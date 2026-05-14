株式会社セルファイバ

細胞培養技術で細胞医療への貢献を目指す株式会社セルファイバ （本社：東京都江東区、代表取締役CEO：古石 和親、以下「セルファイバ」）は、アジア市場の協業パートナーである楽迦再生テクノロジー株式会社（Locus Cell Co., Ltd.、本社：台湾、以下「Locus Cell」）が、CellFiber(R)技術を用いたヒト臍帯由来間葉系幹細胞（UC-MSC）の商業規模での大規模製造プロセスを確立したことをお知らせいたします。

CellFiber(R)（細胞ファイバ）技術は、高品質な細胞を効率的に製造できるセルファイバ独自の次世代プラットフォームです。アルギン酸ゲルでチューブ状の構造を形成しチューブ内部で細胞を保護するカプセル化技術で、同技術で培養された細胞は、従来法と比較して細胞機能の維持・向上、長期間の生存性、品質の均一性などが期待されています。

Locus Cellは、CellFiber(R)技術を導入し、ヒト臍帯由来間葉系幹細胞のGMP準拠の大規模製造プロセスを構築しました。この度、同製造プロセスは、Locus Cellの竹北自動化スマート工場の正式稼働に伴い完全自動化され、細胞医薬品の製造における細胞の大規模製造プロセスとして実証されました。

セルファイバは、日本発の革新的な細胞培養技術を世界に届け、細胞医療の普及に貢献するという使命のもと、引き続きLocus Cellとの協業を通じてCellFiber(R)技術のアジア市場における事業展開を推進し、再生医療・細胞医療の普及に貢献してまいります。

楽迦再生テクノロジー株式会社について

楽迦再生テクノロジー株式会社（Locus Cell Co., Ltd.）は、台湾・新竹に拠点を置くバイオテクノロジー企業です。GMP準拠の細胞製造に特化したCDMO（医薬品開発製造受託機関）として、再生医療・細胞医療領域における大規模商業製造を推進しています。アジア最大規模の竹北自動化スマート工場を擁し、日本・欧米のバイオ医薬品企業との戦略的提携を積極的に展開しています。

株式会社セルファイバについて

セルファイバは、アルギン酸ゲルでチューブ状の構造を形成し、チューブ内部で細胞を保護するカプセル化技術「CellFiber(R)（細胞ファイバ）技術」をもとに、2015年に設立されたバイオテクノロジー企業です。“Cell Culture Reimagined for Life”をパーパスとして掲げ、細胞・遺伝子治療製品の効率的な開発、製造に寄与し、患者さんのQOLの向上に貢献すべく、細胞量産技術の開発に取り組んでいます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社セルファイバ

本社所在地：〒135-0031 東京都江東区佐賀2-9-8 MSC深川ビル2号館 105

代表者：代表取締役社長 古石 和親

設立日：2015年4月1日

事業内容：細胞を含む生体材料およびソフトマテリアルを用いた研究、開発、生産、販売

公式サイト：https://cellfiber.jp/ (https://cellfiber.jp/)