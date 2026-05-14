大分 ハーモニーランドから、ハローキティが始球式に登場＆限定ユニフォームも配布！球場でみんななかよくピンクに染まる福岡ソフトバンクホークス「ピンクフルデー2026」レポート

株式会社サンリオエンターテイメント

テーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（以下、ハーモニーランド）」（大分県日出町）と「サンリオピューロランド（以下、ピューロランド）」（東京都多摩市）を運営する株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻亜矢）は、2026年5月8日（金）に、福岡ソフトバンクホークスがみずほPayPayドーム福岡で開催した「ピンクフルデー2026」に協賛しました。当日のイベントの様子を速報でお届けいたします。

詳細ページ： https://www.sanrio-entertainment.co.jp/news/260421/

サンリオエンターテイメントは、福岡ソフトバンクホークスと同じく九州にあるハーモニーランドと、東京にあるピューロランドを運営しており、「みんななかよく」というサンリオの企業理念や、エンターテイメントを通して楽しさや感動をお届けしたいという思いを大切にしています。また、子宮頸がん予防啓発プロジェクト「Hellosmile」など、同社が子宮頸がん予防啓発活動にも長らく取り組んできた経緯から、ピンクフルデーへの協賛等を含めた本イベントの趣旨に深く共感し、昨年に引き続き協賛しました。

球場ではハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ウィッシュミーメルがさまざまなシーンに登場し、大きく盛り上がっていました。入場者は配布された「ハローキティ ピンクフル限定ユニフォーム」を着用して観戦を楽しんだり、サンリオキャラクターがデザインされたうちわをフォトプロップスの代わりにして、球場内に設置したフォトスポットで記念撮影をしたりと、老若男女さまざまな方が、それぞれのスタイルで思い思いに楽しんでいる姿が印象的でした。

今後もサンリオエンターテイメントは、多様なエンターテイメントを通じて人と人とのつながりを育み、世代や地域を越えて“みんななかよく”の輪を広げてまいります。

【ピンクフルデーとは？】

福岡ソフトバンクホークスが提供する、入場者全員に配布する限定ユニフォームで球場がピンクに染まり、野球観戦はもちろん、当日限定のさまざまな企画で誰もがそれぞれの楽しみ方ができる、”非日常”のエンターテインメントを提供するイベントです。非日常感やワクワク感を想起させやすいピンクは「タカガール(ハート)デー」の歴史と象徴であり、「満ちる」という意味のフルをかけ合わせることで、球場がピンク一色に満ちるのはもちろん、選手のパワフルなプレーとともにご来場いただいた皆さま全員の「楽しい」や「感動」が満ちる1日になってほしいという想いが込められています。

「ピンクフルデー2026」イベントレポート

来場者を迎えた、ピンクフルな球場

5月8日（金）は、当日の観戦チケットをお持ちの方を対象に、「ハローキティ ピンクフル限定ユニフォーム」が配布されました。本ユニフォームは、2月21日（土）に福岡ソフトバンクホークスのキャンプ地である宮崎市生目の杜運動公園の特設ステージにハローキティが登場し、お披露目されたものです。テーマカラーのピンクとは対照的なダークネイビーのユニフォームは、老若男女を問わずどなたでも着用しやすいデザインとなっており、来場者が着用することで会場全体に大きな一体感が生まれ、ピンクフルデーならではの華やかな光景が広がりました。

▲宮崎で実施されたユニフォーム発表の様子

さらに入場者には、ハーモニーランド35周年とハローキティ・シナモロール・ポムポムプリン・ウィッシュミーメル・クロミ・マイメロディそれぞれがデザインされた全6種類のうちわもランダムで配布しました。観戦時間をより楽しく彩るアイテムとして、多くの入場者がうちわを持って観戦していました。今年35周年を迎えてますます盛り上がるハーモニーランドの魅力を紹介するブースでは、ハーモニーランド公式SNSのフォローキャンペーンも実施し、フォローした方にはオリジナルポストカードをプレゼントしました。屋外にはフォトパネルなども登場し、サンリオのテーマパークらしい、かわいい世界観の中で写真撮影を楽しめる空間を展開しました。

試合開始前にはファンサービスプログラムも実施

試合開始前に行われたファンサービスプログラム「選手とキャッチボール」と「オンユアマークス」では、普段は入ることのできないみずほPayPayドーム福岡のグラウンドで、子どもたちが憧れの選手とぐっと近づける貴重な機会となりました。参加者はハローキティがアンバサダーを務める全日本女子野球連盟を通じて募集し、参加した子どもたちにとって非常に特別な時間となりました。

