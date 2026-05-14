クリニック専門の採用サイト制作会社「メディカルリンク」、Indeed求人要項の校正・広告運用の支援

株式会社メディカルリンク

株式会社メディカルリンクは、クリニック・病院に特化した採用サイト制作および採用マーケティング支援で培った知見を活かし、クリニック向けに「Indeed求人要項の無料校正支援」および「採用広告運用支援」を開始いたします。

本支援では、すでにIndeedに求人を掲載している、または今後掲載予定のクリニックを対象に、求人要項内の「仕事内容」「求める人材」「アピールポイント」などの文章を、採用マーケティングの観点からブラッシュアップします。

また、求人原稿の改善だけでなく、Indeed広告をはじめとした採用広告の運用支援にも対応します。求人ページへの流入を増やすだけでなく、応募につながる求人原稿・採用導線を整えることで、クリニックの採用活動をより実践的に支援してまいります。

医療業界では、看護師、医療事務、受付、臨床検査技師、視能訓練士など、多くの職種で採用難が続いています。一方で、求職者の行動は大きく変化しており、求人情報の検索、比較、応募までがWeb上で完結する時代になりました。

その中で、求人媒体に掲載している文章が十分に魅力を伝えられていない場合、せっかく広告を配信しても応募につながらないという機会損失が発生します。

メディカルリンクでは、採用サイト制作や採用広告運用を通じて、多くのクリニックの採用課題に向き合ってきました。その中で見えてきたのは、採用においても集患と同じように「Web上でどう見られ、どう比較され、どう選ばれるか」が非常に重要であるということです。

今回の支援は、クリニックがすでに活用しているIndeed求人要項をより魅力的に整え、必要に応じて広告運用まで含めて改善することで、求職者にクリニックの魅力が正しく伝わる状態を作ることを目的としています。

クリニック採用は「求人を出せば応募が来る」時代ではない

医療業界では、看護師、医療事務、受付、臨床検査技師、視能訓練士など、多くの職種で採用難が続いています。

特にクリニックでは、限られた人数で日々の診療を行っているため、1名の欠員が現場に大きな影響を与えることも少なくありません。

「求人を出しているのに応募が来ない」

「Indeedに課金しているのに反応が薄い」

「応募は来るが、求めている人材と合わない」

「広告費をかけているのに採用につながらない」

「求人原稿や広告運用をどう改善すればよいかわからない」

このような悩みを抱えるクリニックは少なくありません。

もちろん、採用難の背景には、労働人口の減少、医療・介護領域における人材需要の増加、近隣施設との競争、給与相場の上昇など、外部環境の影響もあります。

しかし、同じ地域、同じ職種、同じような条件であっても、応募が集まりやすいクリニックと、なかなか応募につながらないクリニックが存在します。

その差の一つが、Web上での見せ方です。

求職者は、スマートフォンで求人を検索し、複数のクリニックを比較し、求人要項を読み、応募するかどうかを判断します。

つまり、求職者との最初の接点は、多くの場合Web上にあります。

そのWeb上の接点で、クリニックの魅力が伝わっていなければ、求職者は別の求人へと離脱してしまいます。

広告運用だけでは応募は増えない。重要なのは「流入」と「受け皿」

Indeed広告などの採用広告は、求人情報を多くの求職者に届けるために有効な手段です。

しかし、広告によって求人ページへの流入を増やしても、求人要項の内容が魅力的でなければ、応募率は上がりにくくなります。

これは、集患におけるWeb広告と同じです。

広告でホームページにアクセスを集めても、ホームページの内容がわかりにくかったり、患者さんの不安に答えられていなかったり、予約までの導線が弱かったりすれば、予約にはつながりません。

採用も同様です。

広告は「見てもらう」ための施策です。

求人原稿の改善は「応募してもらう」ための施策です。

この2つは、どちらか一方だけでは十分ではありません。

求人ページへの流入を増やす広告運用と、応募につながる求人原稿・採用導線の改善を同時に行うことで、採用活動の費用対効果を高めることができます。

メディカルリンクでは、単に広告を配信するだけでなく、求人原稿、職種ごとの訴求、ターゲット設計、応募導線の見直しまで含めた採用支援を行います。

サービスについて

メディカルリンクでは、今後もクリニック・病院の採用課題に対して、実務に直結する支援を提供していきます。

採用サイト制作に加え、Indeed求人要項の改善、採用広告運用、応募導線の設計、採用コンテンツ作成など、Web上で求職者に選ばれるための支援を強化していく予定です。

医療機関の採用は、今後ますます難しくなる可能性があります。

だからこそ、早い段階から「選ばれるための情報発信」と「応募につながる採用導線」を整えておくことが重要です。

メディカルリンクは、クリニックの魅力が正しく伝わり、求職者との良い出会いが生まれるよう、採用マーケティングの面から医療機関を支援してまいります。

会社概要

会社名：株式会社メディカルリンク

代表者：家村弘貴

事業内容：クリニック・病院に特化した採用サイト制作、採用マーケティング支援、採用広告運用支援

URL：https://medical-link.co.jp