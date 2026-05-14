バーチャルアイドル「SO.ON project LaV」がXREALの公式アンバサダーに就任

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

バーチャルアイドルプロジェクト「SO.ON project LaV(https://lav.so-on-project.jp/)（ソーオン プロジェクト ラブイ）」が、2026年5月、AR（拡張現実）グラスを開発・販売するXREAL株式会社(https://www.xreal.com/jp)のアンバサダーに就任しました。

「SO.ON project LaV」は、JIKEI COMグループの全国高等課程・高等専修学校に通うリアル女子高生たちによる「SO.ON project(https://www.so-on-project.jp/)」から誕生した、新しい時代の新しいアイドルの形を最新テクノロジーで表現するバーチャルアイドルユニットです。YouTube配信やメタバース空間でのライブをはじめ、多岐にわたる活動を展開しています。

XREALの公式アンバサダー就任は、「LaV」のバーチャル空間で取り組んできた活動がきっかけとなって実現したものです。これまでの経験を通じて培ってきた表現力と発信力を活かし、XREALが提案するAR体験の魅力や最新情報を、さまざまな形で伝えていきます。

アンバサダー就任後の初の活動として、タイアップ配信が決定。XREALのARグラスを「LaV」のメンバーがレポートします。

◆SO.ON project LaV×XREAL タイアップ配信 スケジュール

LaVと学ぶ!!ARグラス【#ラブいレッスン season2】

5月15日（金）の #ラブいレッスン は【XREALさんお勉強会】！ XREALさんの魅力、LaVが全力でお届けしちゃいます。まだXREALさんの製品を知らない方も、もうすでに持っている方も、みなさん見てくださいね。

日 時：2026年5月15日（金）18時30分～

配 信：YouTube「SO.ON project LaV チャンネル」

https://youtube.com/live/83GsX6UxbqM?feature=share

XREALについて

XREALは急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ」「XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日ではXREALのARグラスはグローバルで展開されています。

販売元（日本国内）

XREAL 株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目4-15 ARAプレイス赤坂7階

〈公式サイト〉https://www.xreal.com/jp

〈SNS（日本国内アカウント）〉

X（旧 Twitter） https://twitter.com/xrealjapan(https://twitter.com/xrealjapan)

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan

〈お問い合わせ先〉

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について： jpas@xreal.com

開発について：developer@xreal.com

〈オンライン販売サイト〉

Amazon https://amzn.to/45afN4l / 楽天市場 https://www.rakuten.co.jp/xreal/

〈日本国内取り扱い販売店〉https://www.xreal.com/jp/air/stores/

▼▼「 SO.ON project LaV（ソーオン プロジェクト ラブイ）」は、3Dライブやイベント出演、商品PRをはじめ、さまざまなコラボ案件を募集しています。くわしくは下記までお問い合わせください▼▼

contact@so-on-project.jp

SO.ON project LaV（ソーオン プロジェクト ラブイ）とは

「SO.ON project（ソーオン プロジェクト）」は、JIKEI COMグループの全国の高等課程・高等専修学校に通うリアル女子高生たちによるアイドルユニット。K-POPアイドル、歌手、ダンサー、タレントなど、さまざまな夢や目標を持ったメンバーが授業の一環としてアイドル活動を行っています。2021年9月、「バーチャル空間で活躍するアイドル」をコンセプトに「SO.ON project LaV（ソーオン プロジェクト ラブイ）」がデビューし、5人のメンバーが活動しています。楽曲配信やVTuber専門情報誌への登場のほか、メタバース空間（Fortnite、Roblox、Virtual Market）での総合音楽イベントへの参加、中国のBiliBiliでの動画配信、タイ向けの配信など、インターネットを中心に活躍しています。5人の⻘春を探す旅はまだまだ終わりません！

〈公式サイト〉https://lav.so-on-project.jp/

〈YouTube〉「SO.ON project LaV チャンネル」https://www.youtube.com/channel/UClSUzxuLIZZUATC1xVsXLoA

〈X（旧 Twitter）〉https://x.com/SOONprojectLaV

〈BiliBili〉「SOONprojectLaV的个人空间-哔哩哔哩」 https://b23.tv/Q0puI5B

滋慶学園COMグループ 学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 概要

1987年の開校以来、音楽＆エンターテインメント業界とともに「即戦力」となる人材を育成し、輩出している音楽＆エンターテインメントの総合専門学校です。業界が求める力を持った人材を育成するために、第一線の企業やプロフェッショナルとともに行う実践授業「企業プロジェクト」を通じて、コンサート制作、楽曲制作、バックダンサー出演、テレビ・ラジオ・舞台出演など、リアルな仕事の現場でスキルを磨きます。また、業界の第一線で活躍しているプロフェッショナルが講師を務めているので、常に業界の最先端が学べる環境が整っています。

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-14-8

0120-532-314

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高等課程：https://www.tsm-koutoukatei.jp/

専門課程：https://www.tsm.ac.jp/

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-21

0120-532-308

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〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-18-11

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