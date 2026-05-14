GREEN×EXPO ２０２７の入場チケットがふるさと納税返礼品になりました！

神奈川県

県では、2027年３月から開催される「GREEN×EXPO 2027」入場チケットをふるさと納税の返礼品として新たに登録しました。

開催まで1年を切った中、ふるさと納税を通じ、全国の皆さまとともに「GREEN×EXPO 2027」を盛り上げてまいります。

１ 券種

紙チケット（単色）紙チケット（カラー）

（注記１）画像はイメージです。デザインは変更となる可能性があります。

２ 寄附額

（注記２）大人：満18歳以上、中人：満12歳～17歳、小人：満４歳～11歳

（注記３）上記年齢は、2027年４月１日現在の満年齢とします。

ただし、３月中の入場については、2026年４月1日現在の満年齢を適用します。

（注記４）総務省告示により、県内在住の方には返礼品を送付できません。

３ 寄附方法

ふるさと納税ポータルサイト（ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさと納税）等により寄附が行えます。詳細は、次のURL又は2次元コードからご確認ください。

・神奈川県へのふるさと納税に対する返礼品について

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b6m/cnt/f80022/p1202220.html

神奈川県文化スポーツ観光局

観光課国内プロモーショングループ 電話045-210-5767