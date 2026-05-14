札幌の夏、ホテルのガーデンテラスで過ごす特別なひととき。初登場イタリア産含む8種類のビールをセルフで楽しむ贅沢ビアガーデンが2026年6月13日スタート！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

札幌エクセルホテル東急（北海道札幌市 総支配人：水谷 徳之）では、2026年6月13日（土）から9月13日（日）の期間、1階 レストラン「ラーブル」の屋外ガーデンテラスにて、夏季限定イベント「ビアガーデン2026」を開催いたします。

今年は昨年からさらに席数を増やし、雨天でも安心して楽しめるレイアウトや、メニュー内容の刷新など、より快適で満足度の高いビアガーデンへと進化しました。

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/restaurant/larbre/plan/142350/index.html

■【主役級ビール、ずらり】王道×個性派×初登場イタリアビールが揃うセルフスタイルで楽しむ“飲み比べの特等席”

昨年好評を博したビールラインナップが、今年はさらにバージョンアップ。王道の飲みやすさ、コクのある一杯、香りを楽しむタイプまで、気分に合わせて選べる幅広さが魅力です。

さらに今年は、イタリア発の「カステッロ ラガー」が初登場。シンプルさを追求したクリアな味わいと、軽やかに抜けるホップの香りが特長で、暑い季節にすっと馴染む一杯です。定番を押さえつつ、新しい一杯にも出会える。そんな“外さないのに、ちゃんと楽しい”飲み比べ体験を、開放感あふれるガーデンでお楽しみください。

ビールの余韻を楽しんだあとに、次の一杯へ自然につながるドリンクラインナップも各種ご用意。おつまみや多彩なアラカルトそれぞれに合わせて、ハイボールで軽やかに、ワインでゆったりと、焼酎でしっかりと、気分を変えながら楽しめます。さらに、ぷるぷる食感が楽しい2種のゼリーカクテルなど、思わず試したくなる一杯もスタンバイ。料理に合わせて飲み物を変える、そのちょっとした変化が、札幌の短い夏のひとときをより豊かにしてくれます。「次は何を合わせよう？」と考える楽しさごと味わえる、飽きのこないドリンク体験です。

ドリンクはすべてセルフサービスでご提供する為、待ち時間なく、気になる味を気の向くままに楽しめるのが魅力です。飲み放題はおひとりさまからでもご利用可能。気軽に立ち寄れる開放的な空間で、夏ならではの贅沢な時間をお楽しみください。

■【手ぶらで楽しむ熱々グリル】シェアして盛り上がる“ジュージューセット”

お料理のおすすめは、気軽に楽しめる「ジュージューセット」です。黄金豚やサイコロステーキ、ぐるぐるソーセージに加え、焼き野菜を盛り合わせたボリューム満点のセット（2人前 3,000円）は、焼き上がる音や香りも含めて楽しめるライブ感が魅力です。

お仲間やご家族とシェアしながら、会話も弾むひとときをお過ごしいただけます。手ぶらで来てすぐに始められる、気軽さと満足感を兼ね備えたおすすめメニューです。

■【すぐ出る・気軽に乾杯】おつまみセットでスタートダッシュ

乾杯シーンにぴったりの「おつまみセット」（1,500円）は、ナッツやチーズ、野菜スティック、サルサ&トルティーヤチップスをバランスよく盛り合わせた一皿。

席に着いてすぐに楽しめるため、待ち時間も気にならずスムーズに乾杯が可能です。仕事帰りの一杯や、最初の一皿として気軽にご利用いただけます。

■【開放感×心地よい音】夏の夜を彩るガーデン空間

ガーデンテラスにはテントを完備。屋根付きで雨などの天候の変化にも左右されにくい快適な空間をご用意いたします。開放感のある屋外空間で、風を感じながら楽しむビールは、夏ならではの特別な夜を演出します。また、最大100名様まで収容可能で、おひとりさまやご家族でのご利用はもちろん、大人数でのパーティーやビジネスのご会合にも最適です。

豊富なドリンクやおつまみとともに、風を感じるガーデン空間で過ごすひととき。皆さまのお気に入りの一品を見つけながら、夏の魅力が詰まった特別な時間をお楽しみください。

札幌エクセルホテル東急では、季節ごとのイベントやテーマを通じて、訪れる皆さまの心に残る体験をお届けしてまいります。

■ビアガーデン2026概要

開催期間：2026年6月13日（土）～9月13日（日）

時 間：16：00～21：00（フードL.O. 20：00／ドリンクL.O. 20：30）

〈土日祝限定でランチ営業をいたします〉

12：00～15：00（フードL.O. 14：00／ドリンクL.O.14：30）

※お席のご利用は営業時間内で2時間までとさせていただきます。

店 舗：札幌エクセルホテル東急 1階レストラン「ラーブル」ガーデンテラス

料 金：90分飲み放題 3,000円 ※金土日祝は+300円

■飲み放題ドリンク：ビール（サッポロクラシック／アサヒスーパードライ／キリン一番搾り／プレミアムモルツ／SORACHI1984／ヱビス プレミアムブラック／ブルームーン／カステッロ ラガー）／その他（ハイボール／ワイン（赤・白・スパークリング）／焼酎／カクテル／ゼリーカクテル（梅・マンゴー ほか）／ソフトドリンク（ウーロン茶／オレンジ／コーラ／ジンジャーエール／炭酸水／トニックウォーター）

メニュー：

■ジュージューセット 3,000円：黄金豚／サイコロステーキ／ぐるぐるソーセージ／野菜

■おつまみセット 1,500円：ナッツ／チーズ／野菜スティック／サルサ&トルティーヤチップス

■アラカルト：ガーリックポテトサラダ 500円／青のりフライドポテト 500円／ピザトースト 600円／クリームチーズの味噌漬け 800円／漬物盛り合わせ 800円／和プレーゼ 800円／チーズボール 800円／千歳「天のびろく」の焼き餃子 800円／照り焼きチキンスライダー 800円／ダブルザンギ（帆立・石炭） 1,000円／ジンギスカン焼きそば 1,000円／〆の海老カレー 1,000円／旬魚と胡瓜、大葉のフェ 1,200円／生ハムシーザーサラダ 1,200円／ソーセージ4種 1,500円／1ポンドステーキ 6,000円

■デザート：クレマカタラーナ 600円

※ドリンクは飲み放題プランのほか、単品メニューもご用意しております。

■お客さまのお問い合わせ先：

札幌エクセルホテル東急 1階レストラン「ラーブル」 011-530-3304（直通）

※写真はすべてイメージです。

※表示料金にはサービス料12%・消費税10%が含まれます。

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。

※席の指定は承りかねます。

■レストラン「ラーブル」について

北海道の食材や地元グルメを取り入れた料理をブッフェスタイルで楽しめるレストラン。朝食ブッフェやランチブッフェでは、季節の食材を使った料理やライブキッチンで仕上げる出来立てメニューなど、バラエティ豊かなメニューをご提供しています。落ち着いた店内には広々とした個室もあり、ランチ女子会や会議でのご利用も可能です。（席数：78席）

■札幌エクセルホテル東急について

札幌中心部に位置し、地下鉄南北線「中島公園駅」から徒歩約3分、すすきのへも徒歩圏内と、観光やビジネスの拠点として便利な立地のホテル。ゆとりある客室と落ち着いた空間で、快適な滞在をご提供します。館内にはレストランや宴会場を備え、観光・ビジネス・各種会合など幅広いシーンでご利用いただけます。

所在地：〒064-0808 札幌市中央区南8条西5丁目420番地

電話：011-533-0109

https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/index.html