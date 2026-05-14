【共同発表】77R&CとRelic、地域企業の新規事業開発支援に関する業務提携を開始

株式会社Relic

七十七リサーチ&コンサルティング株式会社(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:小林 淳、以下「77R&C」)と株式会社Relic(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:北嶋 貴朗、代表取締役CTO:大庭 亮、以下「Relic」)は、地域企業の新規事業開発を総合的に支援することを目的に、このたび業務提携を締結いたしましたので、お知らせします。

両社は本提携を通じ、新規事業の創出により地域企業の持続的な成長を後押しするとともに、東北から新たな事業や産業が生まれ続ける地域経済の実現を目指します。

■提携背景

東北では、人口減少や産業構造の変化を背景に、地域企業による既存事業の枠を超えた新たな成長機会の模索が活発化しています。一方で、新規事業開発には専門的な知見や継続的な伴走が不可欠であり、地域企業がその取り組みを推進するうえでの課題となっています。

77R&Cは、七十七銀行のグループ会社として、2,600社を超える会員に対する情報提供やセミナー等開催、自治体等からの受託業務や経済調査等および企業の経営課題に対する解決支援などを通じて地域産業の発展を支援してきました。

Relicは、「事業共創カンパニー」として、これまで5,000社を超える日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援してきた実績と、ビジネス（B）/テクノロジー（T）/クリエイティブ（C）の3領域を社内に有し、新規事業の構想から開発・運営までを一気通貫で支援する体制を有しています。

地域における信頼基盤と、新規事業創出の専門性といった、両社それぞれの強みを掛け合わせることで、地域企業の新規事業開発を総合的に支援できると判断し、本提携に至りました。

■提携の概要

本提携の中核となるのは、地域企業の新規事業開発を構想段階から事業化・成長まで一貫して伴走する伴走支援サービスの提供です。両社の強みを活かし、企業ごとの状況やフェーズに応じた個別最適な支援を提供します。あわせて、より多くの地域企業に新規事業開発の実践知を届ける機会として、セミナー・ワークショップを随時開催します。

■今後について

- 伴走支援サービスの提供・新規事業開発の取り組みに対し、構想段階から事業化・成長まで両社が一貫して伴走・77R&Cが有する地域企業との関係性と、Relicの新規事業開発メソドロジー・実行支援力を掛け合わせ、企業のフェーズや課題に応じた最適なサポートをお届け- セミナー・ワークショップの開催・ 新規事業開発に関するセミナーやワークショップを随時開催・ 地域企業の担当者が実践的な知識やスキルを習得し、自社における取り組みの第一歩を踏み出す機会を提供

両社は本提携を通じ、人材育成からアイデアの創出、事業化から成長までをシームレスに支援する、地域に根ざした新規事業開発のエコシステム構築を目指します。東北から新たな事業や産業が生まれ続ける地域経済の実現に向け、両社は引き続き連携を深め、地域経済の更なる活性化に貢献してまいります。

■会社概要

【七十七リサーチ&コンサルティング株式会社について】

・代表者：代表取締役社長 小林 淳

・本社所在地：宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番20号

・設立：2018年7月

・事業内容：会員組織の企画・運営（機関誌『FLAG』の発行、講演会・セミナー等の 開催、各種経営情報の提供）、調査研究業務、コンサルティング業務 等

・コーポレートサイト：https://www.77rc.co.jp

【株式会社Relicについて】

・代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

・本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

・設立：2015年8月

・事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業（スタートアップ投資、VCファンド運営、CVC設立・ 運用支援、共同事業/JV創出等）、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

・コーポレートサイト：https://relic.co.jp