GOLDEN CONCEPTが、先日発表された「Audemars Piguet & Swatch」のコラボレーションモデル「Royal Pop」を腕時計に作り替える専用ケースを発売。

株式会社PRINCIPE prive

世界最高峰のアップルウォッチケースを手がけるスウェーデン発のラグジュアリーブランド「GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）」から、先日発表されたAudemars Piguet と Swatch のコラボレーションモデル「Bioceramic Royal Popコレクション」を腕時計に作り替える専用ケースが発売。

長年ゴールデン コンセプトが培った高級アップルウォッチケース製作の経験を生かした素材選び、仕上げ加工、品質管理を反映した世界最高峰のBioceramic Royal Popコレクション専用ケースの販売をゴールデンコンセプト日本公式サイトおよび各直営店舗にて開始いたしました。

POP Case Collection

ゴールデン コンセプトが設計したRoyal Pop ポケットウォッチを、腕時計として楽しめる専用ケースアクセサリー。

お手持ちのRoyal Pop ポケットウォッチをケースに装着することで、スポーティーで遊び心のある腕時計へと生まれ変わります。

Royal Pop ポケットウォッチを包み込むように手首に装着できるインサートケースは、ストラップとシームレスに繋がるように設計されています。

さらに本体のカラーリングとマッチした2色のストラップが付属しており、ゴールデン コンセプトのストラップ着脱機構Flex Link(TM)︎システムによって簡単に付け替える事ができます。

カラーバリエーションは全8色展開。

2026年7月～8月世界同時デリバリーを予定しており、ゴールデンコンセプト日本公式サイトおよび各直営店舗にて先行予約を受け付けています。

注意事項

※Royal Pop ポケットウォッチは付属しておりません。本製品はケースアクセサリーのみの販売となります。

※本製品はGOLDEN CONCEPTによる独立したアクセサリー製品です。Audemars Piguet、Swatch、および関連企業とは一切関係ありません。

コレクション：POP Case Collection

販売価格：83,600円（税込）

対応モデル

・Royal Pop ポケットウォッチ

付属内容

・専用ケース

・ブルーストラップ

・オレンジストラップ

ウォッチ付属なし

・Royal Pop ポケットウォッチは別売りです。本製品には付属していません。

注意事項

本製品はGOLDEN CONCEPTによる独立したアクセサリー製品です。Audemars Piguet、Swatch、または関連会社とは一切提携、スポンサーシップ、認可、または支持関係にありません。

販売店舗

ゴールデンコンセプト 表参道店

東京都港区北青山3-5-19 1F

TEL：03-6427-4368

ゴールデンコンセプト クオーツ心斎橋店

大阪市中央区南船場3-12-14 2F 202区画

営業時間 : 10:00～20:00

TEL：070-5617-0311



ゴールデンコンセプト日本公式サイト

https://goldenconcept.jp/collections/royal-sport-edition-watch-case

GOLDEN CONCEPT (ゴールデン コンセプト) について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。



公式HP：https://goldenconcept.jp

インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/ (https://www.instagram.com/GoldenConcept/)

（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/