昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ限定で、さんふらわあ初の「切り絵御船印」が登場

株式会社商船三井さんふらわあ

株式会社商船三井さんふらわあ（社長：牛奥 博俊）は、“御船印めぐりプロジェクト”に関連したオリジナルグッズとして、さんふらわあ初となる切り絵仕様の御船印を、「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」限定商品として販売いたします。

本御船印は、切り絵と台紙の２枚を１セットとしており、それぞれを重ねることで色鮮やかで奥行きのある表現をお楽しみいただけます。従来の御船印とはひと味違う、切り絵ならではのデザインです。

グッズは昼の瀬戸内海カジュアルクルーズの限定品となっており、デザインには日中の瀬戸内海三大橋と、さんふらわあ くれない／むらさきを組み合わせたダイナミックな情景を切り絵で表現しました。普段とは異なる美しい瀬戸内海の風景を味わえる特別な船旅の記念にいかがでしょうか。

商品概要

商 品 名： さんふらわあ切り絵御船印(昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ)

発売開始： ２０２６年５月１７日(日) 運航便より取扱い開始

発売箇所： 昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ（大阪/別府航路） 船内ショップ

価 格: 1,000円（税込）

※在庫状況によっては取扱いが一時休止している場合がございます

本グッズの魅力を詳しくお伝えしている「さんふらわあグッズ情報部」もご覧ください

https://www.ferry-sunflower.co.jp/news/article/sanflower-goods-info_vol5.html

昼の瀬戸内海カジュアルクルーズについてもご覧ください

https://www.ferry-sunflower.co.jp/lp/day/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社商船三井さんふらわあ 旅客営業二部 企画マーケティンググループ

TEL：06-7634-8932