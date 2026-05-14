【SAMANSA】5月第3週の新作ショート映画ラインナップを発表！モラハラ夫と狩猟にいく妻の皮肉コメディから、寝たきりの老人が思いを馳せる亡き妻への愛情を幻想的に描くヒューマンドラマまで3本を公開。

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年5月15日(金)に新作となる3本『緑の雪』『猟果』『ウーマンウーマンウーマン』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

モラハラ夫と狩猟にいく妻の皮肉コメディから、寝たきりの老人が思いを馳せる亡き妻への愛情を幻想的に描くヒューマンドラマまで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『緑の雪』

あらすじ：

冷え切った部屋で介護を受けながら、孤独な日々を送る寝たきりの老人。ある冬の夜、窓の外に舞う雪が、亡き妻と過ごした森での愛おしい記憶を呼び覚ます。凍える現実の中で彼が見つめた情景とは--。

監督：古川原壮志

作品時間：19分58秒

２.『猟果』

あらすじ：

価値観の古い亭主関白な夫・直太朗と、その高圧的な態度に耐え続ける妻の優子。二人は直太朗の趣味である狩猟のため、車で山へと向かっていた。一人娘がレズビアンであることを未だに受け入れられず、苛立ちを隠せない直太朗。静かな山奥で浮き彫りになる夫婦の溝。そんな中、直太朗の猟銃が不意に優子の手に渡り……。

監督：池本陽海

作品時間：29分57秒





３.『ウーマンウーマンウーマン』

あらすじ：

元野球部の男４人による念願の温泉旅行。「２週間風呂を抜いた」と気合十分の幹事だったが、前日に夜勤を詰め込んでおり、実は徹夜３日目の極限状態だった。眠気でボロボロの彼に、仲間たちの苛立ちは次第に募っていく。せっかくの旅行は一体どうなるのか？

監督：近藤啓介

作品時間：38分16秒

《スタッフからのコメント》

今週のイチオシは、近藤啓介監督の『ウーマンウーマンウーマン』。これが最高に面白い。 何が面白いって、映画とは思えないほど登場人物たちが喋りすぎているんですよね。車内でも、旅館でも、居酒屋でも。1秒たりとも「演技っぽさ」を感じさせないその空気感は、あたかも本当の男友達の旅行を覗き見しているようで、いつの間にか没入している自分がいます。観終わった後は、愛くるしい彼らに夢中になってしまうはず。この週末、SAMANSAで彼らの「おかしな旅」を覗き見してみませんか？







◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa





◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com