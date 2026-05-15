「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」 MC陣＆追加出演者＆記念グッズ発表！ 機材席解放によるチケット販売決定！

「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！ ～来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ～」

開催まであと10日！ MC陣＆追加出演者＆記念グッズ発表！ 機材席解放によるチケット販売決定！ ～5月25日（月）＠東京国際フォーラム ホールA～



5月25日（月）東京国際フォーラム ホールAにて「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！～来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ～」の開催まで、あと10日に迫る中、これまでベールに包まれていた詳細の一部がついに解禁されました。

【MCに、有吉弘行、劇団ひとり、野呂佳代が登壇！】

40周年の節目に華を添えるMC陣は、ダチョウ倶楽部と同じ太田プロダクションに所属する有吉弘行、劇団ひとり、野呂佳代の3人に決定。

先輩・ダチョウ倶楽部の歩みを誰よりも近くで見守ってきた3人が、ステージ進行を担当する。豪華ゲスト陣とともに、一夜限りの「夢舞台」を盛り上げる。





【追加出演者発表！片岡鶴太郎、劇団ひとり、爆笑問題、はなわ、安田和博（デンジャラス）（五十音順）が決定！】

すでに発表されている出演者に加え、新たに5組の出演が決定した。

・片岡鶴太郎

・劇団ひとり

・爆笑問題

・はなわ

・安田和博（デンジャラス） （※五十音順）

ダチョウ倶楽部の40年にわたる歴史の中で、ともに切磋琢磨してきたメンバーばかり。思い出を語り合うトークはもちろん、歌や漫才など、この日のための特別なパフォーマンスをもって駆けつける。





【「必笑ギャグ！決まり手てぬぐい」など、記念グッズ情報解禁！】

イベントを彩る特製グッズのラインナップも公開された。ダチョウ愛にあふれた、ここでしか買えない限定アイテムが揃う。

・ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 記念Tシャツ

・・・表にダチョウ倶楽部のイラスト、裏には出演者の顔ぶれが刻まれた記念Tシャツ。

・必笑ギャグ！決まり手 てぬぐい

・・・「聞いてないよォ」「ヤー‼」「絶対に押すなよ！」など、おなじみのギャグをデザインした、

イベント特製てぬぐい。

・くるりんぱ！リバーシブルサウナハット

・・・名物芸「くるりんぱ」をモチーフにした、リバーシブルサウナハット。

・なりきり熱湯風呂セット（ブリーフ＆４０周年記念特製てぬぐい）

・・・頭に巻くてぬぐいと、「絶対に押すなよ！」のイラスト入りブリーフのセット。

・15色カラー点滅！豆絞りペンライト

・・・客席からステージに届け！豆絞りペンライト。

・必笑ギャグ！決まり手マグカップ

・・・特製てぬぐいのデザインがマグカップになった。

・必笑ギャグステッカー

・・・ダチョウ倶楽部の必笑ギャグがステッカーになった！

販売は、イベント当日15時30分より開始。いずれも数に限りがあるため、早めのチェックが欠かせない。

【販売方法】

販売場所：東京国際フォーラム ホールA

販売日時：2026年5月25日（月） 本番当日

販売時間：先行販売時間 15時30分～17時 ※イベントチケットがなくても購入可能

イベント内販売時間 17時30分（開場）～終演まで ※チケット購入者のみ





【前売りチケット完売につき、機材席一部開放】

5,000席を超える東京国際フォーラム ホールAのチケットは早々に完売。しかし、多くの要望に応え、機材席を一部開放することが決定した。これがラストチャンスとなる。

【販売方法】

チケット再販売： 5月15日（金）10:00～

料金： 全席指定 11,260円（税込）

注釈付指定席 11,260円 （税込）

＜チケット受付URL＞https://eplus.jp/dacho40th/

1985年に結成。40年を超える道のりを歩んだダチョウ倶楽部。

2026年5月25日（月）、日本中からダチョウファンが！ともに汗を流した仲間が！かけつける

「夢の一夜」は、まもなく幕を開ける。

【公演概要】

ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！

～来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ～

■日時 2026年5月25日（月） 17時30分開場 18時30分開演

■場所 東京国際フォーラム ホールＡ （東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 Aブロック）

■出演 ダチョウ倶楽部（寺門ジモン・肥後克広）

＜ゲスト（50音順）＞ 有吉弘行／江頭2：50／片岡鶴太郎／カンニング竹山／劇団ひとり／純烈／

粗品（霜降り明星）／土田晃之／出川哲朗／野呂佳代／爆笑問題／はなわ／松村邦洋／安田和博

（デンジャラス）／渡辺正行 （コント赤信号） ほか ※当日の出演予定者は変更になる場合があります

■チケット料金 全席指定 11,260円 （税込・いい風呂！ ） 注釈付指定席 11,260円 （税込・いい風呂！ ） ※注釈付指定席は機材・演出等により、一部ステージが見えづらい場合がございます

■お問い合わせ キョードー東京 0570-550-799 （平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00）

■公式ホームページ：https://event.1242.com/events/dacho40th/

■主催・企画制作 ダチョウ倶楽部40周年感謝祭実行委員会