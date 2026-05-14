ユニコーンファームと日本サーチファンド、後継者不足時代に注目される「買収起業」をテーマにセミナーを開催

株式会社ユニコーンファーム

株式会社ユニコーンファーム（本社：東京都、代表取締役CEO：田所 雅之、以下「当社」）は、株式会社日本サーチファンド（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長： 大槻 昌彦 / https://j-search.co.jp、(https://j-search.co.jp%E3%80%81) 以下「J-Search」）と共催で、「買収起業」をテーマとしたセミナー「社長になる――買収起業か、ゼロイチ起業か――」を、2026年6月10日（水）に開催します。



本セミナーでは、J-Search代表取締役の大槻昌彦氏をゲストに迎え、ゼロから事業を立ち上げる起業とは異なる「買収起業」の仕組みや、サーチファンドを活用した経営者への道について、当社代表取締役CEOの田所雅之とともに解説します。

なぜ今、「買収起業」が注目されるのか

近年、起業のあり方は多様化しています。これまで起業というと、ゼロから事業を立ち上げる「ゼロイチ起業」が一般的に想起されてきました。一方で、既存企業を承継・買収し、経営者として事業成長を担う「買収起業」も、新たな選択肢として関心が高まっています。

日本では、後継者不足により存続が危ぶまれる中小企業が70万社以上あるとも言われており、事業承継は重要な社会課題となっています。優れた事業や技術、顧客基盤を持ちながらも、後継者不在により事業の継続が難しくなる企業は少なくありません。

こうした中、経営者を志す人材が投資家などの支援を受けながら承継・買収先を探し、買収後に自ら経営を担う「サーチファンド」が、事業承継課題と起業家の挑戦をつなぐ仕組みとして注目されています。



日本M&AセンターHD発、地域特化型サーチファンド「J-Search」トップが語る、買収起業のポテンシャル

本セミナーでは、日本M&AセンターHDにおいてファンド事業を管掌し、御自身もM&Aアドバイザーとして数多くのM&Aを手掛けたJ-Search代表取締役の大槻氏をゲストに迎え、、サーチファンドを活用した「買収起業」の仕組みから、M&A実行からExitまでのプロセス、求められる人材の資質など、具体的に解説します。

また、当社代表取締役CEOの田所との対談を通じて、ゼロから事業を立ち上げる「ゼロイチ起業」と、既存企業を承継・買収して1から10にチャンレンジする「買収起業」の違い・ポテンシャルを整理します。

「社長になる道」を、ゼロイチ起業だけに限定しない

当社は、これまで起業家や新規事業人材の支援を通じて、事業創造に必要な知見の体系化と実践支援に取り組んできました。

本セミナーでは、起業を「ゼロから新しい会社をつくること」だけに限定せず、既存企業を引き継ぎ、社長として事業成長を担う買収起業という選択肢を紹介します。

これを通じて、経営者を目指す方が自分に合った挑戦の形を考える機会を提供するとともに、事業承継課題と次世代の経営人材をつなぐ可能性を広く発信することを目指します。

開催概要

日時：2026年6月10日（水曜日）19:00 ～ 21:00

形式：オンライン（Zoom ウェビナー）／ 参加無料

定員：300名（先着順）

申し込み締め切り：６月５日（金）23:59 定員に達し次第

共催：株式会社日本サーチファンド（J-Search）(https://j-search.co.jp/)

プログラム（120分）

１.講演｜ユニコーンファーム代表 田所雅之（25分）

「あなたはゼロイチ起業家か、買収起業家か？」

２.講演｜株式会社日本サーチファンド（J-Search）代表 大槻 昌彦氏（25分）

「なぜ、『会社を作る』より『会社を買う』べきなのか。サーチャーになって叶える新しい地方創生」

３.対談｜大槻 昌彦氏 × 田所雅之 (45分）

「スタートアップか、買収起業か--社長になる2つのルートとあなたに合う選び方」

４.Q＆A｜（20分）

このような方におすすめです

【登壇者紹介】

- 起業に関心があるものの、ゼロから事業を立ち上げることに不安がある方- 将来的に社長・経営者になる道を考えている方- 買収起業やサーチファンドの仕組みを基礎から知りたい方- 事業承継、中小企業経営、地方企業の成長支援に関心のある方- MBA生、若手経営人材、キャリアチェンジとして経営者を目指す方田所 雅之

株式会社ユニコーンファーム 代表取締役CEO

起業参謀(R)︎

『起業の科学』『「起業参謀(R)︎」の戦略書』等 著者。連続起業家・スタートアップ支援者として知られ、累計3,000人以上の起業家を支援してきた。

大槻 昌彦氏

株式会社日本M&Aセンターホールディングス専務取締役

株式会社日本サーチファンド 代表取締役

住友銀行（現 三井住友銀行）にて上場企業、中堅企業に対するソリューション営業に従事し、2006年日本M&Aセンター入社。主に譲受企業側のアドバイザーとして数多くのM&Aに携わり、日本M&Aセンター（現 日本M&Aセンターホールディングス）の東証一部上場（現 東証プライム）に主力メンバーとして大きく貢献。

現在はファンド事業（PEファンド、サーチファンド、クロスボーダーファンド）の管掌、及びその他投資先会社におけるボードメンバーを兼任している。

【参加申込はこちらから】

https://unicornfarm.jp/seminar-4066

【株式会社日本サーチファンド（J-Search）について】

地域金融機関と連携した地域特化型サーチファンドの運営会社として2024年10月に設立。J-Searchは全国各地の金融機関と連携してサーチファンドを展開し、優秀な人材が地方で経営者として活躍できる道を提供することで、地方の中小企業の成長や事業承継問題の解決、ひいては日本企業の競争力強化に貢献します。

https://j-search.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ユニコーンファーム

広報 羽幡 （hanehata@unicornfarm.co）