「UUUM DAY in Fビレッジ」8月22日（土）エスコンフィールドにて開催決定！ファイターズOB選抜とUUUMオールスターが激突。この夏、エスコンフィールドが最高に熱い「アソビ場」になる！

UUUM株式会社

UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」）と株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント（本社：北海道北広島市、代表取締役社長：前沢 賢、以下「FSE」）は2026年8月22日（土）、北海道日本ハムファイターズの本拠地「エスコンフィールドHOKKAIDO（北海道北広島市）」にて、人気クリエイターとファンが同じ空間で熱狂し、真剣勝負や交流を通じて「一生モノの思い出」を共に創り上げる、UUUMが贈る体験型の祭典「UUUM DAY in Fビレッジ」を開催します。つきましては、明日5月15日（金）12:00よりチケット販売を開始します。

本イベントでは、フィッシャーズや東海オンエアら日本を代表するクリエイターたちが、世界に誇るスタジアム「エスコンフィールド」という最高の舞台に集結。

メインイベント「ファイターズOB選抜 vs. UUUMオールスター」では、クリエイター軍団が、ファイターズのレジェンドOB選抜に挑む、ガチンコ野球対決を実施します。また、記念すべき試合の幕開けとなる始球式には、HIKAKINが登板。プロの意地か、クリエイターの執念か。北の大地で火花が散ります。

■ 昨年、日本中のSNSを席巻した「あの日」がスケールアップ！

2025年夏に開催された前回の対決では、15,000人を超える観客が来場し、オンライン上でも最大同時接続者数30,000人を超えるなど、日本中がその熱狂に包まれました。

今年は舞台をさらに広げ、スタジアム全体を巻き込んだ「最大規模の観客参加型プロジェクト」に挑戦します。

■ 本イベントの3大見どころ

■ 画面の中の「憧れ」を、一生の思い出に。

- 「ファイターズOB選抜」がフルスイングで迎え撃つ！野球ファン必見！かつて熱狂させたレジェンド選手たちが集結。クリエイターたちの挑戦を、プロの技術と圧倒的なパワーで跳ね返すガチンコ勝負が繰り広げられます。エスコンフィールドに歴史を刻む、ファンを熱くさせる豪華メンバーの全容にぜひご注目ください。- HIKAKIN、フィッシャーズ、東海オンエアら豪華クリエイターがエスコンフィールドに集結！「歴史的な瞬間」が実現！フィッシャーズや東海オンエアら野球を愛するクリエイターたちが一丸となり、「UUUMオールスター」としてエスコンフィールドに集結！日本最大級のクリエイターたちが総力を挙げ、観客と一つになりスタジアム全体を巻き込む「歴史的な瞬間」を届けます。始球式には、HIKAKINが登板。記念すべき一投で、祭典の幕開けを華々しく彩ります。（※HIKAKINの試合への参加予定はございません）- 朝から夜まで楽しめる「UUUM DAY in Fビレッジ」限定体験コンテンツ試合を観るだけで終わらせない、一日中遊び尽くせる仕掛けを準備しています。憧れのメンバーを間近に感じられる企画や、エスコンフィールドの広大なボールパークをフル活用した体験型イベントなど、詳細は順次解禁予定です。

普段スマホやテレビで見ている「あの光景」を、北海道のど真ん中で。スタジアムの熱気を子どもたちが全身で受け止める一日を創り上げます。憧れのクリエイターとレジェンドOB。その真剣勝負を間近で見上げた記憶は、きっと子どもたちの心に一生残るはずです。「あの日、あの場所に行ってよかった」と一生語り合えるような、最高の光景を届けます。

■ 参加者について

ファイターズOB選抜：岩本勉（監督）、金子誠、稲田直人、糸井嘉男、田中賢介、鶴岡慎也、新垣勇人、今成亮太、中田翔、谷口雄也、村田和哉、須永英輝、市川卓、大塚豊、浅沼寿紀、吉田侑樹（敬称略）

UUUMオールスター：HIKAKIN、シルクロード・ンダホ・マサイ・モトキ・ザカオ・ダーマ（フィッシャーズ）、てつや・としみつ・ゆめまる・虫眼鏡（東海オンエア）、Masuo、よっち（ボンボンTV）、たいちゃん、ZEE、SOSHI、【V.I.P】、ハムショー、えいじ、ゆうや・まさ（ぼなーるちゃんねる） 他（後日発表予定）

