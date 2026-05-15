ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール　新TV-CM『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇

「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」 新TV-CM 広瀬すずさん、伊藤沙莉さん、オダギリジョーさん出演 大好評の「プレモル子ちゃん」シリーズに 津田健次郎さんが“プレミアムなヒデじい”役で初登場！ ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール 『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇 5月18日（月）から全国で順次オンエア開始 インタビューでは「今年の夏にやってみたいこと」を発表 広瀬さんのリクエストで“真夏の○○会”開催案が浮上！？

サントリー（株）は、「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドの新TV-CMとして、国民的漫画・アニメである「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズを展開しています。今回は、「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」の新TV-CM『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇（15秒・30秒）を、5月18日（月）から全国で順次オンエア開始します。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いた同シリーズは、昨年2月から放映がスタートし、プレミアムなまるちゃん役を広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃん役を伊藤沙莉さん、プレミアムな花輪クン役をオダギリジョーさんが演じており、今回から津田健次郎さんが花輪家の執事であるプレミアムなヒデじい役として初登場します。



新TV-CMザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール

『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇

新TV-CMについて

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドは、「人生は、ゆっくりおいしくなる。」というキーメッセージの下、国民的漫画・アニメ「ちびまる子ちゃん」の登場人物がプレミアムな大人になった世界を実写として描いたTV-CM「プレモル子ちゃん」シリーズを展開中です。

最新作のザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇では、花輪家所有の無人島にあるプレミアムな花輪クンの別荘を舞台に、プレミアムなまるちゃんたちが新しくなった「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉 香るエール」を楽しむ様子を描いています。一番の見どころは、プレミアムなまるちゃんたちが、花輪家の執事のプレミアムなヒデじいと久々に顔を合わせる場面です。プレミアムなヒデじい自ら操る水上バイクで海上から姿を現すシーンや、思わぬ顔なじみとの再会を喜ぶプレミアムなまるちゃんたちのリアクション、「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉 香るエール」を味わうおいしそうな表情にご注目ください。

TV-CMストーリー

ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇

（30秒）

花輪家所有の無人島にある、プレミアムな花輪クン（オダギリさん）の別荘にやって来た、プレミアムなまるちゃん（広瀬さん）とプレミアムなたまちゃん（伊藤さん）。海に面したテラスから素晴らしい景色を眺める3人の後ろ姿に、「これは、プレミアムな大人になったまる子たちのお話」という津田さんのナレーションが重なります。

「さすが花輪クンの島！」「風の匂いまでオシャレだね」とはしゃいでいるプレミアムなまるちゃんとプレミアムなたまちゃん。すると、海の向こうから水上バイクでこちらに近づいてくる人の姿が見えてきます。「あれ？ 誰か来るよ」と指摘したプレミアムなたまちゃんに、「君たちのよく知ってる人さ」と意味深に応じるプレミアムな花輪クン。しばらくして3人の前に姿を現したのは、シルバーヘアに白ひげ、ちょうネクタイ姿がお似合いな花輪家の執事・ヒデじいでした。「ヒデじい！」と驚きの声を上げたプレミアムなまるちゃんとプレミアムなたまちゃんに対して、プレミアムなヒデじい（津田さん）が「おひさしゅうございます」と笑顔であいさつし、「ぼっちゃま、新しくなった香るエールです」と持参したアタッシェケースを開くと、その中に「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉 香るエール」が4本入っています。

さっそくみんなでテラスのソファーに腰掛けて乾杯し、「いい香りだね～」とほほ笑むプレミアムな花輪クン。「皆さん大きくなられて…」と懐かしそうに目を細めるプレミアムなヒデじいに、愛想笑いを浮かべながら、思わず見つめ合うプレミアムなまるちゃんとプレミアムなたまちゃんの姿に、「あんたはむしろ若返ってるよ と思うまる子たちであった」という津田さんのナレーションが重なります。

撮影エピソード

今回の舞台は花輪家所有の無人島にある夏の別荘。季節は夏ということで、それぞれのキャラクターに合わせた涼しげかつ華やかなリゾートスタイルに身を包み、さっそうと現場入りしたキャストの皆さん。3人そろっての撮影は久々ながら、お互いにリラックスした表情で再会のあいさつを交わすと、ファーストテイクから息ぴったりの掛け合いを披露し、現場のムードを盛り上げていました。

「プレモル子ちゃん」シリーズの撮影に初参加の津田さんは、シルバーヘアに白ひげ、メガネ、ちょうネクタイ姿で登場。そもそも広瀬さん、伊藤さん、オダギリさんとは共演自体が初めてということで、最初のリハーサルこそやや緊張の面持ちを浮かべていたものの、皆さんから「優しい声がヒデじいの柔らかい雰囲気にぴったり」「こんなに若々しくてすてきなヒデじいが現れるなんて」「すごくお似合いです」と温かい笑顔で迎えられ、すっかり表情も和やかに。テイクを重ねるにつれて打ち解けて、自然と会話が増えると、飲みカットの本番前には「（津田さんの）おひげにビールの泡が付いちゃいそうですね」「たしかに、そうかもしれません（笑）」というほほ笑ましいやりとりも見られました。

