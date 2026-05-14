テレシー、大島 優子さんが出演する手料理サブスク「ツクリオ」のリブランディングに伴う新テレビCMの制作・放映を担当

株式会社テレシー

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、運用型テレビCMを軸とした統合型マーケティング・コミュニケーションサービスを提供する株式会社テレシー(東京都港区、代表取締役 社長執行役員：川瀬 智博)は、株式会社Antway（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：前島 恵、以下「Antway」）が提供する「手料理サブスク※」サービスのリブランディングに伴い、俳優の大島 優子さんを起用した新テレビCMの制作、メディアプランニング、バイイング、および効果分析までを一気通貫でサポートし、2026年5月14日（木）より順次放映を開始いたします。

※日々のご飯作りをまるごと担い、暮らしを豊かにする手料理を、毎週お届けするサービスの総称です。

1. 本施策の背景と目的

「あらゆる家庭から義務をなくす」をミッションに掲げるAntwayは、2026年3月よりサービス名を「つくりおき.jp」から「ツクリオ（Tsuklio）」へと刷新しました。 近年、ライフスタイルの多様化が進み、価値観に沿った時間の使い方を重視する動きが広がる一方で、家事に費やす時間は依然として大きな割合を占めています。共働き世帯の増加に伴い、毎日の「献立作り」や「調理」が大きな負担となっている現状に対し、Antwayは「手料理サブスク」という新しいカテゴリを定義。今回の施策では、リブランディングにおけるブランド認知の獲得と、新カテゴリ内での純粋想起No.1を目指すことで、新規世帯数の拡大を目的としています。

2. テレシーによるサポート領域- キャスティング： ターゲット層からの高い支持と親近感を持つ大島 優子さんを起用- クリエイティブ：ブランドメッセージを象徴するキャッチコピーの開発、テレビCMの企画・制作、キービジュアル制作- メディア戦略：ターゲットの視聴動向に基づいたエリア選定（関東・関西・静岡・広島）およびバイイング- 分析・効果計測：特許技術を活用した「テレシーアナリティクス」などによる放映効果の可視化・最適化3. 実施施策の概要とポイント

■メディア公開概要

- 媒体：テレビCM、YouTube広告- テレビCM放映期間：- - 2026年5月14日～6月13日：関東、関西、静岡、広島- - 2026年6月14日～7月13日：静岡、広島- Youtube広告放映期間：- - 2026年5月14日～6月13日：関東、関西、静岡、広島

■メディア公開概要

- タイトル：ツクリオにまるッとまかせよ！篇 15秒- - テレビCM：https://youtu.be/DS_0ECjQ07w- - テレビCM Web用動画：https://youtu.be/P7A4GldS5dU- - テレビCMメイキング：https://youtu.be/p4n1r5r_3Z0- CDコメント：毎日の手料理というのは、考えてみると想像以上に重労働です。子供の好き嫌い、栄養、そして直近のメニューとの被りを避けつつ、献立を考え、買い物をして、調理して…と。働くパパ、ママであればなおさら大変です。そこでこのCMでは「ツクリオという解決方法があるよ」ということを、大島さんの明るい表情と掛け声、キャッチーなサウンドロゴと共に、できるだけ軽やかに提示することを目指しました。いつもの手料理に疲れたとき、この掛け声とともにツクリオを思い出してもらうことを目指しています。

■施策のポイント

- キャッチコピーの開発家事の中でも、ひときわ特別な意味を持つもの。それが手料理です。「家族のためにも、手料理だけは自分たちでつくらねば」という、強い義務感があるのではないでしょうか。その義務感から解放され、その分を家族との豊かな時間に使うという選択肢もアリではないか。そんなブランドの想いを「まるッとまかせよ、ツクリオ」という軽やかな掛け声にしました。忙しい子育て世代が家事代行をするのは、もはや当たり前の選択肢となっているように、手料理をプロに任せるのも当たり前の選択肢になってほしいと思っています。- 俳優起用による親近感の醸成家事や育児の当事者層から高い共感を得ている大島 優子さんにご出演いただきました。大島さんの明るく等身大のキャラクターを通じて、サービス利用に対して抱きがちな「手抜きではないか」というネガティブな罪悪感を、「プロに任せる賢い（あるいは今どきの普通の）選択」というポジティブな価値観への転換を目指しています。大島さんが手料理に疲れた表情から、決め台詞である「まるッとまかせよ！」と呼びかけることで、日常生活のなかで、ふとしたときにこの掛け声とツクリオを思い出してもらえたらと思います。- 戦略的なメディアプランニングとテレビCM効果の可視化リブランディングの初動として、ターゲット人口の多い関東・関西に加え、地方中核都市（静岡・広島）を戦略的エリアとして選定しました。テレビCMによる広域なリーチでブランドメッセージの浸透を図りつつ、放映後は特許技術「テレシーアナリティクス」を用いてレスポンスを可視化。データに基づき「どのエリアで、どの層に響いたか」を精緻に分析することで、一過性のキャンペーンに終わらせない、中長期的な事業成長のためのマーケティング活動をサポートいたします。

