棋士のまち加古川が主催 若手棋士の登竜門「第16期加古川青流戦」が5月16日(土)に加古川市で開幕

加古川市

兵庫県加古川市（市長 岡田 康裕）は、一般財団法人加古川市ウェルネス協会、公益社団法人日本将棋連盟と共に日本将棋連盟公式戦「第16期加古川青流戦」を主催しています。

加古川市は、市ゆかりのプロ棋士7名が活躍中であることから、「棋士のまち加古川」を全国に発信しています。本棋戦は、この機運をさらに盛り上げ、将棋界を支えるため、2011年から若手棋士の登竜門としてスタートし、今年で16期目を迎えます。

開幕戦は5月16日(土)に開催され、森本才跳四段と生垣寛人四段が加古川まちづくりセンターにて対局します。開幕戦を加古川市で開催するのは第13期からの4回目となります。

決勝戦は10月11日(日)、12日(月・祝)に、加古川市の古刹「刀田山 鶴林寺」で開催予定です。

【「第16期加古川青流戦」の詳細】

◆棋戦名称：第16期加古川青流戦

◆開幕戦：5月16日（土） 10:00～

加古川まちづくりセンターにて開催（加古川市加古川町溝之口507サンライズ加古川ビル5階）

◆開幕戦対局：

【第１局／10:00～】

森本 才跳 四段

(もりもと さいと、小林健二九段門下、兵庫県西宮市出身、２4歳)

生垣 寛人 四段

(いけがき ひろと、井上慶太九段門下、兵庫県神戸市出身、22歳)

※生垣寛人四段は、加古川市在住の井上慶太九段門下で、昨年10月にプロ棋士デビュー戦。

【第２局／14:００～】

齊藤 裕也 四段

(さいとう ゆうや、杉本昌隆八段門下、三重県桑名市出身、28歳)

炭崎 俊毅 四段

(すみさき としき、井上慶太九段門下、兵庫県姫路市出身、17歳)

※炭崎俊毅四段は、加古川市在住の井上慶太九段門下で、昨年4月にプロ棋士デビュー戦。

現在、高校3年生の高校生棋士。姫路市においては、初のプロ棋士。

※井上慶太九段・菅井竜也八段・室田伊緒女流三段による、大盤解説会も同時開催いたします。

◆大盤解説会

入場無料、加古川まちづくりセンター (加古川市加古川町溝之口507サンライズ加古川ビル５階)にて実施。来場者にはプレゼント抽選もございます。

◆決勝戦(三番勝負)

10月11日（日）、12日（月・祝） 『刀田山 鶴林寺』にて開催

◆参加者

40名（内訳 四段20名、三段15名、女流2名、アマチュア3名）

◆トーナメント表 ：