セブン‐イレブンの看板商品「ななチキ・揚げ鶏」がデジタルギフトに！法人向けインセンティブ需要に応えラインアップを拡充

SBギフト株式会社

SBギフト株式会社（東京オフィス：東京都港区、代表取締役：大和清隆）は、SNSやメールで気軽に贈れるデジタルギフト「ポチッとギフト」において、新たにセブン‐イレブンで交換可能な「ななチキ」および「揚げ鶏」を、「ポチッとギフト(https://sbg.jp/c/gifts/store/brand/sej)」公式サイトおよび「LINEギフト(https://mall.line.me/sb/732f833a)」にて販売開始したことをお知らせします。

コンビニエンスストアにおいて圧倒的な人気を誇るホットスナックは、消費者にとって「日常の小さなぜいたく」であり、非常に高いインセンティブ効果を発揮します。今回のラインアップ追加により、法人企業様は自社のSNSキャンペーンやアンケート謝礼として、より「自分ごと化」されやすい魅力的な景品を低コストで導入することが可能になります。

新商品の概要

■対象商品：ななチキ(https://mall.line.me/sb/732f833a/8396423) / 揚げ鶏(https://mall.line.me/sb/732f833a/8396423)

「ポチッとギフト（デジタルギフト）」の仕組み

●ななチキ肉厚で肉汁をしっかり閉じ込め、ジューシーでお肉を美味しく食べられるように、こだわって作ったフライドチキンです。衣はサクッと軽い食感に仕上げました。●揚げ鶏パリッとした衣の食感とジューシーな肉が味わえるフライドチキンです。味付けはシンプルな塩味の和風仕立てのフライドチキンです。

メールやSNSでURLを送付するだけで、簡単にギフトを贈ることができます。物理的な配送を必要とせず、受け取った方は以下の3ステップで簡単に対象商品と交換いただけます。

主な導入・活用シーン

販売サイト

- スマートフォンで受け取り：贈られたURLをスマートフォンで開きます。- バーコードを店舗で提示：表示されたバーコードをレジで提示します。- 商品を受け取る：その場ですぐに対象の商品と引き換えが完了します。※専用アプリのダウンロードは不要です。- 企業マーケティング：X（旧Twitter）でのフォロー＆リポストキャンペーンLINE友だち追加の即時抽選Webアンケート回答の謝礼資料請求、成約の謝礼セミナー、ウェビナー参加の謝礼等- 福利厚生・インナーコミュニケーション：従業員への「ちょっとした感謝」を伝えるサンクスギフト社内イベントやレクリエーションの景品福利厚生のメニュー拡充等

ポチッとギフト公式サイト：https://sbg.jp/c/gifts/store/brand/sej

LINEギフト：https://mall.line.me/sb/732f833a

法人企業向けポチッとギフト：https://www.softbankgift.co.jp/service/storeegift(https://www.softbankgift.co.jp/service/storeegift)

背景

「ポチッとギフト」はこれまで、飲料や菓子を中心に展開してまいりました。その中で、多くの法人クライアント様やユーザー様から「セブン‐イレブンのホットスナックを贈りたい」という強いご要望をいただいておりました。

特に「ななチキ」や「揚げ鶏」は、ランチのプラス一品や仕事帰りの軽食として圧倒的な支持を得ている商品です。この「日常の中の小さなぜいたく」をデジタルギフト化することで、従来の金券配布では得られなかった「体験価値」を提供し、企業のキャンペーンにおける参加モチベーションの向上や、ブランドへの親近感醸成を支援いたします。

「ポチッとギフト」の特長

贈る側のメリット

手間とコストを削減： メールやSNSでURLを送付するだけで完了。梱包・配送の手間や費用、在庫管理が不要です。

スピーディな導入：最短2週間で納品可能。急なキャンペーンにも対応できます。

柔軟な対応：小ロットからの発注や、API連携による自動発行にも対応しています。

受け取る側のメリット

高い利便性：全国のセブン‐イレブン店舗で、好きな時間に商品を受け取ることができます。

簡単に交換：受け取ったURLをスマートフォンで開いてバーコードを提示するだけで、簡単に商品と交換できます。

SBギフト会社概要

SBギフト株式会社は、メールやLINEで手軽にギフトを贈れる「ポチッとギフト」をはじめとするデジタルギフトサービスや、地域活性化に貢献する「地域活性化クーポン」、即時抽選システム「Webキャンペーンシステム」などを提供しています。豊富な導入実績とノウハウを活かし、お客様の多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。

商号 ： SBギフト株式会社

代表者 ： 代表取締役 大和 清隆

所在地 ：福岡オフィス 〒810-8660 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-2

東京オフィス 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目14番10号 新橋スクエアビル2F

設立 ： 2006年9月

資本金 ： 3,500万円

事業内容： デジタルギフトサービス・O2Oソリューションの提供

URL ： https://www.softbankgift.co.jp/