起業家×メディア×NPOが連携するスタートアップイベントを、5月22日に開催！『起業の科学 Ver.2』著者・田所雅之氏が登壇！

NPO法人 生態会

NPO法人生態会（所在地：大阪市北区、理事長：アレン・マイナー）は、REACH REACH※と共催で、起業家・メディア・NPOが連携するスタートアップイベント「AI 時代、関西から生まれるイノベーション」を、5月22日（金）に毎日放送 ちゃぷらステージ（大阪市北区）にて開催いたします。

※関西のベンチャー企業の発信力を強化するためのサポートプロジェクトとして2021年1月にスタートした、株式会社毎日放送、株式会社博報堂（関西支社）、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズの3社の共同プロジェクト

本イベントでは、連続起業家であり、『起業の科学 スタートアップサイエンス』などで知られる 田所雅之氏が登壇。2026年3月に出版した最新刊『起業の科学 Ver.2』をもとに、AI時代に勝つための事業設計や、これからの時代に求められる起業戦略について講演します。

また、地域スタートアップ3社によるピッチを実施し、田所氏から直接フィードバックを受ける機会を提供します。さらに、起業家、企業、支援者らが交流できるネットワーキングの場も設け、関西スタートアップ・エコシステムの活性化を目指します。

REACH REACHが持つ発信力と、ユニコーンファームの起業ノウハウ、そして生態会が取り組む地域のエコシステムづくりをかけ合わせることで、関西からイノベーションが生まれる場を創出します。

【概要】

日時：5月22日（金） 17:30～20:30 （17:00開場）

場所：毎日放送 ちゃぷらステージ（〒530-8304 大阪市北区茶屋町17-1）

【タイムテーブル】

17:00 開場

17:30 開演、主催者挨拶（REACH REACH、生態会）

17:45 講演：田所雅之 氏

18:15 ピッチ3社フィードバック（15分×3社）

19:00 講演会終了

19:15 交流会開始

20:30 終了

【登壇者】

1．キーノートスピーチ

起業参謀(R)︎。 株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO。 関西学院大学 経営戦略研究科 客員教授。田所 雅之（たどころ まさゆき）

1978年生まれ、兵庫出身。関西学院大学経済学部卒。これまで日本で4社、シリコンバレーで1社起業をした連続起業家。 2014年から2017年までシリコンバレーのVCのパートナーとしてグローバルの投資を行う。 2017年発売以降115週連続でAmazon経営書売上1位になった『起業の科学 スタートアップサイエンス』をはじめ、『起業大全』や最新刊『増補改訂版 起業の科学 Ver.2』など著書多数。 現在は大企業の新規事業開発や地方自治体のスタートアップ支援にも携わり、挑戦する起業家・起業参謀(R)︎」の育成を精力的に推進している。 年間の登壇回数は185回（2023年実績）。

２．スタートアップ応援者１.

毎日放送 REACH REACH事務局大西 亮（おおにし りょう）

1977年生まれ、兵庫出身。関西学院大学 総合政策学部卒。毎日放送では、報道記者とテレビのセールス活動を経験。その際に取り組んだ企業の課題解決の経験を生かし、関西スタートアップ、ベンチャー企業の発信力を支援するプロジェクト「REACH REACH」を2022年１月に発足。100社を超える関西のスタートアップ、ベンチャー企業との面会から、共通課題として「発信力不足」を痛感。京都プロジェクトや、食に関する社内ベンチャーの立ち上げ、テレビ局の新規事業の創出など。既存のマスメディアの仕事内容にとらわれない多種多様な活動をしている。

3．スタートアップ応援者２.

NPO法人生態会 事務局長 / ミライフ 代表西山 裕子（にしやま ひろこ）

1966年生まれ、大阪出身。大阪大学卒、同志社大学大学院ビジネス研究科卒。新卒でP&Gジャパンのマーケティング部に入り、パンパースやミューズなどの商品開発・調査等のマーケティングに従事する。2000年、ITスタートアップの立ち上げに参画し、新規事業の創出や成長に貢献する。2012年に独立し、スタートアップやB-to-B企業のマーケティング広報支援を提供。生態会は2018年の設立時より関わり、関西中のスタートアップの取材、VCや行政・大学の調査を行う。関西の起業エコシステムの活性化に尽力する、熱血事務局長。

【定員】

会場：100名 （オンライン配信はありません）

※ご記入頂いた情報は、主催・共催団体で共有し、主催・共催団体からの各種連絡・情報提供に利用させていただくほか、登壇者に参加者名簿として提供いたします。

【参加費】

セミナー：無料、懇親会：1000円

【ご注意】

※ 申込はPeatixのみ受け付けております。領収書も発行できますので、ご利用ください。

※ 理由の如何を問わず、いったん申し込まれるとキャンセルはできません。

※ イベントの様子を撮影し、後日SNS等で紹介する場合があります。

※ 他イベント、商品販売、ネットワークビジネス、宗教などへの勧誘行為は絶対におやめください。

お申込みはこちら :https://event20260522.peatix.com/view