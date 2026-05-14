株式会社PLAYIO、スパイスマートとゲーム特化型リサーチ事業における戦略的業務提携（MOU）を締結

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グローバルゲーマープラットフォーム「Playio」を日本で運営する株式会社PLAYIOは、日本のゲーム専門企業である株式会社スパイスマート（以下、スパイスマート）と、ゲーム特化型リサーチ事業に関する戦略的業務提携（MOU）を締結したと発表した。

両社は、株式会社PLAYIOが保有するグローバルゲーマーユーザーベースと、スパイスマートの日本ゲーム市場における専門性を組み合わせ、ゲーム企業向けリサーチおよびユーザーインサイト事業領域における協業を推進していく。

Playioは、ゲームプレイベースのリワードプラットフォームとして、実際のゲームプレイデータに基づく高エンゲージメントユーザー基盤を保有している。現在、累計会員数240万人、累計ダウンロード数500万件、Playio経由の累計ゲームインストール数は1,300万件を突破しており、韓国・台湾・日本を中心にサービスを展開している。

今回の提携を通じて、両社はアンケートを活用した定量調査、ゲーマーインタビューによる定性調査、ゲームアプリ向けユーザーテストなど、多様な分野での協業可能性を検討していく予定である。

また、スパイスマートが提供するゲーム特化型B2Bソリューション「LIVEOPSIS」との連携を通じて、日本ゲーム市場におけるリサーチおよび運営支援領域でのシナジーの拡大も目指していく。

株式会社PLAYIOは、今回の協業を通じて日本ゲーム企業とのパートナーシップ拡大を進めるとともに、日本市場におけるゲーマーデータおよびユーザーインサイト領域での競争力をさらに強化していく方針とする。

■ パートナー企業概要

株式会社スパイスマートは、日本および東アジアのゲーム市場を中心に、ゲーム運営リサーチ、コンサルティング、IPコラボレーション事業などを展開する日本のゲーム専門企業である。

■ Playioについて

- 代表者：代表取締役 久保 真澄- 所在地：東京都渋谷区広尾1-11-2 BLOCKS EBISU 909- URL：http://corp.spicemart.jp/

Grow with Real Gamers!

Playioは、実際のユーザーのプレイデータに基づき、ゲームマーケティングの最適化を支援するプラットフォームである。

ゲームを日常的に楽しみ、深く没入する“リアルゲーマー”のプレイタイムおよびインゲーム行動データを活用し、精度の高いターゲティングを通じて、継続率の向上を実現している。

現在、韓国・日本・台湾を中心に、グローバル市場で導入が進んでおり、プレイタイムを軸としたマーケティング手法により、ゲームタイトルの成長およびKPI達成に寄与している。

単なるユーザー獲得にとどまらず、継続的にプレイするユーザーの育成を通じて、ゲームタイトルの中長期的な成長支援を目指している。

- Playio公式X：https://x.com/playio_japan- Playio Blog：https://blog.playio.co/?utm_source=prtimes&utm_medium=jp_pr&utm_campaign=article(https://blog.playio.co/?utm_source=prtimes&utm_medium=jp_pr&utm_campaign=article)■ 会社概要- 会社名：株式会社PLAYIO- 代表者：代表取締役 ホ・ジョンフィ- 設立：令和7年8月22日- 所在地：東京都港区南青山四丁目18-11 フォレストヒルズ イーストウィング 2F- 公式サイト：https://playio.co/?LANG_CD=JLP#01■ 本件に関するお問い合わせ先- Email：contact@playio.co