「熱」を制して、充電効率を最大化。“落ちない”新発想の3点固定ペルチェ冷却スマホホルダー 一般販売開始
EC販売が開始した、ペルチェ冷却機能搭載の車載スマホホルダー
株式会社フルークフォレストは、ペルチェ冷却機能を搭載し、急速充電時のスマートフォン発熱を抑制する車載スマホホルダー「SH200」の一般販売を開始いたしました。
吹き出し口へしっかり固定できる新発想の3点固定構造を採用し、安定性と充電効率を両立した車載スマホホルダーです。
商品ページ
フォレストカート楽天市場店 SH200商品ページ(https://item.rakuten.co.jp/forestcart/ff-sh200/)
3点固定構造で今まで諦めていた車両にも
車載スマホホルダーの「落ちる」「熱くなる」を解決
近年、ナビアプリや動画再生、ワイヤレス充電の普及により、車内でスマートフォンを使用する時間は増加しています。
しかし従来の車載スマホホルダーには、
吸盤タイプが落下する 粘着テープ式は跡が残る ワイヤレス充電時の発熱で充電速度が低下する
といった課題がありました。
SH200は、これらの問題を解決するために開発された、新しい車載スマホホルダーです。
風の力ではなくガラスパネルを冷やして熱暴走を防ぐ
ペルチェ冷却でスマホ発熱を抑制
SH200最大の特徴は、ペルチェ素子による冷却機能を搭載していること。
一般的なファン方式は周囲の空気を冷やすのに対し、本製品はスマートフォン背面へ直接アプローチし、充電コイル周辺の熱を効率的に冷却します。
これにより、
急速充電時の熱ダレを軽減 充電効率低下を抑制 長時間ナビ使用時の発熱対策
を実現しました。
３点を吹き出し口のフックに引っ掛けるので、落ちにくい構造
“落ちにくい”3点固定構造
SH200は吹き出し口へフックを引っ掛け、本体を引き寄せながら固定する「3点固定構造」を採用。
ラバーパッドで支えながら固定するため、走行中の振動でもズレにくく、高い安定性を実現しています。
吸盤や粘着タイプに不安を感じていた方にもおすすめです。
Qi2対応MagSafe充電
MagSafe対応＆ワイヤレス急速充電
MagSafe対応iPhoneはマグネット吸着で簡単装着。
Qi2対応により最大15Wのワイヤレス急速充電に対応し、ケーブル接続の手間を減らします。
また、ボールジョイント構造により、縦横や角度調整も自由自在。
運転席から見やすい位置へ簡単に調整できます。
アンビエントライトで車内空間を華やかに
車内空間を演出するアンビエントライト
本製品にはLEDアンビエントライトも搭載。
充電状態に合わせてライトカラーが変化し、車内インテリアとしても存在感を演出します。
灼熱の車内にも活躍が期待できるペルチェ冷却
商品特徴
- ペルチェ冷却機能搭載
- 急速充電時の発熱を抑制
- Qi2対応ワイヤレス充電
- MagSafe対応
- ダイヤル式3点固定構造
- 吹き出し口取り付けタイプ
- 自由自在な角度調整
- LEDアンビエントライト搭載
商品概要
商品名：SH200 ペルチェ冷却スマホホルダー
販売開始：一般販売開始済み
販売ページ：フォレストカート楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/forestcart/)
会社概要
会社名：株式会社FlukeForest
事業内容：生活雑貨・ガジェット・スポーツ用品等の企画販売
URL：https://flukeforest.jp/