュー注文特典：コースター（後半全18種）



■カフェ新商品


△トレーディングミニアクリルスタンド

トレーディングミニアクリルスタンドA・B


発売日：2026年7月2日


価格：各800円（税込）


種類：各全9種







△CoLotta(R)

CoLotta(R)


発売日：2026年7月2日


価格：各1,000円（税込）


種類：18種







このほかにも、多数の新商品が発売！


また、カフェ新商品は2026年8月13日～8月27日までの期間で事後通販を行います。


（タペストリーのみ2026年7月2日～7月31日までの期間中で受注販売となります。）



※カフェ新商品はアニメイト店舗でのお取り扱いはございません。




■アニメイトフェア情報


△フェア特典：リザーブスタンド風カード（全18種）

『悪魔執事と黒い猫』Royal Rose Tea Party fair in アニメイト


開催期間：2026年7月2日～8月2日


開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販


開催内容：期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、またはビジュアル商品をご購入1点毎に、特典「リザーブスタンド風カード（全18種）」を1枚プレゼントいたします。


特典内容：リザーブスタンド風カード（全18種）


※特典はお選びいただけません。







■キャンペーン情報

「『悪魔執事と黒い猫』Royal Rose Tea Party fair in アニメイト」フェア連動キャンペーン


開催期間：


〈前半〉2026年7月2日～なくなり次第終了


〈後半〉2026年7月17日～なくなり次第終了


開催場所：アニメイトカフェ池袋3号店・名古屋2号店


参加手順：


（1）アニメイト店舗にて、『悪魔執事と黒い猫』のフェア対象商品を購入。


（2）アニメイトカフェの『悪魔執事と黒い猫』コラボ対象店舗にてグッズ・メニューあわせて2,000円（税込）以上利用。


（3）アニメイトカフェコラボ店舗退店時に、レジにて（1）で購入したレシートをご提示いただくと、メニュー注文特典「コースター（前半後半・各全18種）」を1枚プレゼントいたします。



※その他注意事項や詳細はアニメイトカフェHPをご確認ください。




■関連施策情報

カフェ&フェア開催日より、各店舗にてロノ（CV.鈴木崚汰さん）による限定音声動画の放映が決定！


アニメイト店舗とカフェ店舗で異なる内容をお見逃しなく。


放映期間：2026年7月2日～7月31日


放映場所：全国アニメイト・アニメイトカフェ池袋3号店・名古屋2号店




※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。




■権利表記


(C)StudioWasabi




■関連URL


『悪魔執事と黒い猫』 -Royal Rose Tea Party-(https://www.animatecafe.jp/event/ac000740)



『悪魔執事と黒い猫』Royal Rose Tea Party fair in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114973)



『悪魔執事と黒い猫』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16001)



『悪魔執事と黒い猫』公式サイト(https://www.devilbutler.com/)




■『悪魔執事と黒い猫』とは


本格ノベルゲームとして楽しめるだけでなく、田丸篤志さん、鈴木崚汰さんら人気声優が演じる18人の執事が、プレイヤーの悩み相談やスケジュール管理など日常生活のサポートもしてくれる「現実と連動する全く新しいコンシェルジュゲームアプリ」です。


2025年12月24日にはリリース開始から4周年を迎え、ますます注目を集める人気作品です。