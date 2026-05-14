『KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」』本日5/14(木)18時よりファンクラブ先行2次（抽選）受付開始！

株式会社 J HARMONY

いつもカン・ハヌルを応援くださり、誠にありがとうございます。

ドラマ『イカゲーム』や映画『YADANG／ヤダン』など、2025年に月刊カン・ハヌルと言われるほどドラマから映画まで多様な注目作に出演し、その多彩な演技力で魅了し続けるカン・ハヌルが、

2026年7月25日(土)に横浜にて『KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」』を開催します！

皆さまと作り上げる、また新たな「ALWAYS」。

暑さを吹き飛ばす、カン・ハヌルとの忘れられない夏のひとときを過ごしましょう。

そしてファンクラブ先行2次(抽選)が本日5月14日(木)18時から受付スタート！

皆さまのご来場を心よりお待ちしています！

【公演タイトル】

KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」

【公演スケジュール】

■神奈川/KT Zepp Yokohama

2026年7月25日(土) 開場17:00/開演18:00

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

■VIPチケット

\21,000(税込)

〈VIPチケット特典〉

・お名前コール＆ハイタッチ会

・リハーサル観覧

■一般チケット(お見送り会付き)

\14,300(税込)

※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要です。

※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※各特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。

※各特典会は、本公演の前後のお時間にて実施となりますので、お時間に余裕を持ってのご参加をお願いいたします。

【枚数制限】

1名様につき4枚まで

【ファンクラブ先行2次(抽選)】

■受付期間：2026年5月14日(木)18:00～5月20日(水)23:59

※先着順ではございません。受付期間内にお申し込みいただいたすべての方を対象に、厳正なる抽選を行います。

※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。

※ファンクラブ新規登録・更新時のご入金反映までに1~3営業日ほどお時間を要する場合がございます。

「ファンクラブ先行2次(抽選)」はカン・ハヌル ジャパン オフィシャルファンクラブサイト[COMMUNITY]よりお申し込みいただけます。

【その他チケット販売スケジュール】

■プレイガイド先行(先着)

受付期間：2026年5月28日(木)18:00～6月14日(日)23:59

■一般販売(先着)

受付期間：2026年6月19日(金)18:00～7月23日(木)23:59

※7/16(木)0:00~7/18(土)9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。

※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。

■お問い合わせ先

カン・ハヌル ジャパン オフィシャル ファンクラブ 事務局

support@kang-haneul.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。

-カン・ハヌル ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://kang-haneul.jp/

-カン・ハヌル ジャパン オフィシャルX：https://x.com/Kanghaneul_JP