【参加に関するご案内】

※HIKAKINは始球式のみの参加となります。

※シルクロード・マサイ・モトキ・ザカオ・ダーマは、試合本編への参加予定はございません。後日発表する関連企画への参加を予定しています。

※参加者は、体調不良やその他やむを得ない事情により、予告なく欠席または変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 開催概要

イベント名：UUUM DAY in Fビレッジ

開催日：2026年8月22日（土）

開場（予定）：10:00

試合開始（予定）：14:00

会場：エスコンフィールドHOKKAIDO

対戦カード：ファイターズOB選抜 vs. UUUMオールスター

主な参加者（敬称略）

ファイターズOB選抜：岩本勉（監督）、金子誠、糸井嘉男、中田翔 他

UUUMオールスター：ンダホ（フィッシャーズ）、てつや・としみつ・ゆめまる・虫眼鏡（東海オンエア）他

始球式：HIKAKIN

■ チケット情報

■ UUUMオールスターチームから、ンダホとMasuoの意気込みコメントが到着！

- チケット概要・発売日：2026年5月15日（金）12:00～・販売サイト：「Fチケ」（https://ticket.fighters.co.jp/） ※座席種類や価格等の詳細は上記サイトをご確認ください。- JTB 宿泊付き観戦チケット遠方からのご来場や、より特別な体験を求める方に向けた、JTB限定の宿泊パッケージです。・販売開始予定：2026年5月25日（月）～・販売形態：抽選販売（数量限定）・プラン限定特典：観覧優良席での試合観戦、特別体験特典（後日解禁）※詳細（特典内容・申込方法等）については、後日改めて発表します。ンダホ（フィッシャーズ）Masuo

Q. エスコンフィールドでファイターズOB選抜に挑む意気込みを教えてください。



ンダホ

相手はプロとして活躍された素晴らしい選手の方々なので、最大限のリスペクトを持っています。北海道という地で、ファイターズOB選抜の方々と試合ができることは純粋に嬉しいです。

ですが、試合をやる以上は「憧れるだけではいけない」と思っています！当日はクリエイターパワー全開で、特殊ルール（？）も味方につけながら泥臭く食らいつき、見応えのあるガチンコ勝負で勝ちに行きたいです！そして、この試合を通じて野球の素晴らしさをより広く届けられるよう、僕たちらしく全力で挑みます。



Masuo

去年に続き、エスコンフィールドという夢の舞台で野球をさせていただけること、そして、再びファイターズOB選抜の方々と対戦できるということで、今は素直に嬉しい気持ちでいっぱいです！

僕は配信などで「糸井選手のフライを捕った男」と言いふらしているんですけど（笑）、そのレパートリーを増やせるように全力で頑張ります！何より、ファンの皆さんに直接会える機会はなかなかないので、会場で皆さんに会えるのをめちゃくちゃ楽しみにしています！



Q. 当日は、たくさんのファンの方々が集まるかと思いますが、どんな最高に熱い「アソビ場」にしたいですか？



ンダホ

その日限りの「ドリーム野球」をお見せします！ファイターズOB選抜の方々にも負けないような熱い試合、そしてエンタメも忘れず最高の試合を届けたいと思っています。ご家族、おじいちゃん、おばあちゃん、お子さん、お一人様でも、誰が来ても最高に楽しめる一日を約束します。野球の素晴らしさと、クリエイターのパワーが混ざり合う歴史的な瞬間を、ぜひエスコンフィールドで一緒に作りましょう！

Masuo

普段は画面越しですが、皆さんと直接お会いできる機会は本当に貴重。オンラインでも会場でも、その場の楽しさを全世界に届けることについては、僕らもプロに負けません！前回以上のエンターテインメントを用意するつもりなので、ぜひ楽しみにしていてください。

■ 本イベントに関するFSEのプレスリリースはこちら

https://www.fighters.co.jp/news/detail/202600880010.html

■お問い合わせ先

「UUUM DAY」担当

sports-inq@uuum.jp

UUUM会社概要

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。 国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。 15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

社名：UUUM（ウーム）株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：https://uuum.jp/