いよいよ試合へ！ハローキティたちがグラウンドに登場し、会場を華やかに

試合開始前には、ピンクフル限定ユニフォーム姿のハローキティと、ピンクを基調としたコスチューム姿のシナモロール、ポムポムプリン、ウィッシュミーメルがハーモニーランドから遊びに来ました。ハローキティとウィッシュミーメルから両軍のベンチ入り選手全員の名前入りのサンリオキャラクターマスコットが贈呈され、シナモロールとポムポムプリンもそばで参加し、試合前のセレモニーを華やかに彩りました。

「始球式」にはハローキティが登場しました。ピンクフル限定ユニフォーム姿でマウンドに立ったハローキティは、会場の注目を集めながら一球を投じ、見事に投げ切り、試合の始まりを大きく盛り上げました。

試合中には、5回裏終了時のパフォーマンスにもキャラクターが登場し、ハローキティはピンクのリフター車に乗車して球場を盛り上げました。球場全体がピンクフルデーならではの華やかな雰囲気に包まれる中、ハローキティの登場により、さらに来場者の笑顔が広がる時間となりました。また、7回のラッキーセブンでは、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ウィッシュミーメルが、ホークスの応援歌「いざゆけ若鷹軍団」に合わせてパフォーマンスを行い、年齢や性別を問わず、多くの来場者が一体となって楽しむ時間となりました。

試合は2点ビハインドの9回、栗原選手のホームランを含む大逆転で今シーズン初の劇的サヨナラ勝利を収めました。この日のヒーロー賞に選ばれた谷川原選手にはサンリオエンターテイメントの代表取締役社長 小巻亜矢からビックキティを贈呈し、勝利後のヒーローインタビューを華やかに盛り上げました。

試合前から球場内はサンリオキャラクターたちがさまざまな場面で登場し、入場者の皆さまへピンクフルデーならではの特別な時間をお届けしました。また、ドーム内の大型映像設備「ホークスビジョン」やモニターでもハーモニーランドの映像を放映し、さらに選手紹介のピンクフルデーだけの特別な演出など、試合を通じてサンリオのテーマパークならではの魅力も発信しました。

「ピンクフルデー2026」協賛企画詳細

本イベントでは、サンリオのキャラクターたちが登場し、入場者が野球観戦とあわせて特別な体験を楽しめるさまざまなプログラムを実施し、野球観戦とあわせて楽しめる特別な一日をお届けしました。

【概要】

■開催期間：2026年5月8日（金）～10日（日）

■開催場所：みずほPayPayドーム福岡

■詳細ページ： https://www.sanrio-entertainment.co.jp/news/260421/

「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」「サンリオピューロランド」とは？

日本に二カ所しかないサンリオのテーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」と「サンリオピューロランド」。ハーモニーランドは大分県日出町にある屋外型のテーマパーク、ピューロランドは東京都多摩市にある屋内型のテーマパークです。

サンリオキャラクターによるライブショーやアトラクション、グリーティングなど、子どもから大人まで楽しめるコンテンツを展開しています。

▲サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド▲サンリオピューロランド

両パークでは、オープン開園35周年を記念したアニバーサリーイベントを実施しており、

それぞれのテーマパークならではの特別なコンテンツを展開しています。

▲Harmonyland 35th Anniversary

【ハーモニーランド】

■住所：大分県速見郡日出町大字藤原5933

■チケット料金：3,600円～ (4歳以上共通・4歳未満無料)

■休園日：不定休（詳細はHPにてご確認ください）

【Harmonyland 35th Anniversary 概要】

■開催期間：2026年4月24日（金）～ 2027年5月（予定）

■詳細ページ：https://www.harmonyland.jp/sp/hl35th/index.html

▲Sanrio Puroland 35th Anniversary

【サンリオピューロランド】

■住所：東京都多摩市落合1-31

■チケット料金：大人（18～64歳）3,900円～ (2歳以下無料)

■休館日：不定休（詳細はHPにてご確認ください）

【Sanrio Puroland 35th Anniversary 概要】

■開催期間：2025年12月5日（金）～ 2026年12月31日（木）

■詳細ページ：https://www.puroland.jp/event-campaign/35th/

■コピーライト

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

(C) SoftBank HAWKS

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-512-c2e4f03663a1b3add2eac77d17d81b16.pdf