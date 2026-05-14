2026年5月27日（水）ウェビナー開催のお知らせ「増え続けるデータをどう管理して使う？ 情報資産としてのアーカイブデータの活かし方、クラウドストレージとDAMの最適解。」

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2026年5月27日（水）、「増え続けるデータをどう管理して使う？ 情報資産としてのアーカイブデータの活かし方、クラウドストレージとDAMの最適解。」をテーマにオンラインセミナーを開催します。

画像・動画・資料などのデータが増え続ける中、多くの企業がクラウドストレージを使いながらも、「探せない」「活用できない」「同じものを何度も作っている」といった課題を抱えています。

本ウェビナーでは、ファイル保管を主目的としたクラウドストレージと、データを“デジタルアセット（情報資産）”として管理・活用するDAMの違いを整理し、自社にとって最適な管理の考え方を解説します。

現場の業務効率改善はもちろん、アーカイブデータをデジタルアセットとして活用した社内統制や、企画制作に活かせるナレッジ共有のスキーム作りのヒントとしてお持ち帰りいただけます。

スピーカー

鈴木 達弥

株式会社アマナ／shelf sec. マネージャー

2004年 Webディレクターとして株式会社アマナに入社。同社のWebプロモーション事業の立ち上げに参画し、BtoC、BtoB、様々な業界のデジタル施策の企画と開発に従事。2011年からは、コンシューマ向けフォトサービスの事業開発及び構築を指揮し、運用まで携わる。以降、XBOARD事業の責任者として従事し、2025年4月よりshelf事業に参画。

このような方にオススメです- 社内に散在するデジタルデータの管理に課題がある方- クラウドストレージとDAMの違いが分からない方- 自社の課題解決に適正なのはどちらか決めかねている方開催概要

日時：2026年5月27日（水） 14:00～14:50

定員：100名

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/3OZ6dir

問い合わせ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail event@amana.jp

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 15,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）517名 ※2025年11月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/