■スタッフリスト

- クリエイティブディレクター：岡部 将彦（株式会社Que）- アートディレクター：西山 恭（株式会社電通）- プランナー／コピーライター：上里 美向（株式会社Que）- スタイリスト：西野 メンコ- ヘアメイク：林 由香里- キャスティング：斉野 洸士朗（株式会社Sign.O）- ビジネスプロデューサー：浅井 剛史（株式会社テレシー）- メディアプランナー：宇治田 健郎（株式会社テレシー）

【TVCM】

- プロデューサー：柳原 一太（パドル株式会社）- プロダクションマネージャー：山口 楓（パドル株式会社）- 監督：寒川 美空（電通クリエイティブピクチャーズ）

【KV】

- プロデューサー：里見 勇人（株式会社ウォイル）- プロダクションマネージャー：加藤 真依子（株式会社ウォイル）- フォトグラファー：川村 将貴（株式会社コントラスト）4. 今後の展望

今回のテレビCM放映を皮切りに、テレシーは「テレシーアナリティクス」による精緻なデータ分析を行い、認知獲得から事業成長に向けた最適なマーケティング支援を継続してまいります。今後も「ツクリオ」が掲げる「手料理サブスク」という新しい文化が、より多くの家庭に浸透することを目指し、伴走してまいります。

5. 「Tsuklio（ツクリオ）」（https://www.tsuklio.com/）について

出来立ての手料理を専用キッチンから冷凍せずにそのままお届けする、手料理サブスク。週に一度ご自宅までまとめてお届けするため、毎日の献立や買い出し、調理の手間を大幅に削減します。1,000種類以上のメニューから、管理栄養士が監修した週替わりメニューで、主菜と彩り豊かな副菜を組み合わせてお楽しみいただけます。2020年2月2に都内の一部エリアで開始後、沖縄を除く46都道府県（※)へ拡大した本サービス。手間をかけずに豊かな食卓を実現する新たな選択肢として、家庭と社会のこれからを形づくります。

※離島など、一部地域を除く

6. 「株式会社Antway」（https://antway.co.jp/）について

Antwayは、ミッション「あらゆる家庭から義務をなくす」を実現するために、日常の選択肢の拡張を通じて、時間と心のゆとりを拡げる自由度の高い体験を国内外問わず届け、豊かな日々の生活を支える存在になることを目指します。さらに、家事の義務にしばられることがない社会を築き、誰もが自分のやりたいことに挑戦し、どのような生き方を選んでも誰もが自分らしく輝ける社会を創出していきます。また、今後も国内外のパートナーと協力し、食の安全・栄養・フードロス削減、地域創生、雇用創出といった社会的課題にも寄与します。

■「テレシー(TELECY)」(https://telecy.tv/(https://telecy.tv/))について

テレシーは、クライアント企業様の課題に対して、運用型テレビCMを軸とした統合型マーケティング・コミュニケーションサービスを提供する会社です。戦略策定からCMクリエイティブの企画制作、メディアバイイング、効果測定まで一気通貫してクライアント企業様に伴走し事業成長に貢献します。



テレシーの主な特長

1)運用型テレビCMを軸に、クライアント企業様の抱える課題に合わせた統合コミュニケーション施策を、戦略策定からクリエイティブの企画制作、メディアバイイング、効果測定まで一気通貫で企画、実行。

2)特許を取得したテレシーアナリティクスにより、Web広告と同じ指標でテレビCMの効果を可視化。

3)タクシー広告、エレベーター広告などのオフライン広告から、TVer、YouTubeといったオンライン広告まで、様々な広告媒体を取り扱う。



【株式会社テレシー】 https://telecy.tv/(https://telecy.tv/)



代表取締役 社長執行役員：川瀬 智博

取締役執行役員：吉濱 正太郎

所在地：東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36F

設立：2021年1月4日

資本金（資本準備金含む）：9,900万円

事業内容：テレビCM配信プラットフォームの企画・開発・運営／オフラインマーケティング事業／デジタルマーケティング事業