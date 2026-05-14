株式会社ストリート、制作から放映まで99万円で獲得型テレビCMを提供開始。

株式会社ストリート

デジタル広告運用からテレビ通販の企画・制作、メディアバイイング、コールセンター運用まで、ダイレクトマーケティングを包括的に支援する株式会社ストリート（本社：東京都港区、代表取締役：桑畑 治彦、以下「ストリート」）は、生成AIを活用した映像制作と、独自の仕入れスキームによる安価な放送枠提供および効果に応じたフレキシブルな枠運用をパッケージ化した、初めてテレビ通販CMを検討する企業向けの獲得型テレビCM「ライトプラン」の提供を開始いたしました。



■背景：テレビ通販CMの「参入障壁の高さ」

従来のテレビ通販CMは、数百万円からの制作費と長期化する制作期間が参入障壁となっていました。また、健康食品や化粧品といった特定カテゴリーの企業が中心の広告チャネルというイメージが定着していました。当社は、この課題を解決するため、生成AIを活用することで、テレビ通販CMの「顧客獲得に強い」という特性を生かしたまま、Web広告のような初期費用でトライアル的に始められるパッケージを開発いたしました。

当社の最新の生成AI技術と、20年のメディアバイイング実績、「顧客獲得（レスポンス）」に特化したクリエイティブの知見を掛け合わせ、制作から放映までを「99万円（税別）」に抑えつつ、直接成約に特化した「獲得型テレビCM」を提供します。

■獲得型テレビCM「ライトプラン」のポイント

1. AI生成の活用により、低コストな制作と2パターンのABテストを実現

当社の生成AIクリエイティブチーム（正式名称：「AI Creative Team」）が、従来の大掛かりな撮影を「生成AIによる高品質な動画・静止画生成」へ置き換えることで、制作費と放映費が合わせて99万円（税別）という大幅なコストダウンを実現しました。専門チームの技術によって映像のクオリティを維持しながら、本プランでは、視聴者の「悩みへの共感」や「解決策の提示」を最大化させるターゲット別の「60秒×2パターン」（冒頭訴求違い等）の映像を納品いたします。

2. 顧客獲得（成約）に直結

昨今の主流である「運用型テレビCM（短尺）」は、放映前後の検索数増減を指標とする「認知施策」としては有効ですが、直接的な「獲得」においては構造的な課題があります。 視聴者が検索エンジンを経由する際、検索結果に並ぶ「他社のリスティング広告」や「比較サイト」への流入分散が生じ、自社CMで喚起した購買意欲を他社へ逃がすリスクがあるためです。 対して、本プランはテレビ通販CMの60秒の長尺を用い、Web上のランディングページ（LP）と同様に「悩みへの共感」から「解決策の提示」までを一気通貫で伝達できます。 検索を挟まず、電話番号からコールセンター、二次元コードから商品LPへ直接誘導することで、1件単位の正確な獲得単価（CPA）の可視化と成約率向上を両立します。



3. 業界トップクラスの枠保有数に基づく「最適な媒体選定」と、確実なPDCAサイクル

顧客獲得（レスポンス）向け放送枠において、広告代理店の中でもトップクラスのシェアを誇る当社の強みを最大限に活用します。

本プランは一律のパッケージ販売ではなく、商材の特性やターゲット、過去の実績に基づき、「TVer」または「テレビ」から最も獲得効率が高いと見込まれる媒体を、企業様ごとに厳選してご提案。「TVer」放映の場合、デジタルならではの精密なターゲティングを活用し、質の高い潜在顧客を特定、アプローチを最適化。「テレビ」放映の場合は、投資対効果を十分に検証できるボリュームとして、BS・CS・地上波地方局の中から60秒CMを約50回放映（目安）するプランニングが可能です。「テレビ」放映後は「どの局の、どの番組で、何件の申込があったか」までを可視化し、その結果に基づき、放送枠の入れ替えや映像表現の改定を柔軟に行うなど、テスト放映の1ヶ月間で売上を最大化するためのPDCA環境をご提供します。

※時期や条件、ご希望内容により、放送本数・配信数は変動いたします。※TVerとテレビどちらでも放映することも可能ですが、その際は別途お見積りさせていただきます。※本プランは従来の健康食品・化粧品に限らず、サービス内容の丁寧な説明を要するSaaS、保険、通信などの「高関与商材」においても、Web広告以上の獲得効率を実現する新たなチャネルとして活用可能です。



■ サービス概要

名称：獲得型テレビCM「ライトプラン」

価格：99万円（税別）

内容：ターゲット設定・映像構成案立案

生成AIを活用した映像制作（60秒×2パターン）

媒体選定・放送枠提供（テレビまたはTVerで1ヶ月テスト放映）

効果分析・改善提案

※オプションでコールセンターも導入可能

対象：先着限定5社・事例としてプレスリリース/弊社サイトでご紹介可能な事業会社様

■ サービスのお問い合わせ

制作コストや期間、今回の事例の詳細など、本取り組みにご興味をお持ちの企業様は、以下URLからお気軽にお問い合わせください。

https://www.street-inc.com/contact/

※誠に恐れ入りますが、競合他社様（広告代理店・制作会社等）からのお問い合わせはご遠慮いただいております。

【株式会社ストリート テレビ事業の紹介】

当社は「テレビという手段で売上を作るエキスパート集団」として、不動産、保険、健康食品、化粧品など幅広いジャンルでの支援実績を有しています。前身となる株式会社トライステージ設立の2006年から20年の実績があり、2024年度のグループ連結売上高は240億円に達し、国内有数の放送枠仕入れ力とデータ分析ノウハウを誇ります。

支援領域として、テレビ通販CMの施策戦略立案から、制作、放映、受注、効果分析まで「売上＝顧客獲得」をワンストップで提供いたします。

【会社概要】

商号：株式会社ストリート

所在地：東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟25F

代表者：代表取締役 桑畑 治彦

事業内容：デジタル広告・テレビ通販を主軸に企業のダイレクトマーケティングを総合的に支援

URL：https://www.street-inc.com