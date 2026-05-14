【出展募集】サウナフェア サウナ関連商品の販路開拓ができる 建築・宿泊施設関係者の来場促進

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社は今年9月、「第10回サウナフェア」を「第20回LIFE×DESIGN」（会場：東京ビッグサイト西展示棟）にて開催します。現在出展社を募集しています。出展申込み締切り日は6月1日（月）。

サウナ商材の新たな販路開拓に寄与

サウナ設備とサウナグッズの両方を販路開拓できるBtoBの展示会「サウナフェア」は、今回で第10回を迎えます。それにあたり、従来の主な来場対象である温浴・サウナ業界だけでなく、サウナと親和性が高い業界の方にもより多く来場してもらえるよう動線を強化します。

会場となる東京ビッグサイト西4ホールにおいて、当社主催で建築家の永山祐子氏がディレクターを務めるトータルインテリアの国際見本市「LIVING&DESIGN」や、商空間の老舗専門誌との特別企画「商店建築LOUNGE」を近接させ、建築や宿泊施設関係者の回遊性を促し、サウナ商品の新たな販路開拓に寄与します。

サウナフェアの資料請求はこちら :https://www.active-design.jp/form/lifedesign/

グランピング・アウトドア商材のフェアも出展募集中

LIFE×DESIGN会場では今回も「グランピング&アウトドアフェア」（会場：東京ビッグサイト西展示棟1ホール）を開催。開放的な会場演出のもと、大型アイテムの展示にも対応し、来場者にリアルな体験を提供します。

LIFE×DESIGNのインテリア雑貨に関するフェアが同じフロアに位置しており、アウトドア専門店に限らず、様々なバイヤーとの接点を生み出します。

第10回サウナフェア開催概要

主催：株式会社ビジネスガイド社

会期：2026年9月2日（水）～9月4日（金）

会場：東京ビッグサイト西展示棟西4ホール

出展申込締切日：2026年6月1日（月）

公式サイト：https://www.giftshow.co.jp/tigs/category_sp/sauna/

■お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社 LIFE×DESIGN事務局

TEL：03-3843-9711

E-MAIL: lifedesign@giftshow.co.jp