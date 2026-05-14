商品比較サービスマイベストの「検証文化」を体感。「HHKB」初代開発者・八幡勇一氏が登壇！「mybest Tech Night」を5月29日（金）に開催

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、プログラマーズキーボードHappy Hacking Keyboard（以下HHKB）の初代開発者である八幡勇一氏をゲストにお招きし、「mybest Tech Night」を2026年5月29日（金）にマイベスト本社にて開催いたします。

- 背景マイベストは、月間3,000万人以上が利用する国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を運営しています。家電からコスメまであらゆるジャンルの商品を実際に購入し、社員が徹底検証・比較・テストしたうえで商品・サービスに関するおすすめ情報をお届けする「検証文化」が、サービスの信頼性を支える根幹となっています。本イベントは、この検証文化をエンジニアやデザイナーなどプロダクト開発者に体感してもらうことを目的に企画しました。- イベント概要申し込み・詳細：https://connpass.com/event/391770/(https://connpass.com/event/391770/)1996年の発売以来、世界中のプログラマーに愛され続けるHHKBの初代開発者・八幡勇一氏をゲストにお招きし、キーボード開発の裏話や「良い道具とは何か」というものづくりの本質に迫るパネルディスカッションを、マイベストのプロダクトメンバーとおこないます。後半は、日本酒やビール、食事を囲みながら、マイベスト社員が検証結果に基づき厳選したキーボード10種類以上やその他ガジェットの比較体験など、マイベストの「検証文化」をそのまま体感していただける企画をご用意しております。＜当日の体験コンテンツ＞・キーボード10種類以上のお試し・ディスプレイ・ガジェットの比較体験・日本酒・ビールの飲み比べ（マイベスト社員が検証結果に基づき厳選）・オフィスツアー（マイベストの検証スペースや巨大倉庫をご案内）＜詳細＞・日時 ：2026年5月29日（金）19時00分～21時頃（受付開始 18時45分）・会場 ：マイベスト本社（東京都中央区築地7-17-1 住友不動産築地ビル 6階）・形式 ：オフライン限定開催・参加費 ：無料（事前申込・抽選制）・定員 ：40名（プロダクト職種の方20名、その他の職種の方20名）- 八幡 勇一様プロフィール詳細：https://my-best.com/creators/5159(https://my-best.com/creators/5159)HappyHacking keyboard開発者。株式会社PFUにてミニコンピュータ、ワークステーション、サーバの開発に従事したのち、初代HappyHacking keyboardからHHKB Lite, Lite2の開発、HHKB Professionalの企画を担当。その後、数社にてVirtual keyboardの製品企画、教育用TRON端末、HMD、歯科用カメラ、RaspberryPi用オーディオDAC等の開発に従事し、現在は都内某社にてIoT機器の開発を行っている。- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った”最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、“最高の選択体験”を実現し“世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイべマガジン：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X：https://x.com/mybestcom

・mybest Developers公式X：https://x.com/mybest_dev

・マイベスト公式Instagram：https://www.instagram.com/mybestcom/

・マイベスト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mybest_com

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・マイベストアプリ：https://mybest.go.link/heG0k

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