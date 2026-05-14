脱炭素規制対策フォーラム開催のお知らせ：排出量取引制度・EU法規制の最新動向を解説（2026年6月19日）

テュフズードジャパン株式会社

国際的な第三者認証機関であるテュフズードの日本法人テュフズードジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：アンドレア・コシャ）は、2026年6月19日（金）にサステナビリティイベント「脱炭素規制対策フォーラム ―排出量取引制度（GX-ETS）x EU法規則―」（無料・事前登録制）を開催します。

脱炭素規制対策フォーラム（テュフズードジャパン主催）

企業が直面する脱炭素関連の要件は、排出量取引制度（GX-ETS）、カーボンフットプリント、欧州バッテリー規則など、近年急速に拡大し複雑化しています。本フォーラムでは、こうした法規制の意図と企業側の課題を多角的に整理するパネルディスカッションと、算定方法・検証・データ開示に関する要点を提示するセッション、そして参加者同士のネットワーキングの場を提供します。本フォーラムの詳細・お申込みはこちら：https://www.tuvsud.com/ja-jp/resource-centre/webinar/jp-sustainability-event-2026

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17062/table/224_1_c38163f25e2c7b1e60e3adbe5c733855.jpg?v=202605150251 ]

プログラム（予定）

- 13:00 開会- 13:05 パネルディスカッション｜日本・欧州の脱炭素関連法規制の現状と展望- 13:45 セッション1｜排出量取引制度（GX-ETS）に関して- 14:20 セッション2｜排出量取引制度（GX-ETS）における排出量算出のポイント- 14:55 セッション3｜欧州における脱炭素関連法規制- 15:30 休憩- 15:45 セッション4｜ISO 14067 システマチックアプローチの事例紹介- 16:20 セッション5｜欧州電池規則への対応１.- 16:55 セッション6｜欧州電池規則への対応２.- 17:30 質疑応答- 17:45 閉会- 18:00 ネットワーキングディナー- 20:00 終回

本フォーラムの詳細・お申込みはこちら：https://www.tuvsud.com/ja-jp/resource-centre/webinar/jp-sustainability-event-2026

テュフズードジャパンのサステナビリティ関連サービス

ドイツに本部を置く国際的な第三者認証機関テュフズードの日本法人として、サステナビリティ関連規則に対応するためのトレーニング、評価、検証、試験などの各種サービスを提供しています。詳細はこちら：https://www.tuvsud.com/ja-jp/themes/corporate-sustainability

テュフズードジャパンについて

150年以上の歴史を持つ国際的な第三者認証機関テュフズードの日本法人として1993年に設立。試験、認証、監査、トレーニングサービスを通じて、医療機器、産業機器、民生機器、自動車、食品、化学、エネルギーなど幅広い分野における企業の安全性と海外展開を支えています。近年はサイバーセキュリティ、サステナビリティ、AI関連サービスにも注力。https://www.tuvsud.com/ja-jp

お問い合わせ

テュフズードジャパン株式会社 マーケティング部

Marketing.jp@tuvsud.com / Webお問い合わせ(https://www.tuvsud.com/ja-jp/contact-us)

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-31-11住友不動産新宿南口ビル12F