TV-CM概要

タイトル ： ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール

『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇（15秒・30秒）

出演 ： 広瀬すず／伊藤沙莉／オダギリジョー／津田健次郎

放映開始日 ： 5月18日（月）より順次

放送地域 ： 全国

※TV-CM映像はYouTubeサントリー公式チャンネルでもご覧いただけます。

ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇 30秒

広瀬すず 伊藤沙莉 オダギリジョー 津田健次郎 サントリー CM

https://www.youtube.com/watch?v=8r1vpnti7MI

ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇 15秒

広瀬すず 伊藤沙莉 オダギリジョー 津田健次郎 サントリー CM

https://www.youtube.com/watch?v=fRPzZPnHy7c

▼「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/thepremiummalts/kaoruale/

「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉 香るエール」について

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドは、2025年12月下旬以降順次、パッケージおよび中味を刷新しました。「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」は、「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドこだわりの素材、当社独自の上面発酵酵母と醸造家の卓越した技術を掛け合わせることで実現した、日本人の嗜好に合う“みずみずしい香りと豊かな味わい”が特長です。

華やかな青とピンクのグラデーションで、贅沢な香りに包まれる感覚を想起させるようなパッケージにもご好評をいただいています。

広瀬すずさん、伊藤沙莉さん、オダギリジョーさん、津田健次郎さん インタビュー

――「プレモル子ちゃん」シリーズにプレミアムなヒデじい役でご出演された感想を教えてください。

【津田さん】：うれしいですね。まさかヒデじいを演じる日が来るとは思わなかったので、とても光栄

です。

――ヒデじいになったご自身の姿を鏡で初めて見た時はどう思いましたか？

【津田さん】：あまり見たことがない自分の姿だったので、最初はちょっと違和感がありましたが、撮影をしているうちに慣れました。ただ、皆さんとまた別の現場で会う時、僕だと分かってもらえないんじゃないかと心配しています（笑）。

――3人とも津田さんと初共演ですが、津田さんが演じたヒデじい役の印象をお聞かせください。

【広瀬さん】：すごく優しいお声が、アニメで見ていたヒデじいの柔らかい雰囲気に合っていて、「プレモル子ちゃん」シリーズに新しい風が吹いた感じがとてもうれしかったです。

【伊藤さん】：こんなに若々しくすてきなヒデじいが現れると思わなかったので、すごく意外性があって面白かったです。「変わらないね～」というCMのセリフも、何の違和感もなく言えた気がします。

【オダギリさん】：すごくお似合いだったので、うらやましいというか。こういう年の重ね方をしたいなという気持ちになりますね。

――リニューアルした「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉 香るエール」を飲んだ感想と、この夏に飲みたいシーンを教えてください。

【広瀬さん】：すごく軽やかなので、尋常ではない今の日本の暑さをふわっと和らげてくれるような印象があるので、夏にぴったりのビールだなと思いました。

【伊藤さん】：飲む前からすごく良い香りがして、飲んでからも鼻に抜ける香りがとても華やかで、さっぱりしているから飲みやすいなと思いました。撮影中に飲んでいて、とても気持ちいい感じだったので、今回のCMのようなシチュエーションで飲めたら贅沢だなと思います。

【オダギリさん】：フルーティな味わいと香りが、女性の方にも気に入っていただけると思いますし、贅沢で特別なビールのように感じました。外で海を見ながら飲みたいですね。

【広瀬さん】：絶対気持ちいいですよね。

【伊藤さん】：気持ちいいと思います。

――今回の CM ではプレミアムなまるちゃんたちが、無人島にあるプレミアムな花輪クンの別荘で過ごす様子が描かれていますが、今年の夏にやってみたいことを教えてください。

【広瀬さん】：私は夏こそ、さらに自分を追い込んで汗をかきたいタイプでして。

【伊藤さん】：えー、すごい。ストイックだね。

【広瀬さん】：ジムまで1時間以上走って行って、ジムで 1時間トレーニングして、ジムからの帰りも走ったり、歩いたりしたいタイプというか。最近テニスやバドミントンを始めて、先日も仲間たちと一日中いろんなスポーツをまとめてやったりして楽しかったので、プライベートでスポーツ祭ができたら、絶対楽しいだろうなと。ぜひ皆さんもお時間があったら参加してください。終わった後、ご褒美としてみんなで飲む時間があったら夢のようだなと思います。

――「広瀬すず プレゼンツ 大運動会」を開催したい、ということですね。

【広瀬さん】：そうですね。夏はとにかく自分を追い込んで、汗をかきたくて。たくさん汗をかくことは夏じゃないとできないですし、汗をかくと「夏を過ごしている！」と感じるんです。だったら、もう出せるだけ出したい、という感じです。

――「広瀬すず プレゼンツ 大運動会」に、これなら出たいという競技はありますか？

【津田さん】：真夏にやるんですよね。

【広瀬さん】：はい。ちなみに室内の競技でもOKです。

【伊藤さん】：私はバドミントン。

【オダギリさん】：僕もバドミントンで。

【津田さん】：じゃあ、僕は卓球にします。

【伊藤さん】：3人とも室内ですね（笑）。