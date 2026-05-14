石原裕次郎 × 渡哲也 × 松田優作 ３大スター奇跡の競演！「大都会 PARTII」今週末5/16(土)からアンコール放送！CSホームドラマチャンネル

大都会 PARTII

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)石原音楽出版社

CSホームドラマチャンネルで 5月16日(土)～アンコール放送スタート！

毎週(土)深夜0:30～（4話連続）

ホームドラマチャンネルの視聴方法はこちら :https://www.homedrama-ch.com/page/howto

1977-1978年／全52話

出演：石原裕次郎、渡哲也、松田優作、仁科明子、高品格、小野武彦、峰竜太、粟津號、神田正輝、苅谷俊介、小池朝雄、小山田宗徳、滝田裕介、丘みつ子 ほか

前作「大都会-闘いの日々-」の重厚な人間ドラマから一転、ド派手なカーチェイスや爆破シーン、そしてコミカルな掛け合いを融合させ、後の「西部警察」へと繋がる“アクション刑事ドラマ”のスタイルを確立した本作。

最大の見どころは、警視庁捜査四課の黒岩頼介（渡哲也）と、城西署の徳吉功（松田優作）の共演！寡黙でストイックな黒岩と、ユーモアと狂気を孕んだ徳吉。日本の刑事ドラマ史に残る、この二人のバディ感は今なお色褪せることはありません！

●予告動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WhsQWMgF-i8 ]

【石原プロ制作ドラマ特集】特設ページ :https://www.homedrama-ch.com/special/ishiharapro「大都会」「西部警察」シリーズ絶賛放送中！

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ホームドラマチャンネル カスタマーセンター ０５７０-００１-４４４

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【受付時間】１０：００～２０：００（年中無休）

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