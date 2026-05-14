2026年8月、『どこか奇妙な職業体験』最新作が開催決定！今度の職業は学校調査員。懐中電灯を片手に＜真夏の夜の学校＞へ

本物の学校で、真夏の夜だけ開催される奇妙な職業体験

株式会社夕暮れ

ホリプロステージと株式会社夕暮れ(代表取締役：きださおり)は、本物の夜の学校を舞台に、懐中電灯を片手に自由に探検する没入型体験イベント『どこか奇妙な職業体験 夜の学校調査員』を2026年8月に開催します。

千代田中学校・高等学校のリアルな校舎が舞台となるだけでなく、同校の在校生がエキストラ出演等の形で作品に参加し、より没入度の高い体験になっています。

2025年3月開催 イマーシブ演劇『RE:PLAY AFTER SCHOOL』撮影：田中亜紀2025年3月開催 イマーシブ演劇『RE:PLAY AFTER SCHOOL』撮影：田中亜紀

『どこか奇妙な職業体験』最新作！

株式会社夕暮れが制作する『どこか奇妙な職業体験』シリーズは、⻁ノ門ヒルズステーションタワー全体で行う「虎ノ門ヒルズ清掃員」、根津にある住所非公開の一軒家を貸切で行う「根津一軒家清掃」などが開催され、7,000人以上を動員し、感情を揺さぶる体験設計で高い評価を得ています。

虎ノ門ヒルズ清掃員根津一軒家清掃「どこか奇妙な職業体験」とは？

世の中には様々な職業があります。でもあなたの体はひとつ。色々な職業を体験してみたいと思っても、難しい。"どこか奇妙な職業体験"はそんな「職業」を大人のみなさんに「体験」いただくイベントです。名前の通り、普通の職業体験ではありません。ワクワクに包まれた「どこか奇妙な」職業をお楽しみください。

「本物の夜の学校」を活かしたワクワクを創出する仕掛けの数々

１.懐中電灯を片手に本物の学校を自由に探検！

本イベントの開催地は、東京都千代田区に実在する千代田中学校・高等学校。

夏休み期間の学校をフル活用し、夜の広い校舎の中ならではの体験を提供します。

参加者は、電気が消えた夜の学校の校舎内を懐中電灯を片手に歩き、その中で現れる登場人物たちの物語を目撃することができます。

2025年3月開催 イマーシブ演劇『RE:PLAY AFTER SCHOOL』撮影：田中亜紀2025年3月開催 イマーシブ演劇『RE:PLAY AFTER SCHOOL』撮影：田中亜紀２.在校生の参加でリアルすぎる世界観を創出！

昨年開催された第1弾の公演では、在校生約90名がエキストラ参加。

「リアルすぎる」「学校に入った瞬間から本物しかなかった」と話題になりました。

今作でもよりリアルな没入体験を、学校と一緒に作り上げていきます。

３.生徒によるリアル購買も！

校内の購買部では、パンや紙パック飲料などを販売予定。かつての学生時代にタイムスリップしたようなひとときをお楽しみいただけます。

４.まるでアトラクション！最先端の空間音響技術を体験できるシーンも！

本イベントの注目ポイントは、目の前で繰り広げられる生のお芝居とイマーシブ演出、そして一部のシーンで用いられる空間音響技術の融合です。ガラリと扉が開く音や背後に忍び寄る誰かの気配までを最先端の空間音響「Re:Sense(R)」が再現し、教室の席につきイヤフォンを装着した瞬間、「学校の中にいる」現実と「イヤフォンから聞こえる」フィクションが完全にリンク。

そのリアルさは、「イヤフォンから聞こえる音声」なのか「現実の音」なのか区別がつかないほど。現実とフィクションが交錯する、臨場感溢れるかつてない没入体験を実現します。

デモ音源「どこか奇妙な１分間 トイレの中ver」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W45SmMjuDWw ]

「第46回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」で“出川ガール”として活躍中の塚本恋乃葉が、デモ音源を体験。

※お手持ちのイヤフォンやヘッドフォンを使用してお楽しみいただけます。

※ご自宅のトイレ内での体験を推奨いたします。

株式会社夕暮れ

2024年10月1日に設立した、没入型体験イベントの企画・制作を行う会社。コーポレートメッセージは「あなたの心を灯すエンタメをつくる」。

没入型体験を空間やアイテムに落とし込むといった「心に残る体験」を中心とした事業を展開しています。

ホリプロステージ

ホリプロステージは、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』や『デスノート THE MUSICAL』、ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』ほか、世界で注目される様々なライブ・エンターテイメントを上演。古典からオリジナル作品まで多岐にわたる演劇やミュージカルを企画制作し、国内外にライブ・エンターテイメントを提供し続けています。

公演詳細

体験型イベント『どこか奇妙な職業体験 夜の学校調査員』

主催・企画制作：ホリプロ／夕暮れ

協力：千代田中学校・高等学校



【会場】

千代田中学校・高等学校

https://chiyoda.ed.jp

(アクセス)

東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅下車 徒歩５分

東京メトロ有楽町線「麹町」駅下車 徒歩５分

JR、東京メトロ有楽町線、南北線、都営新宿線「市ヶ谷」駅下車 徒歩７～８分

JR、東京メトロ丸の内線「四ツ谷」駅下車 徒歩１０分

【開催日】

8月21日（金）、22日（土）、23日（日）、28日（金）、29日（土）、30日（日）＜全6日間＞

【時間】

夕方～夜

※日時指定予約制

※受付時間など詳細は後日発表いたします

【チケット】

6月頃より販売開始予定

【キャスト】

後日発表いたします

公式HP=https://twilight.co.jp/school-researcher

公式X＝https://x.com/hp_immersive

公式Instagram＝https://www.instagram.com/hp_immersive/

#夜の学校調査員