GREEN×EXPO ２０２７の入場チケットがふるさと納税返礼品になりました！
神奈川県
紙チケット（単色）
紙チケット（カラー）
神奈川県文化スポーツ観光局
県では、2027年３月から開催される「GREEN×EXPO 2027」入場チケットをふるさと納税の返礼品として新たに登録しました。
開催まで1年を切った中、ふるさと納税を通じ、全国の皆さまとともに「GREEN×EXPO 2027」を盛り上げてまいります。
１ 券種
紙チケット（単色）
紙チケット（カラー）
（注記１）画像はイメージです。デザインは変更となる可能性があります。
２ 寄附額
（注記２）大人：満18歳以上、中人：満12歳～17歳、小人：満４歳～11歳
（注記３）上記年齢は、2027年４月１日現在の満年齢とします。
ただし、３月中の入場については、2026年４月1日現在の満年齢を適用します。
（注記４）総務省告示により、県内在住の方には返礼品を送付できません。
３ 寄附方法
ふるさと納税ポータルサイト（ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさと納税）等により寄附が行えます。詳細は、次のURL又は2次元コードからご確認ください。
・神奈川県へのふるさと納税に対する返礼品について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b6m/cnt/f80022/p1202220.html
神奈川県文化スポーツ観光局
観光課国内プロモーショングループ 電話045-210-5767