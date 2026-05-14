6月7日（日）開催「日清食品presents 第32回ラクロス国際親善試合」NCAA強豪・ジョンズ・ホプキンス大学が来日、日本代表と対戦

公益社団法人日本ラクロス協会

公益社団法人日本ラクロス協会（理事長：佐々木 裕介）は、米国の強豪チームであるジョンズ・ホプキンス大学女子ラクロスチームを迎えた国際親善イベント「日清食品presents 第32回ラクロス国際親善試合」を、2026年6月7日（日）にスピアーズえどりくフィールド（東京都江戸川区）にて開催いたします。

本大会では、2026年7月に東京で開催される「日清食品 2026 WORLD LACROSSE 女子世界選手権大会」に出場する女子日本代表および6人制競技のSIXES女子日本代表が、NCAAトーナメントにおいて第4シードに位置づけられる米国屈指の名門であるジョンズ・ホプキンス大学と対戦します。さらに、SIXES男子日本代表と香港代表による国際試合も実施し、男女・異なる競技形式による国際試合を一日で展開します。

1989年に始まった本国際親善試合は、世界各国のトップチームを日本に招き、競技力向上と国際交流を目的として継続開催されてきました。

伝統的な10人制ラクロスと、2028年ロサンゼルス五輪の正式種目として採用された6人制競技「SIXES」の双方を体感できる本大会は、世界大会に向けた強化の場であると同時に、競技の魅力を広く発信する機会となります。

さらに当日は、来日歓迎および日本代表壮行を兼ねたセレモニーも実施予定であり、世界へ挑む日本代表の現在地を伝える場としても注目されます。

■開催概要

大会名：「日清食品presents 第32回ラクロス国際親善試合」

（英語表記：NISSIN FOOD PRODUCTS CO.,LTD. presents International Lacrosse Friendship Games 2026）

開催日：2026年6月7日（日）

会場：スピアーズえどりくフィールド（江戸川区陸上競技場）

主催：公益社団法人日本ラクロス協会

協賛：日清食品株式会社

特設ページ：https://www.lacrosse.gr.jp/inter/59852/

■大会スケジュール

9:00 メディア受付開始

10:00 開場

10:30 6人制競技（SIXES）

SIXES女子日本代表 vs. Johns Hopkins University

12:00 来日歓迎・代表壮行セレモニー

13:00 10人制競技

女子日本代表 vs. Johns Hopkins University

16:00 6人制競技（SIXES）

SIXES男子日本代表 vs. SIXES男子香港代表

※放送は「Japan Lacrosse Live by rtv」にてライブストリーミング予定

■チケット情報

チケットは「Peatix」にて販売いたします。下記のリンクよりご購入ください。

https://peatix.com/event/4987617/view?k=6c5d0471177ad1a644660aaab7db17529ed822f7

前売券：1,100円（税込）

当日券：1,600円（税込）

※中学生以下は無料

■出場チーム紹介

・SIXES女子日本代表

2028年ロサンゼルス五輪の正式種目として採用された6人制競技「SIXES」に出場するSIXES女子日本代表チーム。2025年に中国・成都で開催された「ワールドゲームズ2025」では、3位決定戦でオーストラリアに延長の末、12-13で惜敗し、4位となりました。2026年10月5日（月）から10日（土）にかけて、オーストラリア・サンシャインコーストで開催される「Asia-Pacific Sixes Lacrosse Championships」への出場を予定しており、オリンピック出場に向けた重要な国際大会を見据えて強化を進めています。本大会では、米国の強豪・ジョンズ・ホプキンス大学を相手に、世界基準のスピードと強度を体感する貴重な実戦機会となります。

＜特設ページ＞https://www.lacrosse.gr.jp/japan/2026wsixes/

・女子日本代表

2026年7月に東京で開催される「日清食品 2026 WORLD LACROSSE 女子世界選手権大会」に出場する女子日本代表チーム。自国開催となる世界選手権に向けて強化を進めるなか、本大会では、米国NCAAの強豪であるジョンズ・ホプキンス大学女子ラクロスチームと10人制で対戦します。世界大会本番を目前に控え、日本代表の現在地を示す重要な一戦となります。

＜特設ページ＞https://www.lacrosse.gr.jp/japan/2026w/

・SIXES男子日本代表

2028年ロサンゼルス五輪での活躍を見据え、6人制競技「SIXES」の強化に取り組むSIXES男子日本代表チーム。2022年に米国・バーミングハムで開催された「ワールドゲームズ2022」では銅メダルを獲得するなど、国際舞台で実績を残しています。2026年10月5日（月）から10日（土）にかけて、オーストラリア・サンシャインコーストで開催される「Asia-Pacific Sixes Lacrosse Championships」への出場を予定しており、オリンピック出場に向けた重要な国際大会を見据えて強化を進めています。本大会では、SIXES男子香港代表との国際試合を通じて、アジアにおける競技力向上と国際経験の蓄積を図ります。

＜特設ページ＞https://www.lacrosse.gr.jp/japan/20262027msixes/

・ジョンズ・ホプキンス大学

米国メリーランド州ボルチモアに拠点を置く、NCAAディビジョンIの名門大学。ジョンズ・ホプキンス大学は、1989年の第1回ラクロス国際親善試合にも来日した、日本ラクロスの黎明期から深い交流を持つ“ルーツ校”です。今回は、同大学女子ラクロスチームとして初の来日となります。

女子ラクロスチームは、2026年NCAAトーナメントで有力校の一つとして第4シードに選出されるなど、米国大学ラクロス界において高い競技力を誇ります。本大会では、10人制およびSIXESで日本代表と対戦し、日米の競技交流を深めるとともに、世界トップレベルのラクロスを届けます。

＜公式サイト＞https://hopkinssports.com/sports/womens-lacrosse

・SIXES男子香港代表

アジア地域においてラクロスの普及・強化を進める香港のSIXES男子代表チーム。2025年の「Hong Kong International Lacrosse Sixes」では4位に入り、同大会における過去最高成績を記録しました。2026年10月に開催される「Asia-Pacific Sixes Lacrosse Championships」への出場を見据え、2028年ロサンゼルス五輪に向けた強化を進めています。本大会では、SIXES男子日本代表と対戦し、アジアにおける競技力向上と国際交流を促進する一戦となります。

＜香港ラクロス協会サイト＞https://www.hklax.org/html/en/home.html

■Road to LA ―ラクロス日本代表 2028年までのマイルストーン

■ラクロス国際親善試合について

第1回国際親善試合は1989年、東京都世田谷区・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場で開催され、アメリカNCAA1部で優勝したジョンズ・ホプキンス大学男子チームとオーストラリア代表が来日し、対戦しました。以降、オーストラリア、カナダ、イギリス、アメリカ、韓国、香港のチームが来日しています。滞在期間中は、親善試合に加え、フレンドリーマッチやホームステイ、観光などを通じてラクロス学生と多くの交流を設け、異なる文化や価値観に接することも目的としています。

■日本とジョンズ・ホプキンス大学の交流

1986年、慶應義塾大学の10人の大学1年生が、当時まだ日本ではほとんど知られていなかったラクロスというスポーツに出会いました。その原点を支えた存在が、米国のジョンズ・ホプキンス大学（JHU）です。

以来、日本ラクロスは “Lacrosse Makes Friends” を理念に掲げ、国境を越えた友情と国際交流を育んできました。創立150周年を迎えるJHUは、日本ラクロスとの交流を記念事業の一つとして位置づけており、今年は女子チーム、来年は男子チームの来日を予定しています。また、JHUのロン・ダニエルズ学長も、今回開催される国際親善試合の観戦のため来日予定です。

本イベントは、競技交流にとどまらず、日本ラクロスとJHUが築いてきた約40年にわたる関係性を象徴する機会でもあります。ラクロスを通じて育まれてきた国際交流の歴史を次世代へつないでいく場としても、大きな意味を持つ大会となります。

■ラクロスについて

・10人制ラクロス

棒の先に網のついたスティック（クロス）でボールを運び、ゴールを目指す団体球技で、1チーム10人、15分×4クォーターで行われます。サッカーに近い広さのフィールドでスピード感と戦略性が求められ、世界で約110万人が競技。日本でも大学生を中心に人気があり、国内大会や代表強化も進んでいます。男女ともに世界大会での銅メダル実績があり、2028年ロサンゼルス五輪での活躍も期待されています。

10人制競技の解説・ルールについて https://www.lacrosse.gr.jp/lacrosse/

・6人制ラクロス（SIXES）

6人制のSIXESは、より直感的に楽しめる新しいラクロスの形式です。1チーム6人、8分×4クォーターで行われ、攻撃は30秒以内にシュートが必要です。コンパクトなフィールドで攻守が目まぐるしく入れ替わり、1分に1点入るほどのスピーディな展開が魅力です。SIXESは2028年ロサンゼルス五輪の競技として採択され、日本でも今後の強化と普及が進められています。

6人制競技（SIXES）の特徴・ルールについて https://www.lacrosse.gr.jp/sixes/guide/

＜公益社団法人日本ラクロス協会 (JLA) について＞

日本で最初のラクロスチームが立ち上がった翌年の 1987 年に設立されました。全国の男女約 320チーム、約 13,000 人が本協会に会員登録しています。全国で学生・社会人クラブのリーグ戦や全国選手権の開催のほか、小中学生に向けた普及イベントを多数実施しています。

公益社団法人日本ラクロス協会 公式サイト：https://lacrosse.gr.jp